Нового Бонда снимет Дени Вильнёв! А кто может сыграть 007, его коллег и врагов?

26 июня стал известен режиссер следующего фильма про Джеймса Бонда — им станет Дени Вильнёв, который приступит к работе после того, как закончит съемки третьей «Дюны» (их старт намечен на лето 2025-го). Еще раньше — в этом феврале — Amazon наконец-то получила полный креативный контроль над бондианой. Цена вопроса — 1 млрд долларов отступных, которые были выплачены Барбаре Брокколи и Майклу Уилсону, управлявшим брендом с 1995 года. Это означает, что самый успешный киносериал всех времен наконец-то выходит из анабиоза и вернется на экраны в ближайшие годы. О том, кого стоит пригласить на основные позиции, фантазирует давний поклонник франшизы.
Игорь Кириенков
Шеф-редактор витрин Кинопоиска и Яндекс Книг
Q: Сагар Радиа
Кто играл в предыдущих фильмах: Питер Бёртон («Доктор Но»), Десмонд Ллевелин («Из России с любовью», «Голдфингер», «Шаровая молния», «Живешь только дважды», «На секретной службе Ее Величества», «Бриллианты навсегда», «Человек с золотым пистолетом», «Шпион, который меня любил», «Лунный гонщик», «Только для ваших глаз», «Осьминожка», «Вид на убийство», «Искры из глаз», «Лицензия на убийство», «Золотой глаз», «Завтра не умрет никогда», «И целого мира мало»), Джон Клиз («Умри, но не сейчас»), Бен Уишоу («007: Координаты „Скайфолл“», «007: СПЕКТР», «Не время умирать»).
Специалист по автомобилям, оружию и гаджетам не ключевой, но, безусловно, важный элемент формулы «Бонда», рецепт которой Amazon вряд ли решится радикально поменять. Последний исполнитель роли Бен Уишоу интерпретировал этого героя как зажатого айтишника с туманной личной жизнью; фигура, может быть, слишком контрастирующая с гипермаскулинностью Бонда. В этом смысле Сагар Радиа — банкир-лудоман, сквернослов-виртуоз и главный суетолог блистательного драмеди HBO «Индустрия» — мог бы стать интересной ревизией образа Q-гика. Легко представить себе, как он схватится за голову и прокричит «fuck» или «bollocks», когда 007 разобьет очередной «Астон Мартин».
Мисс Манипенни: Мариса Абела
Кто играл в предыдущих фильмах: Лоис Максвелл («Доктор Ноу», «Из России с любовью», «Голдфингер», «Шаровая молния», «Живешь только дважды», «На секретной службе Ее Величества», «Бриллианты навсегда», «Живи и дай умереть», «Человек с золотым пистолетом», «Шпион, который меня любил», «Лунный гонщик», «Только для твоих глаз», «Осьминожка», «Вид на убийство»), Кэролайн Блисс («Искры из глаз», «Лицензия на убийство»), Саманта Бонд («Золотой глаз»,«Завтра не умрет никогда», «И целого мира мало», «Умри, но не сейчас»), Наоми Харрис («007: Координаты „Скайфолл“», «007: СПЕКТР», «Не время умирать»).
Секретарша М — еще один постоянный персонаж франшизы, и, если подумать, куда более важный, чем взаимозаменяемые Бонд-герл. За годы существования цикла ее амплуа и степень субъектности заметно менялись. Актуальное прочтение — энергичная амбициозная девушка, которая симпатизирует 007, но вовсе не капитулирует перед его чарами (см. незабываемую сцену бритья в «Скайфолле»). Среди молодых британских актрис на эту роль просится Мариса Абела из байопика Эми Уайнхаус и той же «Индустрии», где у ее героини — неотразимой nepo baby Ясмин — пожалуй, самая тонкая и пронзительная арка. Ждем сначала в новом шпионском триллере Стивена Содерберга, а потом — новостей от Amazon!
Генерал Гоголь: Филипп Янковский
Кто играл в предыдущих фильмах: Уолтер Готелл («Шпион, который меня любил», «Лунный гонщик», «Только для ваших глаз», «Осьминожка», «Вид на убийство», «Искры из глаз»).
Бондиана — очень специфичный поп-культурный продукт холодной войны. С одной стороны, 007 — супергерой капиталистического лагеря, не питающий особых симпатий к СССР и его сателлитам. С другой — он хранитель геополитического равновесия, который осознает неизбежные противоречия между двумя системами и жестко пресекает попытки втянуть великие державы в Третью мировую. Поэтому глава КГБ в этой вселенной не злодей, а скорее, двойник М, начальника Бонда (не случайно в «Виде на убийство» Гоголь вручает Бонду орден Ленина). Если новый фильм про 007 претендует на релевантность, в нем неизбежно будут фигурировать представители российских спецслужб, и звезда «Прометея» и «Контейнера», как никто, подходит на роль умного, безжалостного и при этом крайне осмотрительного генерала СВР.
Феликс Лейтер: Аарон Пьер
Кто играл в предыдущих фильмах: Джек Лорд («Доктор Но»), Цец Линдер («Голдфингер»), Рик Ван Нуттер («Шаровая молния»), Норман Бёртон («Бриллианты навсегда»), Дэвид Хедисон («Живи и дай умереть», «Лицензия на убийство»), Джон Терри («Искры из глаз»), Джеффри Райт («Казино „Рояль“», «Квант милосердия», «Не время умирать»).
Оригинальная бондиана — это еще и рефлексия об особых отношениях Великобритании и США после Второй мировой (в которых гегемон и субгегемон меняются местами). Наиболее яркое выражение эта парадоксальная субординация получила в динамике между 007 и его коллегой из ЦРУ: Лейтер время от времени выполняет поручения старшего товарища и даже банально одалживает ему деньги. Думается, что как раз подчиненное (и, честно говоря, мало чем оправданное) положение Феликса — то, что Amazon точно попробует переосмыслить. Невозмутимый Аарон Пьер из упоительного боевика-без-единого-трупа «Ребел-Ридж» стал бы отличным выбором на роль американского суперсолдата, пережившего трамповские чистки в Пентагоне и Лэнгли и отвергающего компромиссы с заносчивым гедонистом из Лондона.
Блофельд: Юра Борисов
Кто играл в предыдущих фильмах (только перформансы, где мы видим актера): Дональд Плезенс («Живешь лишь дважды»), Телли Савалас («На секретной службе Ее Величества»), Чарльз Грэй («Бриллианты навсегда»), Кристоф Вальц («007: СПЕКТР», «Не время умирать»).
Лидер террористической организации «СПЕКТР» и личный враг Бонда, Блофельд — фигура несколько опереточная: лысина, китель, белый кот на коленях. Грань между фан-сервисом и кринжем тут ускользающе тонка, и даже вроде бы очевидные решения (позвать на роль одного из легендарных суперзлодеев двукратного лауреата «Оскара» Кристофа Вальца) могут не сработать. Тем не менее рискнем предположить, что Блофельд появится в перезапуске — возможно, совсем на чуть-чуть, но с видами на будущее, как Джокер в «Бэтмене» Мэтта Ривза. И, хочется верить, Борисов — способный быть обаятельным и угрожающим, расчетливым и одержимым — стоит сейчас первым номером в топ-листе кастинг-директора новой части. Только, пожалуйста, не делайте его сводным братом Бонда.
М: Клайв Оуэн
Кто играл в предыдущих фильмах: Бернард Ли («Доктор Но», «Из России с любовью», «Голдфингер», «Шаровая молния», «Живешь только дважды», «На секретной службе Ее Величества», «Бриллианты навсегда», «Живи и дай умереть», «Человек с золотым пистолетом», «Шпион, который меня любил», «Лунный гонщик»), Роберт Браун («Осьминожка», «Вид на убийство», «Искры из глаз», «Лицензия на убийство»), Джуди Денч («Золотой глаз», «Завтра не умрет никогда», «И целого мира мало», «Умри, но не сейчас», «Казино „Рояль“», «Квант милосердия», «007: Координаты „Скайфолл“»), Рэйф Файнс («007. Координаты: „Скайфолл“», «007: СПЕКТР», «Не время умирать»).
Вы уже обратили внимание: в бондиане смена исполнителя главной роли не означает тотального рекаста остальных персонажей. В случае с М это выглядит особенно комично: Джуди Денч совершенно спокойно управляла сначала Броснаном, а потом Крэйгом, и хоть бы кто внутри сериала обратил на это внимание. Может быть, для поддержания преемственности между «Бондом» Брокколи и «Бондом» Amazon было бы полезно сохранить в актерском составе Рэйфа Файнса: его все любят, и он действительно отличный М. Но мы все же настаиваем на обновлении и, перебрав взрослых британских мужчин старше пятидесяти, готовы остановиться на Клайве Оуэне. Аргументов два: в начале нулевых он сам чуть не стал 007, когда Броснану потребовалась замена, и только что блистательно сыграл все грани ироничного достоинства в «Месье Спейде». Ровно то, что нужно для образа босса строптивого спецагента.
Джеймс Бонд: Тео Джеймс
Кто играл в предыдущих фильмах: Шон Коннери («Доктор Но», «Из России с любовью», «Голдфингер», «Шаровая молния», «Живешь только дважды», «Бриллианты навсегда»), Джордж Лэзенби («На секретной службе Ее Величества»), Роджер Мур («Живи и дай умереть», «Человек с золотым пистолетом», «Шпион, который меня любил», «Лунный гонщик», «Осьминожка», «Вид на убийство»), Тимоти Далтон («Искры из глаз», «Лицензия на убийство»), Пирс Броснан («Золотой глаз», «Завтра не умрет никогда», «И целого мира мало», «Умри, но не сейчас»), Дэниэл Крэйг («Казино „Рояль“», «Квант милосердия», «007: Координаты „Скайфолл“», «007: СПЕКТР», «Не время умирать»)
Новость о том, что Брокколи и Уилсон больше не причастны к бондиане, звучала шокирующе. Одна из крупнейших кинофраншиз мира долго оставалась семейным бизнесом и в этом было что-то обаятельно-старомодное (в общем, как и в самом герое). Но если вдуматься, этот поворот — единственный разумный выход из сложившегося креативно-корпоративного тупика, в котором во многом виноваты Брокколи и ее сводный брат.
Например, они не отпустили Крэйга после «СПЕКТРа», внутренняя архитектура которого позволяет воспринимать фильм как финал франшизы с этим исполнителем. Серию начало трясти: найм, а потом увольнение Дэнни Бойла (он, какой кошмар, хотел убить Бонда); локдаун; наконец, продажа техногиганту. Эти 10 лет можно было потратить на что-то более смелое. Сделать экспериментальный фильм с Идрисом Эльбой или — помните такой фемразгон? — Джиллиан Андерсон. Присмотреться к Тому Хиддлстону, украсившему собой довольно свинцовый в остальных отношениях экшен-триллер «Ночной администратор», или к Ричарду Мэддену, после «Игры престолов» сыгравшему в бодром «Телохранителе».
Инсайдеры говорят, что все эти варианты сейчас неактуальны, и на столе три серьезных варианта.
Аарон Тейлор-Джонсон — любимец букмекеров, который, как принято считать, даже вел какие-то особые переговоры с Брокколи. Кандидатура вполне осмысленная, но в декабре инсайдер Джефф Снайдер объявил, что актер выбыл из гонки. Вероятная причина — слабые сборы «Крэйвена-охотника»: по-видимому, студия не хочет, чтобы фронтменом перезапущенной премиальной франшизы было лицо провальной супергероики.
Джош О’Коннор — один из самых интересных актеров поколения, от которого трудно отвести взгляд. В декабре прошлого года The Hollywood Reporter — скорее наобум, чем располагая настоящим инсайдом — тизернул, что именно его в 2025-м и назначат новым Бондом. Сам О’Коннор поспешил дезавуировать подобные предположения (что, само собой, никого не должно вводить в заблуждение), но дело даже не в этом. В самой идее запереть такого тонкого, сложного артиста на 15–20 лет в одном, довольно консервативном образе и обложить его кучей партнерских обязательств — значит украсть О’Коннора у мирового кинематографа. Ветка в Каннах и «Оскар»? Или до пятидесяти бегать по крышам в смокинге и рекламировать «Хайнекен»? Что-то подсказывает, что любимец Аличе Рорвахер и Луки Гуаданьино выберет первое.
Наконец, третий вариант — Тео Джеймс. В его пользу говорит недавний перформанс в «Джентльменах» в образе аристократа-гангстера. Не таков ли и сам Бонд? Кажется, сериал вообще был задуман как видеовизитка: вот Джеймс за рулем спорткара, вот в black-tie на вечеринке с британской элитой, вот стреляет из ружья, а вот смакует дорогую сигару у себя в поместье; во всех ипостасях — страшно убедительный и привлекательный. Единственный минус — возраст. Если предположить, что премьера нового Бонда состоится в 2027-м, Джеймсу будет уже 42. С другой стороны, ровно столько исполнилось Броснану, когда он дебютировал в роли Бонда в «Золотом глазе».
Альтернативый режиссер: Алекс Гарленд
Кто снимал предыдущие фильмы: Теренс Янг («Доктор Но», «Из России с любовью», «Шаровая молния»), Гай Хэмилтон («Голдфингер», «Бриллианты навсегда», «Живи и дай умереть», «Человек с золотым пистолетом»), Льюис Гилберт («Живешь только дважды», «Шпион, который меня любил», «Лунный гонщик»), Питер Р. Хант («На секретной службе Ее Величества»), Джон Глен («Только для ваших глаз», «Осьминожка», «Вид на убийство», «Искры из глаз», «Лицензия на убийство») Мартин Кэмпбелл («Золотой глаз», «Казино „Рояль“»), Роджер Споттисвуд («Завтра не умрёт никогда»), Майкл Эптед («И целого мира мало»), Ли Тамахори («Умри, но не сейчас»), Марк Форстер («Квант милосердия»), Сэм Мендес («007. Координаты: „Скайфолл“», «007: СПЕКТР»), Кэри Фукунага («Не время умирать»).
Прежние продюсеры бондианы редко привлекали в проект режиссеров-суперзвезд. Скорее, их идеалом был крепкий, индустриально вменяемый и гибкий постановщик. Исключением оказался Сэм Мендес: с его приходом франшиза сначала стала солидной (у «Скайфолла» было пять номинаций на «Оскар» и восемь — на BAFTA), а потом — очень смешной (роджер-муровский по духу «СПЕКТР»). Большим везением для Amazon будет, если новый режиссер сможет выступить своего рода шоураннером бондианы, как это делают Кевин Файги и Джеймс Ганн с вверенными им брендами.
Дени Вильнёв — это, конечно, здорово, но нет ли у нас вариантов получше? Переберем кандидатов, которые приходили нам в голову. Кристофер Нолан всерьез думал заняться фильмом про 007 после «Довода», но не пошел в проект из-за того, что Брокколи не давала ему право финального монтажа; едва ли новые владельцы будут сговорчивее. Гаю Ричи, похоже, вполне комфортно в среднем весе, то есть с бюджетами до 100 млн долларов. Зануда Эдвард Бергер («Конклав», «На Западном фронте без перемен») вроде бы снимет шестого «Джейсона Борна». Эмиральд Феннел? Слишком радикально, но вполне уместно для спин-оффа про Манипенни, если Amazon действительно решит развивать эту вселенную на манер Marvel.
Интересно мог бы выступить Алекс Гарленд, который на наших глазах перепридумал себя: из автора концептуальной фантастики он превратился в одного из самых компетентных экшен-режиссеров современности («Падение империи», «Под огнем»). Не растерял Гарленд и талантов рассказчика. Давно ли в бондиане был по-настоящему увлекательный детективный сюжет? А что если сделать из нее нелинейное кино (например, чтобы традиционный пролог оказался сценой из финальной трети)? А может, вообще начинать картины с cold-open-сцен, которые выстрелят через несколько фильмов? Все это огромные, будоражащие воображение творческие вызовы, и тот, кто их примет, точно впишет себя в историю этого удивительного киносериала. Не время горевать: за 63 года на экране Бонд пережил всё, переживет и топ-менеджмент Amazon.
Этот материал был впервые опубликован в феврале 2025-го и обновлен в июне 2025-го.
Фото: Mike Marsland / WireImage, Jeff Spicer / Getty Images for BAFTA, EPA / Urs Flueeler / ТАСС, Mike Marsland / WireImage / Getty Images, Gareth Cattermole / Getty Images for IMDb, Rodin Eckenroth / WireImage / Getty Images, Wiktor Szymanowicz / Anadolu via Getty Images, Andrew Francis Wallace / Toronto Star via Getty Images, Keith Hamshere / Getty Images