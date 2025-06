Нового Бонда снимет Дени Вильнёв! А кто может сыграть 007, его коллег и врагов?

Интересно мог бы выступить Алекс Гарленд, который на наших глазах перепридумал себя: из автора концептуальной фантастики он превратился в одного из самых компетентных экшен-режиссеров современности («Падение империи», «Под огнем»). Не растерял Гарленд и талантов рассказчика. Давно ли в бондиане был по-настоящему увлекательный детективный сюжет? А что если сделать из нее нелинейное кино (например, чтобы традиционный пролог оказался сценой из финальной трети)? А может, вообще начинать картины с cold-open-сцен, которые выстрелят через несколько фильмов? Все это огромные, будоражащие воображение творческие вызовы, и тот, кто их примет, точно впишет себя в историю этого удивительного киносериала. Не время горевать: за 63 года на экране Бонд пережил всё, переживет и топ-менеджмент Amazon.

Этот материал был впервые опубликован в феврале 2025-го и обновлен в июне 2025-го.

