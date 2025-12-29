Что смотреть в 2026 году: 50 самых ожидаемых зарубежных фильмов

Материал не предназначен для читателей младше 18 лет.

«Мстители: Судный день» станет первым большим кроссовером Marvel за несколько лет, Стивен Спилберг вернется к теме пришельцев в «Дне разоблачения», а Pixar продолжит сверхуспешную франшизу «История игрушек» пятой частью. Рассказываем про 50 (и даже больше!) новинок 2026 года, на которые точно стоит обратить внимание.



Фантастика, фэнтези, супергероика

Где смотреть: в зарубежном прокате с 22 мая / в российском прокате без даты

Где смотреть: в зарубежном прокате с 22 мая

«Звездные войны» возвращаются на большие экраны. Первым за семь лет полнометражным фильмом станет, как ни странно, продолжение сериала «Мандалорец», который гордо нес знамя франшизы на Disney+. Фанатов ждут новые приключения наемника Дина Джарина (Педро Паскаль) и малыша Грогу, который обладает Силой. На экране появятся Сигурни Уивер в роли полковника Новой Республики, Джереми Аллен Уайт сыграет сына Джаббы Хатта, а еще нас ждет камео Зеба из мультсериала «Звездные войны: Повстанцы». Режиссером выступит Джон Фавро, который работал над сериалом «Мандалорец», сценарий полнометражки он написал совместно с коллегой Дэйвом Филони, главным креативным директором Lucasfilm.



Где смотреть: в зарубежном прокате с 12 июня

Где смотреть: в зарубежном прокате с 26 июня

Второй фильм обновленной киновселенной DC будет посвящен двоюродной сестре Супермена. Кара Зор-Эл, она же Супергёрл (Милли Олкок), уже мелькала в блокбастере Джеймса Ганна, теперь состоится ее полноценный дебют. Злодеями выступят Крем с Желтых Холмов (Маттиас Шонартс) и Лобо (Джейсон Момоа, который ранее играл Аквамена, опробует новый образ). Режиссером выступил Крэйг Гиллеспи («Круэлла»), а трейлер подозрительно напоминает по атмосфере «Стражей Галактики» Ганна. К слову, «Супергёрл» станет первым сольным фильмом героини за всю ее историю, до этого она появлялась лишь в сериалах (см. телевселенную «Стрелы») и в качестве второстепенной героини других фильмах («Флэш»).

Где смотреть: в зарубежном прокате с 17 июля

Где смотреть: в зарубежном прокате с 31 июля

Где смотреть: в российском прокате с 19 ноября

Где смотреть: в зарубежном прокате c 26 ноября

Грета Гервиг продолжает пробовать свои силы в большом мейнстримном кино — вслед за «Барби» она взялась за фэнтезийный цикл К. С. Льюиса (в нулевые по его мотивам вышла целая трилогия). В основу фильма Гервиг лег роман «Племянник чародея» — шестой по счету, но первый по внутренней хронологии. Белую Ведьму сыграет Эмма Маки («Сексуальное просвещение»), также в фильме появятся Дэниэл Крэйг, Мэрил Стрип (она озвучит Аслана), Кэри Маллиган, Дениз Гоф и другие. «Нарния» станет первым большим фильмом Netflix, который предназначен для кинотеатров, он будет демонстрироваться на тысяче IMAX-экранов. В свете желанного поглощения Warner Bros. релиз стратегически важный, ведь он должен показать в том числе, что стриминг будет относиться к кинопрокату серьезнее.

Где смотреть: в зарубежном прокате с 18 декабря

Эпическая космоопера все никак не отпустит Дени Вильнёва. Канадский режиссер вымотался после двухчастной экранизации «Дюны», но все же снял новый фильм по мотивам цикла Фрэнка Герберта (в основу лег роман «Мессия Дюны»). Действие развернется спустя 12 лет после финала второй ленты и завершит арку Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе). К своим ролям вернулись Зендея, Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа, Флоренс Пью и Джош Бролин, а новыми лицами станут Роберт Паттинсон (вероятно, он сыграет злодея Скайтейла) и Аня Тейлор-Джой (Алия Атрейдес, сестра Пола, мелькнула во втором фильме). Вильнёв не планирует в дальнейшем заниматься «Дюной» (в планах у него новый «Бонд»), так что в случае успеха Warner Bros. может продолжить франшизу уже без него.

Где смотреть: в зарубежном прокате с 18 декабря

Важный фильм для киновселенной Marvel, который призван доказать, что супергероика еще жива. При этом «Судный день» — проект нелегкой судьбы: анонсирован он был в 2022-м как «Династия Канга», но после отмены актера Джонатана Мейджорса сценарий пришлось радикально переделывать. Теперь главным злодеем выступит Доктор Дум, а сыграет его Роберт Дауни мл., вернувшийся спасать франшизу (и заработать 50 млн долларов плюс процент от сборов). Сюжет фильма пока держится в секрете, но понятно, что без мультивселенной не обойтись: появятся ветераны Людей Икс (Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен, Джеймс Марсден и другие), новая Фантастическая четверка (Педро Паскаль, Ванесса Кирби и другие), Громовержцы и еще десятки знакомых лиц. Что из этого получится, узнаем скоро, но «Судный день» станет первой серьезной проверкой пульса Marvel. Предыдущие «Мстители» («Финал») выходили в далеком 2019-м. При этом следующий кроссовер, «Секретные войны», уже в работе и выйдет в декабре 2027-го, продолжив сюжетную линию «Судного дня».



Боевики, детективы и криминальные драмы

Где смотреть: на Netflix с 20 марта

Где смотреть: в российском прокате с 27 августа

Где смотреть: в зарубежном прокате с 16 октября

Где смотреть: в зарубежном прокате с 4 сентября

Где смотреть: на Netflix в 2026-м

Квентину Тарантино так не хочется снимать следующий фильм, что он занимается всем, чем только может. Делает коллаборацию с Fortnite, взрывает интернет критикой Пола Дано и пишет сценарий спин-оффа «Однажды в… Голливуде». Проект, который поначалу все приняли за первоапрельскую шутку, оказался реальностью, при этом сольный фильм про Клиффа Бута (Брэд Питт) снимет не Тарантино, а Дэвид Финчер. Впрочем, даже за работу над сценарием Netflix заплатил Квентину солидный гонорар — 20 млн долларов. О сюжете пока почти ничего не известно, но действие развернется спустя 8 лет после финала «Однажды в… Голливуде». Главный герой сменит профессию каскадера на фиксера. В фильме также снялись Элизабет Дебики и Карла Гуджино, а вот появление Леонардо ДиКаприо пока не анонсировано.

Где смотреть: в зарубежном прокате (без даты релиза)

Хорроры и триллеры

Где смотреть: в российском прокате с 8 января

Пол Фиг («Шпион») снова заходит на территорию триллера, на этот раз с экранизацией бестселлера Фриды Макфадден. «Горничная» выглядит логичным продолжением разговора, начатого режиссером в «Простой просьбе»: за глянцевым благополучным фасадом опять скрывается что-то нехорошее. В центре сюжета — Милли (Сидни Суини), девушка с непростым прошлым, которая устраивается приходящей домработницей в дом обеспеченной пары Винчестер. Поначалу работа кажется подарком судьбы, но очень скоро становится ясно, что у хозяев, Нины и Эндрю (Аманда Сайфред и Брэндон Скленар), много жутковатых секретов.

Где смотреть: в зарубежном прокате с 14 января

Где смотреть: в зарубежном прокате с 30 января

Где смотреть: в российском прокате с 5 марта

Где смотреть: в зарубежном прокате с 27 марта

Где смотреть: в зарубежном прокате с апреля

Где смотреть: в зарубежном прокате с 24 июля

Где смотреть: в зарубежном прокате с 18 сентября

Где смотреть: в зарубежном прокате с 23 октября

М. Найт Шьямалан удивляет неожиданным сотрудничеством. Режиссер «Шестого чувства», «Визита» и «Сплита» возвращается с новым сверхъестественным романтическим триллером, сценарий которого был написан совместно с Николасом Спарксом («Дневник памяти»). В октябре 2025 года писатель выпустил роман, основанный на этой же идее, но с некоторыми отклонениями в сюжете. Фильм расскажет о нью-йоркском архитекторе Тейте (Джейк Джилленхол), который после лечения в психиатрической клинике приезжает на Кейп-Код, чтобы спроектировать летний дом для друга. Тейт все еще тяжело переживает потерю любимой сестры Сильвии. В Кейп-Коде он встречает Рен (Фиби Дайневор) — женщину, которая способна заставить героя поверить в существование мира духов.

Где смотреть: в зарубежном прокате с 13 ноября

Где смотреть: в зарубежном прокате с 25 декабря

Главный мастер фолк-хорроров Роберт Эггерс возвращается с новым фильмом ужасов, сценарий которого он написал совместно с исландским автором Сьоном (это их второе сотрудничество, первым был «Варяг»). Сюжет разворачивается в Англии XIII века, где таинственное существо бродит по туманным деревням. Аарону Тейлору-Джонсону, Уиллему Дефо и Лили-Роуз Депп предстоит говорить на староанглийском языке. Эггерс обещает, что «Оборотень» будет его самым мрачным фильмом на данный момент (в качестве референса выступил фильм «Трудно быть богом» Алексея Германа). Также известно, что режиссер пишет сценарий, основанный на повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь». Эггерс не планирует расставаться с любимыми — роль Эбенезера исполнит Уиллем Дефо.

Где смотреть: дата релиза не объявлена

Комедии

Где смотреть: в зарубежном прокате с 25 ноября

Культовая комедийная франшиза возвращается с новым витком семейных проблем Фокеров: Генри (Скайлер Гизондо), повзрослевший сын Грега (Бен Стиллер) и Пэм (Терри Поло), объявляет о помолвке, и, разумеется, его избранница категорически не устраивает деда Джека Бернса (Роберт Де Ниро). Режиссером и сценаристом четвертой части стал Джон Гамбург, соавтор предыдущих фильмов серии, а главный сюрприз — появление Арианы Гранде в актерском составе.

Где смотреть: на «Сандэнсе» с 22 января

Где смотреть: на Netflix в 2026-м

Анимация и семейное кино

Где смотреть: в зарубежном прокате с 13 марта

Где смотреть: в зарубежном прокате с 3 апреля

Где смотреть: в зарубежном прокате с 19 июня

Первая часть франшизы об оживших игрушках от студии Pixar вышла в 1995 году. За 30 лет герои успели сменить хозяев, потеряться в супермаркете, встретить своих клонов, пережить ночь ужасов в мотеле, сцепиться с динозаврами и не только. В финале прошлой части ковбой Вуди, устав от непостоянства владелицы, Бонни, прощается с Баззом и уходит в закат под руку с возлюбленной — фарфоровой куклой Бо Пип. Но где-то за кадром у ковбоя что-то пошло наперекосяк. В новой части он вновь окажется в опостылевшей детской, а аналоговые игрушки столкнутся с планшетом Лиллипадом, внутри которого, по сути, целая мультивселенная игр. Режиссерами новой части выступят дебютант Маккенна Харрис (продюсер «Элементарно») и ветеран Эндрю Стэнтон («В поисках Немо»). Авторы обещают обсудить конфликт технологий и традиций, а также готовят зрителям массу визуальных и стилистических сюрпризов.

Где смотреть: в зарубежном прокате с 10 июля

Disney опять за старое, но по-новому. В студии решили не бередить прошлое и сделать лайв-адаптацию из свежей классики. Вышедшая на экраны в 2016 году «Моана» — история независимой дочери вождя, ищущей свое предназначение и самоотверженно странствующей по океану, спасая свой народ, — завоевала сердца зрителей по всему миру. Об этом свидетельствуют миллиардные сборы сиквела, вышедшего летом 2025-го. Лайв-экшен-версию режиссирует Томас Каил, следуя оригинальному сценарию Джареда Буша. Вторым сценаристом выступает Дэна Леду Миллер («Нарко»). Роль главной героини исполнит Кэтрин Лагаайя, это ее вторая работа после «Потерянных цветов Элис Харт». А к роли Мауи вернется Дуэйн Джонсон, который озвучивал персонажа в мультфильме. Актер с самоанскими корнями гордится участием в проекте, подсвечивающим особенности и традиции его полинезийской культуры. Неясно, будет ли фильм покадрово следовать оригиналу или откроет новые грани уже рассказанной истории. Первый вариант более вероятен, ведь Disney не ищет сложных путей.

Где смотреть: в зарубежном прокате с 9 октября

Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко, авторы мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге», сочетающего эстетику аниме и американских олдскульных мультсериалов, возвращаются в строй. Аккурат к выходу второго сезона сериала Netflix, намеченного на 2026-й, сценаристы совместно с Nickelodeon и сиднейской студией Flying Bark Productions выпустят полнометражный мультфильм-сиквел, сочетающий рисованную анимацию и графику. Сюжет расскажет о повзрослевших героях, которые после воцарения мира сталкиваются с новыми вызовами. Над проектом также работает постановщица Лорен Монтгомери, набившая руку на мультфильмах по комиксам DC и про Скуби-Ду. Димартино и Кониецко полностью изменили актерский состав озвучания, решив использовать голоса представителей разных народов, что соответствует мультикультурному сеттингу. К ансамблю голосов присоединился Дэйв Батиста.

Где смотреть: в зарубежном прокате с 11 декабря

Фестивальное кино, байопики и драмы

Где смотреть: в зарубежном прокате осенью

Где смотреть: в зарубежном прокате (премьера на «Сандэнсе» в январе)

Грегг Араки начинал как режиссер провокационных инди, рассматривал эротизм, нонконформизм и тайную жизнь подростков посредством эстетики кэмпа. В 2010-х Араки переквалифицировался в постановщика молодежных сериалов («Ривердейл», «13 причин почему», «Монстры» и «Американский жиголо»), и сейчас мастер кислотного вызывающего инди возвращается к своим корням. Новый эротический триллер режиссер позиционирует как «поп-ориентированное, веселое и секс-позитивное любовное послание поколению зумеров». И как попытку отвлечься от мрака жизни в «кошмарном аду» новостей. По сюжету наивный юнец Эллиот (Купер Хоффман) встречает художницу Эрику Трейси (Оливия Уайлд), одержимую сексом. Женщина открывает парню невиданный мир удовольствий, но их пылкий роман оборачивается опасной одержимостью. Диспропорция власти в отношениях приводит к катастрофическим последствиям и даже убийству.

Где смотреть: на Hulu с 27 февраля

Где смотреть: в зарубежном прокате с 30 января

Ироничное мокьюментари с певицей Charli XCX, играющей, по сути, саму себя. Певица готовится к грандиозному турне, и все, как положено в комедии, идет не по плану. Конфликт внутреннего мира и внешнего образа нарастает и доводит поп-диву до истерики. Режиссером выступает фотограф и клипмейкер Эйдан Замири, снявший (уже культовый) клип на песню «Guess» Билли Айлиш и Charli XCX, работавший с рэпером Yung Lean и британской певицей FKA twigs. «Момент», по словам авторов, вдохновлен перепиской Замири с певицей: Charli делилась своими тревожными мыслями после выхода альбома «Brat», взорвавшего все чарты и вывернувшего ее наизнанку. Тогда исполнительница решила запечатлеть этот момент смешения эйфории с ужасом. Избегая форм типичного байопика или концертного кино, авторы добавляют в историю о внутрянке музыкальной индустрии ноты сюрреализма, стремясь при этом к предельной честности. Дистрибьютором «Момента» выступит A24.

Где смотреть: в зарубежном прокате с 11 февраля

После скандального «Солтберна» Эмиральд Феннел взялась за экранизацию классического романа Эмили Бронте. Сложные и чувственные отношения с детства неразлучных и любящих до гроба Кэтрин Эрншо и Хитклиффа разыграют прекрасная Марго Робби и могучий Джейкоб Элорди. Актриса сразу предупреждает: новый фильм постановщицы будет еще безумнее и провокационнее, чем прежний. Согласно отзывам фокус-группы, Робби не врет: пусть фильм Феннел не сильно отступает от фабулы романа, он представляет более откровенную и эротическую версию повествования. Еще до выхода фильма Феннел получила порцию критики. Поклонники романа уже жалуются на увиденные в трейлере несовпадения с первоисточником и на платья Кэтрин, не соответствующе моде начала XIX века. Впрочем, в данном случае дьявол не в деталях. Самое важное, чтобы на экране отразились живописания природы Бронте, полнота чувств и энергия, что рождается в противостоянии страсти, ярости и любви.

Где смотреть: в российском прокате с 16 апреля

Где смотреть: в зарубежном прокате с 1 мая

Сиквел культового фильма с Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип и Эмили Блант покажет, как акулы печатного бизнеса выживают в условиях цифровизации медиа и рецессии рынка люкса. Подробности сюжета держатся в секрете. Неясно даже, является ли лента адаптацией романа-сиквела Лорен Вайсбергер «Месть носит Prada», вышедшего в 2013 году. Тем не менее писательница работала над сценарием вместе с создателями первой части — режиссером Дэвидом Фрэнкелом, сценаристкой Алин Брош МакКенной и продюсером Венди Файнерман.

Где смотреть: в зарубежном прокате с 2 октября

Самый могущественный человек в мире (Том Круз) в отчаянии пытается предотвратить вызванную им катастрофу, ведущую к полному уничтожению человечества. В сверхсекретном фильме Алехандро Гонсалеса Иньярриту сыграют Риз Ахмед, Джесси Племонс и Софи Уайлд. Режиссер написал сценарий в соавторстве с Николасом Джакобоне и называет грядущий проект «жестокой комедией». Съемки завершатся только в январе будущего года, но ленте и конкретно Тому Крузу поклонники уже прочат номинацию на «Оскар». Актер ранее никогда не получал статуэтку в рамках конкурса (только почетный «Оскар» за заслуги).

Где смотреть: в зарубежном прокате с 9 октября

Духовное продолжение «Социальной сети» Дэвида Финчера. Только на этот раз режиссер отказался, как он выразился, «открывать ящик Пандоры». Поэтому ставит драму о моральной амбивалентности Аарон Соркин, сценарист «Социальной сети». В фокусе — скандал 2021 года, связанный с этическими нарушениями Facebook. Корпорация игнорировала отчеты о пагубном влиянии своих медиа на подростков и поддерживала распространение постов с призывами к аутоагрессии и физическому насилию. Оскароносная Майки Мэдисон сыграет Фрэнсис Хоген — сотрудницу соцсети, которая обнародовала секреты Meta и обвинила ее в мошенничестве и незаконных манипуляциях с данными пользователей. Обороняющегося Марка Цукерберга исполнит звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт.

Где смотреть: пока неизвестно

Хирокадзу Корээда, лауреат «Золотой пальмовой ветви», автор «Магазинных воришек» и других пронзительных фильмов, выпустит игровую адаптацию манги «Оглянись» Тацуки Фудзимото (в 2024-м вышла анимационная экранизация). Неудивительно, что Корээда взялся за материал: Фудзимото с грустью и нежностью размышляет на близкие режиссеру темы духовного поиска, переживания утраты и взросления. Это трогательная история о двух девочках, Фудзино и Киомото, мечтающих стать мангаками и черпающих вдохновение в рисунках друг друга. Но их великим планам не сбыться. В жизни девочек вмешивается страшная трагедия, меняя траектории их судеб, восприятие мира и творчества.

Где смотреть: в зарубежном прокате в конце 2026 года

Виолончелист возвращается в Лос-Анджелес, чтобы писать музыку для кино и воссоединиться с прошлым. Тони Гилрой, автор «Изгоя-один» и «Андора», заходит на территорию мюзикла. В «Бегемоте!» режиссер намерен использовать нелинейное повествование, полное музыкальных номеров, раскрывающих запутанную и рассыпанную на фрагменты и аккорды историю жизни героя-меломана. Главные роли в фильме исполнят Педро Паскаль, Оливия Уайлд, Дэвид Харбор и Ева Виктор. А оператором выступит Дэмиан Гарсиа, работавший на площадке «Андора».

Где смотреть: в зарубежном прокате, без даты выхода

Новая драма Вернера Херцога и его постоянного оператора Петера Цайтлингера. Джин (Кейт Мара) и Джоан Холбрук (Руни Мара) — две сестры, оторванные от мира. Они настолько близки, что говорят в унисон, любят одного мужчину и мечтают об одном — найти не существующую на картах страну, ради которой они готовы вырыть туннель в горном хребте. Сестры Мара впервые играют в одном фильме. С ними рядом Орландо Блум в образе любовника и Донал Глисон в роли социального работника, помогающего героиням адаптироваться в социуме. «Чертов ублюдок» — заключительный акт «оперного триптиха» режиссера (куда входят «Фицкарральдо» 1982 года и «Человека-гризли» 2005-го), в котором он изучает одержимости людей, их взаимосвязь с природой и окружающей действительностью.

Где смотреть: в зарубежном прокате, без даты выхода

Опустошенная чумой Англия XIV века. Крестьянин поднимает восстание против короля Ричарда II и становится легендой сопротивления. Пол Гринграсс, режиссер шпионской франшизы о Джейсоне Борне, работает строго по правилам экшен-жанров, так что «Ярость» будет традиционным историческим эпиком с грандиозными сценами сражений. Иммерсивное погружение в мрачные страницы истории гарантируют актеры первого плана — Эндрю Гарфилд, Томасин Маккензи и Космо Джарвис.

