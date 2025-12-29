Что смотреть в 2026 году: 50 самых ожидаемых зарубежных фильмов

Материал не предназначен для читателей младше 18 лет.
«Мстители: Судный день» станет первым большим кроссовером Marvel за несколько лет, Стивен Спилберг вернется к теме пришельцев в «Дне разоблачения», а Pixar продолжит сверхуспешную франшизу «История игрушек» пятой частью. Рассказываем про 50 (и даже больше!) новинок 2026 года, на которые точно стоит обратить внимание.
2026-й будет крайне насыщенным. Нас ждут сразу два фильма Хирокадзу Корээды, новая сатирическая лента Рубена Эстлунда, ретрохоррор Роберта Эггерса и комедия Алехандро Гонсалеса Иньярриту с Томом Крузом. А еще два новых блокбастера киновселенной DC, эпическая «Одиссея» Кристофера Нолана, приквел «Голодных игр», сиквел «28 лет спустя», спин-офф «Однажды в… Голливуде», переосмысление «Обители зла». Кроме того, до проката дойдут ленты, которые мы ждали в 2025-м, но их релиз перенесли. Эти тайтлы (см. грандиозный байопик «Майкл») мы преимущественно расположили в разделах «Что еще посмотреть», чтобы не отбирать внимание у релизов, про которые мы еще не писали.
Фантастика, фэнтези, супергероика
Где смотреть: в зарубежном прокате с 22 мая / в российском прокате без даты
Редкий оригинальный фантастический фильм, которые не основан на книге, комиксе и видеоигре и не является продолжением известной франшизы. Эксцентричную комедию с бойким названием снял Гор Вербински (трилогия «Пираты Карибского моря», «Ранго», «Лекарство от здоровья») по сценарию Мэттью Робинсона («Изобретение лжи»). В современной лос-анджелесской закусочной объявляет гость из будущего — неопрятный чудак в лохмотьях (Сэм Рокуэлл). Он уверяет, что история человечества вот-вот совершит резкий и неприятный разворот, а чтобы избежать грядущей антиутопии, ему нужны помощники в борьбе со злобным ИИ.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 22 мая
«Звездные войны» возвращаются на большие экраны. Первым за семь лет полнометражным фильмом станет, как ни странно, продолжение сериала «Мандалорец», который гордо нес знамя франшизы на Disney+. Фанатов ждут новые приключения наемника Дина Джарина (Педро Паскаль) и малыша Грогу, который обладает Силой. На экране появятся Сигурни Уивер в роли полковника Новой Республики, Джереми Аллен Уайт сыграет сына Джаббы Хатта, а еще нас ждет камео Зеба из мультсериала «Звездные войны: Повстанцы». Режиссером выступит Джон Фавро, который работал над сериалом «Мандалорец», сценарий полнометражки он написал совместно с коллегой Дэйвом Филони, главным креативным директором Lucasfilm.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 12 июня
Первый за долгие годы фильм Стивена Спилберга, посвященный внеземному разуму. Тизер не вносит особой ясности, детали сюжета окутаны тайной. Сценарий написал Дэвид Кепп, давний соратник режиссера («Война миров», «Парк Юрского периода», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»), а за музыку отвечал Джон Уильямс, композитор многих спилберговских работ. В «Дне разоблачения» снялись Джош О’Коннор, Эмили Блант, Колин Фёрт, Колман Доминго, Уайатт Рассел, Ив Хьюсон.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 26 июня
Второй фильм обновленной киновселенной DC будет посвящен двоюродной сестре Супермена. Кара Зор-Эл, она же Супергёрл (Милли Олкок), уже мелькала в блокбастере Джеймса Ганна, теперь состоится ее полноценный дебют. Злодеями выступят Крем с Желтых Холмов (Маттиас Шонартс) и Лобо (Джейсон Момоа, который ранее играл Аквамена, опробует новый образ). Режиссером выступил Крэйг Гиллеспи («Круэлла»), а трейлер подозрительно напоминает по атмосфере «Стражей Галактики» Ганна. К слову, «Супергёрл» станет первым сольным фильмом героини за всю ее историю, до этого она появлялась лишь в сериалах (см. телевселенную «Стрелы») и в качестве второстепенной героини других фильмах («Флэш»).
Где смотреть: в зарубежном прокате с 17 июля
Размашистая экранизация одного из самых известных произведений в истории человечества. Кристоферу Нолану доверили 250 млн долларов, которые он потратил на звездный актерский состав, практические спецэффекты (Циклопа сыграет почти полноразмерная модель) и беспрецедентное качество картинки. «Одиссея» станет первым фильмом, который полностью снят на 70-миллиметровую пленочную камеру IMAX. Роль заглавного героя исполнит Мэтт Дэймон, также в фильме снялись Том Холланд, Шарлиз Терон, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Миа Гот и многие другие.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 31 июля
Начало новой трилогии с Томом Холландом. Как мы помним, в конце фильма «Человек-паук: Нет пути домой» весь мир забыл о том, что под маской супергероя скрывается Питер Паркер. Сюжет «Совершенно нового дня» сконцентрируется на уличной рутине дружелюбного соседа, компанию ему составят Каратель (Джон Бернтал) и Халк (Марк Руффало), а одним из злодеев станет Скорпион (Майкл Мэндо повторит свою роль из фильма «Возвращение домой»). Пока что нераскрытую роль в фильме сыграет Сэди Синк, звезда «Очень странных дел». Впрочем, старые друзья Паркера (Зендея, Джейкоб Баталон) в фильме тоже появятся.
Где смотреть: в российском прокате с 19 ноября
Редкий зарубежный блокбастер, который официально дойдет до российских кинотеатров. Это второй приквел основной линейки «Голодных игр». Первый, «Баллада о змеях и певчих птицах», был посвящен ранним годам Кориолана Сноу. «Рассвет Жатвы» расскажет о юности Хеймитча Эбернети, взрослую версию которого сыграл Вуди Харрельсон. Действие разворачивается за 24 года до «Голодных игр» с участием Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). 16-летний Эбернети (Джозеф Зада) из Дистрикта 12 примет участие в самой кровавой бойне за всю историю турнира. «Рассвет Жатвы» снял практически бессменный Фрэнсис Лоуренс, который работал над всеми фильмами франшизы, начиная со второго. Фанаты уже хвалят точные кастинговые решения: Плутарха Хевенсби сыграет Джесси Племонс, Кориолана Сноу — Рэйф Файнс, Эффи Тринкет — Эль Фаннинг, а Цезаря Фликермана — Киран Калкин.
Где смотреть: в зарубежном прокате c 26 ноября
Грета Гервиг продолжает пробовать свои силы в большом мейнстримном кино — вслед за «Барби» она взялась за фэнтезийный цикл К. С. Льюиса (в нулевые по его мотивам вышла целая трилогия). В основу фильма Гервиг лег роман «Племянник чародея» — шестой по счету, но первый по внутренней хронологии. Белую Ведьму сыграет Эмма Маки («Сексуальное просвещение»), также в фильме появятся Дэниэл Крэйг, Мэрил Стрип (она озвучит Аслана), Кэри Маллиган, Дениз Гоф и другие. «Нарния» станет первым большим фильмом Netflix, который предназначен для кинотеатров, он будет демонстрироваться на тысяче IMAX-экранов. В свете желанного поглощения Warner Bros. релиз стратегически важный, ведь он должен показать в том числе, что стриминг будет относиться к кинопрокату серьезнее.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 18 декабря
Эпическая космоопера все никак не отпустит Дени Вильнёва. Канадский режиссер вымотался после двухчастной экранизации «Дюны», но все же снял новый фильм по мотивам цикла Фрэнка Герберта (в основу лег роман «Мессия Дюны»). Действие развернется спустя 12 лет после финала второй ленты и завершит арку Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе). К своим ролям вернулись Зендея, Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа, Флоренс Пью и Джош Бролин, а новыми лицами станут Роберт Паттинсон (вероятно, он сыграет злодея Скайтейла) и Аня Тейлор-Джой (Алия Атрейдес, сестра Пола, мелькнула во втором фильме). Вильнёв не планирует в дальнейшем заниматься «Дюной» (в планах у него новый «Бонд»), так что в случае успеха Warner Bros. может продолжить франшизу уже без него.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 18 декабря
Важный фильм для киновселенной Marvel, который призван доказать, что супергероика еще жива. При этом «Судный день» — проект нелегкой судьбы: анонсирован он был в 2022-м как «Династия Канга», но после отмены актера Джонатана Мейджорса сценарий пришлось радикально переделывать. Теперь главным злодеем выступит Доктор Дум, а сыграет его Роберт Дауни мл., вернувшийся спасать франшизу (и заработать 50 млн долларов плюс процент от сборов). Сюжет фильма пока держится в секрете, но понятно, что без мультивселенной не обойтись: появятся ветераны Людей Икс (Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен, Джеймс Марсден и другие), новая Фантастическая четверка (Педро Паскаль, Ванесса Кирби и другие), Громовержцы и еще десятки знакомых лиц. Что из этого получится, узнаем скоро, но «Судный день» станет первой серьезной проверкой пульса Marvel. Предыдущие «Мстители» («Финал») выходили в далеком 2019-м. При этом следующий кроссовер, «Секретные войны», уже в работе и выйдет в декабре 2027-го, продолжив сюжетную линию «Судного дня».
Что еще посмотреть
- «Казнить нельзя помиловать» (в зарубежном прокате с 23 января). Новый сай-фай-боевик Тимура Бекмамбетова, который отвлекся от экспериментов с десктоп-форматом. Продвинутая ИИ-судья (Ребекка Фергюсон) допрашивает своего создателя (Крис Пратт), который обвиняется в убийстве жены.
- «Проект „Конец света“» (в зарубежном прокате с 20 марта). Режиссеры «ЛЕГО Фильма» экранизируют роман Энди Уира (он же написал «Марсианина»). Грустный ученый (Райан Гослинг) отправляется в сольную космическую одиссею, чтобы спасти человечество.
- «Мортал Комбат 2» (в зарубежном прокате с 2 мая). Сиквел видеоигровой экранизации 2021 года, в фильме появится легендарный Джонни Кейдж (Карл Урбан).
- «Я люблю усилители» (в зарубежном прокате с 22 мая). Фантастическая комедия Бутса Райли («Простите за беспокойство») про магазинных воришек. В актерском составе — Деми Мур, Лакит Стэнфилд, Эйса Гонсалес, Уилл Поултер и другие.
- «Властелины вселенной» (в зарубежном прокате с 5 июня). Николас Галицин примеряет на себя образ принца Адама/Хи-Мена в игровой адаптации культовой франшизы Mattel.
- «Улица Флауэрвейл» (в зарубежном прокате с 14 августа). Загадочный фантастический фильм Дэвида Роберта Митчелла («Оно приходит за тобой») с Энн Хэтэуэй и Юэном Макгрегором.
- «Надежда» (в зарубежном прокате летом 2026-го). Долгожданный триллер На Хон-джина («Преследователь») про жителей небольшого города, которые сталкиваются со страшной тайной. В фильме снялись Алисия Викандер, Майкл Фассбендер и звезда «Игры в кальмара» Чон Хо-ён.
- «Глиноликий» (в зарубежном прокате с 11 сентября). Третий фильм обновленной киновселенной — боди-хоррор про актера (Том Рис Харрис), который переживает жуткие трансформации. Соавтором сценария выступил Майк Флэнаган.
- «Фурия» (без даты). В четвертом фильме преступник (Вин Дизель) добирается до родной планеты. Режиссер — неизменный Дэвид Туи, снявший три предыдущие ленты о Риддике.
- «Клара и солнце» (без даты). Тайка Вайтити экранизирует антиутопический роман Кадзуо Исигуро про робота (Дженна Ортега), которая должна облегчить быт одиноких людей.
Боевики, детективы и криминальные драмы
Где смотреть: на Netflix с 20 марта
Ультрамегахорошая новость для фанатов Томаса Шелби: ирландский бандит с острыми скулами возвращается в полнометражном продолжении сериала. Сценарий писал неизменный Стивен Найт, а за режиссуру отвечал известный британский телевизионщик Том Харпер, который снимал не только «Острые козырьки», но и «Войну и мир» и «Отбросов». Киллиан Мерфи и многие актеры вернутся к своим ролям, а новыми лицами станут Барри Кеоган, Тим Рот и Ребекка Фергюсон.
Где смотреть: в российском прокате с 27 августа
Перезагрузка одноименного культового боевика 1993 года, но без Сильвестра Сталлоне. Дочка скалолаза Наоми Купер (Лили Джеймс) сбегает во время нападения бандитов на отца (Пирс Броснан) и сестру (Нелл Тайгер Фри) в Альпийских горах. Девушка вынуждена противостоять преступникам, которые взяли в заложники ее родных. Сценарий написала Ана Лили Амирпур («Девушка возвращается одна ночью домой»), за режиссуру отвечает жанровый многостаночник Жауме Кольет-Серра («Воздушный маршал», «Неизвестный»).
Где смотреть: в зарубежном прокате с 16 октября
Уже третья экранизация популярной видеоигровой серии Street Fighter. Изначально фильм должны были снять Дэнни и Майкл Филиппу («Два, три, демон, приди!»), но затем они отказались от проекта, а их место занял Китао Сакурай («Скрежет металла»). Тизер и постеры выглядит эффектно. Нас ждут Фифти Сент в роли Балрога, Джейсон Момоа в роли Бланка и Каллина Лян в роли Чун-Ли.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 4 сентября
Новый боевик Дэвида Литча. Подробностей и трейлера пока нет, но можно не сомневаться, что режиссер «Джона Уика», «Взрывной блондинки», «Быстрее пули» и «Каскадеров» сделает все эффектно и красиво. Сюжет крутится вокруг — никогда не догадаетесь — ограбления банка, а главные роли исполнили Николас Холт, Пит Дэвидсон, Зои Кравиц, Кристиан Слэйтер, Джон Си Райли и звезда «Сёгуна» Анна Саваи.
Где смотреть: на Netflix в 2026-м
Квентину Тарантино так не хочется снимать следующий фильм, что он занимается всем, чем только может. Делает коллаборацию с Fortnite, взрывает интернет критикой Пола Дано и пишет сценарий спин-оффа «Однажды в… Голливуде». Проект, который поначалу все приняли за первоапрельскую шутку, оказался реальностью, при этом сольный фильм про Клиффа Бута (Брэд Питт) снимет не Тарантино, а Дэвид Финчер. Впрочем, даже за работу над сценарием Netflix заплатил Квентину солидный гонорар — 20 млн долларов. О сюжете пока почти ничего не известно, но действие развернется спустя 8 лет после финала «Однажды в… Голливуде». Главный герой сменит профессию каскадера на фиксера. В фильме также снялись Элизабет Дебики и Карла Гуджино, а вот появление Леонардо ДиКаприо пока не анонсировано.
Где смотреть: в зарубежном прокате (без даты релиза)
Новый фильм Мартина Макдоны пока не обзавелся подробностями, но в режиссера, который снял «Банши Инишерина», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Семь психопатов» и «Залечь на дно в Брюгге», мы верим в любом случае. В детективной ленте снялись Сэм Рокуэлл, Паркер Поузи, Стив Бушеми, Джон Малкович и Том Уэйтс. Съемки завершились в апреле 2025 года, так что фильм, вероятнее всего, выйдет в 2026-м. Возможно, премьера пройдет в Венеции или Каннах.
Что еще посмотреть
- «Лакомый кусок» (с 16 января на Netflix). Мэтт Дэймон и Бен Аффлек снова вместе — в боевике Джо Карнахана («День курка») про копов и тайник с 20 млн долларов.
- «Гренландия 2: Миграция» (в российском прокате с 29 января). Продолжение постапокалиптического боевика с Джерардом Батлером и Мореной Баккарин.
- «Убежище» (в российском прокате с 5 февраля). Джейсон Стэйтем вновь играет бывшего киллера, который вынужден вернуться к своему ремеслу, чтобы защитить невинных.
- «Ограбление в Лос-Анджелесе» (13 февраля). Криминальный боевик про профессионального грабителя (Крис Хемсворт). В фильме снялись Холли Берри, Барри Кеоган, Ник Нолти, Моника Барбаро и Марк Руффало.
- «Жена и пес» (в российском прокате в апреле). Новый фильм Гая Ричи про мир британской аристократии с Розамунд Пайк, Бенедиктом Камбербэтчем и Энтони Хопкинсом.
- «Жестокая ночь 2» (в зарубежном прокате с 4 декабря). Продолжение рождественского боевика про брутального Санта-Клауса (Дэвид Харбор).
- «Дом у дороги 2» (без даты релиза). Продолжение хитового стримингового экшена с Джейком Джилленхолом снимает Илья Найшуллер.
Хорроры и триллеры
Где смотреть: в российском прокате с 8 января
Пол Фиг («Шпион») снова заходит на территорию триллера, на этот раз с экранизацией бестселлера Фриды Макфадден. «Горничная» выглядит логичным продолжением разговора, начатого режиссером в «Простой просьбе»: за глянцевым благополучным фасадом опять скрывается что-то нехорошее. В центре сюжета — Милли (Сидни Суини), девушка с непростым прошлым, которая устраивается приходящей домработницей в дом обеспеченной пары Винчестер. Поначалу работа кажется подарком судьбы, но очень скоро становится ясно, что у хозяев, Нины и Эндрю (Аманда Сайфред и Брэндон Скленар), много жутковатых секретов.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 14 января
Продолжение фильма Дэнни Бойла, но с другим режиссером — на этот раз у руля Ниа ДаКоста. Сценарий вновь написал Алекс Гарленд. Действие разворачивается в постапокалиптической Англии, где цивилизация окончательно рассыпалась на секты, банды и культы. Подросток Спайк (Элфи Уильямс) оказывается втянут в группировку убийц под предводительством сэра Джимми Кристала (Джек О’Коннелл). Параллельно доктор Иэн Келсон (Рэйф Файнс), бывший врач, посвятивший себя увековечиванию памяти жертв эпидемии, делает неожиданное открытие. В фильме также появятся Аарон Тейлор-Джонсон, Эрин Келлиман, Эмма Лейрд и Чи Льюис-Парри в роли Самсона — альфы среди зараженных, которого авторы называют ключевой фигурой второй части. Ожидается возвращение Киллиана Мерфи, чей герой Джим, выживший в «28 днях спустя», появится в финале «Храма костей». Предположительно, он станет главным героем третьего фильма.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 30 января
Режиссер «Зловещих мертвецов» после масштабного блокбастера «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» снял камерный ироничный триллер о выживании. В центре внимания — офисная сотрудница Линда Лиддл (Рэйчел Макадамс) и ее босс Брэдли Престон (Дилан О’Брайен), которые после авиакатастрофы оказываются на необитаемом острове, но никак не могут найти общий язык из-за старых обид. Постепенно борьба за власть переходит всякие границы, и начинаются настоящие голодные игры. Сценарий написали Дэмиэн Шеннон и Марк Свифт, авторы «Фредди против Джейсона» и «Спасателей Малибу».
Где смотреть: в российском прокате с 5 марта
Джон Паттон Форд («Преступница Эмили») наконец закончил производство комедийного триллера о битве за многомиллионное состояние, вдохновленного британским фильмом «Добрые сердца и короны». В 2014 году сценарий Форда попал в черный список лучших нереализованных проектов. Спустя несколько лет за производство взялся Джон С. Бейрд, однако проект так и не был запущен. В итоге Форд сам переработал материал и сел в режиссерское кресло. В центре истории — Бекет Редфеллоу (Глен Пауэлл), изгнанный наследник богатейшей семьи Нью-Йорка. Его мать умерла без гроша в кармане, но успела внушить сыну мысль, что большое будущее у него украли. Бекет решает восстановить справедливость, устранив семерых родственников, стоящих между ним и желанным наследством. Компанию Пауэллу составит Маргарет Куолли в роли подруги детства Джулии, Джессика Хенвик в образе девушки Бекета, Рут, и Эд Харрис, сыгравший патриарха семьи Редфеллоу. В актерском ансамбле также задействованы Тофер Грейс, Зак Вудс и Билл Кэмп.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 27 марта
Режиссер культовой черной комедии «Папа, сдохни» Кирилл Соколов дебютирует в Голливуде с хоррором о социальном неравенстве. Героиня Зази Битц устраивается домработницей в престижный нью-йоркский небоскреб и вскоре узнает, что его жильцы связаны с загадочными исчезновениями людей и тайным сообществом, для которого человеческая жизнь — разменная монета. Фильм сочетает элементы хоррора и черного юмора — фирменный стиль Соколова, принесший ему признание западных критиков. Помимо Битц в картине снялись Том Фелтон, Патрисия Аркетт, Хизер Грэм и Майхала Херролд из сериала «Индустрия». Сценарий режиссер написал вместе с Алексом Литваком («Хищники»), а продюсированием занималась компания Nocturna Pictures, новый лейбл Skydance под кураторством Энди и Барбары Мускетти («Оно»).
Где смотреть: в зарубежном прокате с апреля
A24 выпускает драматический триллер о власти, зависимости и творческой эксплуатации. Режиссер — Дэвид Лоури, автор «Истории призрака» и «Легенды о Зеленом рыцаре». В центре фильма — напряженные и болезненные отношения культовой поп-звезды Мэри (Энн Хэтэуэй) и ее бывшей подруги и модельерши Сэм (Микейла Коул), которые вновь пересекаются накануне триумфального возвращения певицы на сцену. Также в фильме появятся Хантер Шафер, Кайя Гербер и FKA twigs, последняя также написала оригинальную песню для картины. Музыкальную часть курировали Джек Антонофф и Charli XCX, а композитором выступил Дэниэл Харт, давний соавтор Лоури. Проект снимался в Германии и стал одним из самых амбициозных авторских релизов A24 последних лет.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 24 июля
Франшиза «Зловещие мертвецы» продолжает расширяться: новый фильм снимает Себастьян Ваничек — режиссер французского хоррора «Паутина страха», после которого его заметил Сэм Рэйми. «Ожог» станет шестой частью франшизы и третьим спин-оффом, не связанным напрямую с предыдущими сюжетными линиями. О сюжете известно немного, но Ваничек заранее обещает предельно жесткое зрелище. По его словам, это будет «мерзкий фильм, который причиняет боль». Главные роли исполнили Эролл Шанд («Наш флаг означает Смерть»), Сухейла Якуб («Дюна: Часть вторая»), Хантер Духэн (Тайлер из «Уэнздей»), Люсиан Бьюкенен и Тэнди Райт. Проект традиционно продюсируют Сэм Рэйми и Роб Таперт. Актер Брюс Кэмпбелл и режиссер «Восстания зловещих мертвецов» Ли Кронин выступают исполнительными продюсерами.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 18 сентября
Режиссер «Варвара» и «Орудий» Зак Креггер и Шей Хаттен (сценарист последних «Джонов Уиков» и «Балерины») представляют перезапуск франшизы «Обитель зла», основанной на культовой серии игр Capcom. Фильм станет восьмой частью серии и первым перезапуском после не самого удачного «Обитель зла: Раккун-Сити» и отмены телесериала Netflix (сериал был закрыт после одного сезона). Сюжет держится в секрете, но Креггер обещает хоррор, верный духу игр. Проект разрабатывался с 2022 года, у него было несколько вариантов развития сюжета и претендентов на режиссерское кресло, прежде чем пост закрепился за Креггером. Среди исполнителей главных ролей — Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет»), Остин Абрамс («Орудия») и Зак Черри («Разделение»).
Где смотреть: в зарубежном прокате с 23 октября
М. Найт Шьямалан удивляет неожиданным сотрудничеством. Режиссер «Шестого чувства», «Визита» и «Сплита» возвращается с новым сверхъестественным романтическим триллером, сценарий которого был написан совместно с Николасом Спарксом («Дневник памяти»). В октябре 2025 года писатель выпустил роман, основанный на этой же идее, но с некоторыми отклонениями в сюжете. Фильм расскажет о нью-йоркском архитекторе Тейте (Джейк Джилленхол), который после лечения в психиатрической клинике приезжает на Кейп-Код, чтобы спроектировать летний дом для друга. Тейт все еще тяжело переживает потерю любимой сестры Сильвии. В Кейп-Коде он встречает Рен (Фиби Дайневор) — женщину, которая способна заставить героя поверить в существование мира духов.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 13 ноября
Новая экранизация классической повести Чарльза Диккенса о старом скряге Эбенезере Скрудже от режиссера хоррор-трилогии «Икс», «Пэрл» и «Максин ХХХ» Тая Уэста. Коллектив пестрит известным именами: главная роль досталась Джонни Деппу, его помощника сыграет Руперт Гринт. Также ожидается появление Андреа Райзборо, Сэма Клафлина, Чарли Мерфи, Дейзи Ридли, Иэна Маккеллена, Трэмелла Тиллмана и Элли Бамбер. Сюжет разворачивается в Лондоне XIX века. Скрудж отправляется в сверхъестественное путешествие, сталкиваясь с духами прошлого, настоящего и будущего, чтобы получить шанс изменить свою жизнь. Адаптация является одной из двух новых экранизаций «Рождественской песни», параллельно Warner Bros. разрабатывает версию Роберта Эггерса (см. ниже).
Где смотреть: в зарубежном прокате с 25 декабря
Главный мастер фолк-хорроров Роберт Эггерс возвращается с новым фильмом ужасов, сценарий которого он написал совместно с исландским автором Сьоном (это их второе сотрудничество, первым был «Варяг»). Сюжет разворачивается в Англии XIII века, где таинственное существо бродит по туманным деревням. Аарону Тейлору-Джонсону, Уиллему Дефо и Лили-Роуз Депп предстоит говорить на староанглийском языке. Эггерс обещает, что «Оборотень» будет его самым мрачным фильмом на данный момент (в качестве референса выступил фильм «Трудно быть богом» Алексея Германа). Также известно, что режиссер пишет сценарий, основанный на повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь». Эггерс не планирует расставаться с любимыми — роль Эбенезера исполнит Уиллем Дефо.
Где смотреть: дата релиза не объявлена
Джейн Шёнбрун («Я видел свечение телевизора») возвращается с новым фильмом, на этот раз в жанре слэшера. В главных ролях — звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон и Ханна Айнбиндер («Хитрости»). По сюжету молодая постановщица реставрирует культовую слэшер-франшизу и ищет актрису из оригинала, которая давно живет в добровольной изоляции. Вскоре они встречаются, и тут неожиданно рядом с героинями начинают гибнуть люди. Шёнбрун называет в качестве референсов «Пятницу, 13-е» и «Портрет девушки в огне». Проект финансирует и выпустит в ограниченный прокат MUBI.
Что еще посмотреть
- «Возвращение в Сайлент-Хилл» (в российском прокате с 22 января). Адаптация видеоигры Silent Hill 2, снятая Кристофом Ганом. В главных ролях — Джереми Ирвин и Ханна Эмили Андерсон.
- «Ловушка для кролика» (в российском прокате с 29 января). Инди-хоррор с «Сандэнса». Дев Патель и Рози Макьюэн переезжают в удаленную хижину в Уэльсе и сталкиваются с миром духов.
- «Зараза» (в российском прокате с 26 февраля). Хоррор о смертельном вирусе с Лиамом Нисоном и звездой «Очень странных дел» Джо Кири.
- «Крик 7» (в зарубежном прокате с 27 февраля). Очередная глава легендарной слэшер-франшизы, на этот раз за режиссуру отвечал сценарист первого «Крика» Кевин Уильямсон.
- «Невеста» (в зарубежном прокате с 6 марта). Мэгги Джилленхол переосмысляет «Невесту Франкенштейна» вместе с Джесси Бакли, Пенелопой Крус, Кристианом Бэйлом, Питером Сарсгаардом и Аннетт Бенинг.
- «Я иду искать 2: Вот и я» (в зарубежном прокате с 10 апреля). Продолжение черной комедии о смертельных семейных играх с Самарой Уивинг, Кэтрин Ньютон, Дэвидом Кроненбергом, Сарой Мишель Геллар и Элайджей Вудом.
- «Мумия» (в зарубежном прокате с 17 апреля). За перезапуск классического хоррора отвечают режиссер Ли Кронин («Восстание зловещих мертвецов») и продюсеры Джейсон Блум и Джеймс Ван.
- «Вершина» (с 24 апреля на Netflix). Триллер Бальтасара Кормакура («Во власти стихии») о серийном убийце в австралийской глуши. В главных ролях — Шарлиз Терон и Тэрон Эджертон.
- «Пиноккио: Раскрепощенный» (в зарубежном прокате с 4 июня). Уже пятая картина во франшизе «Вселенная извращенного детства», которая стартовала с фильма «Винни Пух: Кровь и мед».
- «Нить: Астрал» (21 августа). Продолжение хоррор-франшизы, режиссерский дебют сценариста Джереми Слейтера («Академия „Амбрелла“», «Лунный рыцарь»).
- «Другая мамочка» (в зарубежном прокате с 9 октября). Хоррор Роба Сэвиджа («Бугимен») о паранормальной сущности, которая угрожает маленькой девочке. В фильме сыграла Джессика Честейн.
- «Смерть Робина Гуда» (нет даты). Мрачное переосмысление известной легенды о Робин Гуде с Хью Джекманом, Биллом Скарсгардом и Джоди Комер. Фильм А24 снял Майкла Сарноски («Тихое место: День первый»).
- «Пиковый валет» (нет даты) Готический детектив о Шотландии конца XIX века с Джошем О'Коннором, Фрэнсис Макдорманд, Лесли Мэнвилл и Дэмианом Льюисом от Джоэла Коэна.
- «Молодые люди» (нет даты). Новый хоррор Осгуда Перкинса и Neon с Нико Паркер, Николь Кидман, Татьяной Маслани и звездой сериала «То лето, когда я похорошела» Лолой Тун.
- «Последняя тревога Мадлен Хайнд» (нет даты). Триллер Кеннета Браны с Джоди Комер, Патришей Аркетт и Майклом Шином, исследующий границы между реальностью и безумием.
- «Её личный ад» (нет даты). Безумный триллер Николаса Виндинга Рефна и Neon с Софи Тэтчер, Гаваной Роуз Лю, Кристин Фросет и огромным количеством блесток.
- «Октябрь» (нет даты) Триллер-боевик Джереми Солнье и A24 о ночи накануне Хеллоуина с Кори Майклом Смитом.
Комедии
Где смотреть: в зарубежном прокате с 25 ноября
Культовая комедийная франшиза возвращается с новым витком семейных проблем Фокеров: Генри (Скайлер Гизондо), повзрослевший сын Грега (Бен Стиллер) и Пэм (Терри Поло), объявляет о помолвке, и, разумеется, его избранница категорически не устраивает деда Джека Бернса (Роберт Де Ниро). Режиссером и сценаристом четвертой части стал Джон Гамбург, соавтор предыдущих фильмов серии, а главный сюрприз — появление Арианы Гранде в актерском составе.
Где смотреть: на «Сандэнсе» с 22 января
Оливия Уайлд снимает провокационную комедию об отношениях, сексе и подавленных желаниях — англоязычный ремейк испанского хита «Соседи сверху» Сеска Гая. По сюжету пара, переживающая кризис в браке, принимает неожиданное приглашение от соседей, чьи откровенные взгляды на близость превращают обычный ужин в вечер неловких признаний. Сценарий написали актриса Рашида Джонс («Санни») и лауреат премии «Оскар» за лучший короткометражный анимационный фильм Уилл МакКормак («Если что-то случится, я люблю вас»), а в звездном актерском составе — Сет Роген, Пенелопа Крус, Эдвард Нортон и сама Уайлд.
Где смотреть: на Netflix в 2026-м
Милли Бобби Браун уходит от образа Одиннадцать в «Очень странных делах» и пробует себя в романтической комедии. Она играет студентку, которая внезапно обнаруживает в галерее телефона фотографии из собственного будущего: через 10 лет она замужем, счастлива и воспитывает детей вместе человеком, который сейчас тоже учится в колледже (Гэбриел ЛаБелль из «Фабельманов»). Фильм снял Ли Толанд Кригер («Век Адалин») по сценарию Джесси Ласки. В актерском составе — Амрит Каур из сериала «Сексуальная жизнь студенток», Брэк Бэссинджер из «Пункт назначения: Узы крови», Джулиан Деннисон из «Как приручить дракона» и Идина Мензел, тот самый голос Эльзы из «Холодного сердца».
Что еще посмотреть
- «Везунчики» (в российском прокате с 15 января). Режиссерский дебют Азиза Ансари с Киану Ривзом, Сетом Рогеном, Кеке Палмер и Сандрой О («Убивая Еву»).
- «Седло» (в зарубежном прокате с 6 февраля). Александр Скарсгард и Гарри Меллинг в драматической комедии с Каннского кинофестиваля.
- «Следствие ведут овечки» (в зарубежном прокате с 8 мая). Мистическая комедия, в которой бараны расследуют загадочную смерть пастуха (Хью Джекман). Сценарий написал Крэйг Мэйзин («Одни из нас», «Чернобыль»).
- «Отсечка» (в зарубежном прокате с 17 июля). Джона Хилл («Середина 90-х») возвращается с комедией про детей, которые проживают сепарацию от родителей, потому что те перестали давать им деньги.
- «Поэтическая лицензия» (в зарубежном прокате с 15 мая). Режиссерский дебют Мод Апатоу с Лесли Манн, Нико Паркер, Купером Хоффманом и Эндрю Бартом Фельдманом о неожиданном любовном треугольнике.
- «Ва-банк» (в российском прокате с 30 апреля). Черная комедия Фрэнки Шоу, основанная на графическом романе о невероятном ограблении. В главных ролях — Лиам Нисон, Талия Райдер, Тереза Палмер.
- «Только на одну ночь» (в зарубежном прокате с 7 августа). Майя Хоук и Каллум Тернер в комедии Уилла Глака о двух незнакомцах, которые пытаются найти партнера в единственный день в году, когда внебрачный секс легален.
- «Мощная баллада» (5 июня). Пол Радд, Ник Джонас и Гавана Роуз Лю в фильме о конфликте между рок-звездой и свадебным певцом.
- «Очень страшное кино 6» (в зарубежном прокате с 12 июня). Анна Фэрис и Реджина Холл возвращаются в новом фильме культовой пародийной франшизы.
Анимация и семейное кино
Где смотреть: в зарубежном прокате с 13 марта
Новая комедия Эрика Аппеля, режиссера «Странного Эла», сериалов «Офис», «Бруклин 9-9» и «Новенькая». Одним из сценаристов и продюсеров выступил Нейт Баргатзе, стендап-комик, получивший широкое признание в 2023 году благодаря участию в паре скетчей Saturday Night Live. По сюжету супермама-домохозяйка Кэти (Мэнди Мур) заключает выгодную сделку в эфире Shark Tank, реалити-шоу о бизнесменах. Погрузившись в работу, женщина передает эстафету по воспитанию детей и ведению хозяйства мужу, Нейту (Нейт Баргатзе). Кормилец семьи увольняется из офиса, чтобы испытать себя в роли домохозяина. К своему сожалению, мужчина понимает, что находиться дома и с детьми сутками напролет не так-то просто. К добродушной комедии положений присоединились комики Кумэйл Нанджиани и Уилл Форте, а также Зак Черри (Дилан из «Разделения»).
Где смотреть: в зарубежном прокате с 3 апреля
Разработка сиквела «Братьев Супер Марио в кино» началась в апреле 2023 года, когда первая часть заработала в мировом прокате свыше миллиарда долларов. В производстве участвует та же команда: режиссеры Аарон Хорват и Михаэль Еленик, сценарист Мэтт Фогель и студия Illumination, чью работу спонсируют Nintendo и Universal Pictures. Победив Боузера, Марио (Крис Пратт) и Луиджи (Чарли Дэй) едва успели выдохнуть, как над вселенной нависла новая угроза — Боузер-младший (Бенни Сэфди) и его преступный альянс. Сантехники из Бруклина, принцесса Пич (Аня Тейлор-Джой) и их новый дружок, динозаврик Йоши, отправляются в опасное путешествие по галактике, чтобы помешать злодею получить мировое господство.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 19 июня
Первая часть франшизы об оживших игрушках от студии Pixar вышла в 1995 году. За 30 лет герои успели сменить хозяев, потеряться в супермаркете, встретить своих клонов, пережить ночь ужасов в мотеле, сцепиться с динозаврами и не только. В финале прошлой части ковбой Вуди, устав от непостоянства владелицы, Бонни, прощается с Баззом и уходит в закат под руку с возлюбленной — фарфоровой куклой Бо Пип. Но где-то за кадром у ковбоя что-то пошло наперекосяк. В новой части он вновь окажется в опостылевшей детской, а аналоговые игрушки столкнутся с планшетом Лиллипадом, внутри которого, по сути, целая мультивселенная игр. Режиссерами новой части выступят дебютант Маккенна Харрис (продюсер «Элементарно») и ветеран Эндрю Стэнтон («В поисках Немо»). Авторы обещают обсудить конфликт технологий и традиций, а также готовят зрителям массу визуальных и стилистических сюрпризов.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 10 июля
Disney опять за старое, но по-новому. В студии решили не бередить прошлое и сделать лайв-адаптацию из свежей классики. Вышедшая на экраны в 2016 году «Моана» — история независимой дочери вождя, ищущей свое предназначение и самоотверженно странствующей по океану, спасая свой народ, — завоевала сердца зрителей по всему миру. Об этом свидетельствуют миллиардные сборы сиквела, вышедшего летом 2025-го. Лайв-экшен-версию режиссирует Томас Каил, следуя оригинальному сценарию Джареда Буша. Вторым сценаристом выступает Дэна Леду Миллер («Нарко»). Роль главной героини исполнит Кэтрин Лагаайя, это ее вторая работа после «Потерянных цветов Элис Харт». А к роли Мауи вернется Дуэйн Джонсон, который озвучивал персонажа в мультфильме. Актер с самоанскими корнями гордится участием в проекте, подсвечивающим особенности и традиции его полинезийской культуры. Неясно, будет ли фильм покадрово следовать оригиналу или откроет новые грани уже рассказанной истории. Первый вариант более вероятен, ведь Disney не ищет сложных путей.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 9 октября
Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко, авторы мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге», сочетающего эстетику аниме и американских олдскульных мультсериалов, возвращаются в строй. Аккурат к выходу второго сезона сериала Netflix, намеченного на 2026-й, сценаристы совместно с Nickelodeon и сиднейской студией Flying Bark Productions выпустят полнометражный мультфильм-сиквел, сочетающий рисованную анимацию и графику. Сюжет расскажет о повзрослевших героях, которые после воцарения мира сталкиваются с новыми вызовами. Над проектом также работает постановщица Лорен Монтгомери, набившая руку на мультфильмах по комиксам DC и про Скуби-Ду. Димартино и Кониецко полностью изменили актерский состав озвучания, решив использовать голоса представителей разных народов, что соответствует мультикультурному сеттингу. К ансамблю голосов присоединился Дэйв Батиста.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 11 декабря
Завершающий фильм многомиллиардной трилогии Джейка Кэздана с Дуэйном Джонсоном, Джеком Блэком, Карен Гиллан и Кевином Хартом. К касту присоединятся Бриттани О’Грэйди, сыгравшая в первом сезоне «Белого лотоса», и Берн Горман из «Тихоокеанского рубежа». Фильм 2019 года заканчивается прощанием с Майло (Дональд Гловер), оставшимся в игре, и намеком: звери из виртуального измерения просочились в реальный мир. От этого, вероятно, и оттолкнется сюжет продолжения. Ожидать от истории можно чего угодно, главное, что на месте останутся шутки, экшен и химия между персонажами. Сомнений в успехе тоже нет: финал старательно разрабатывался более пяти лет и той же командой сценаристов.
Что еще посмотреть
- «GOAT: Мечтай по-крупному» (в зарубежном прокате с 13 февраля). Спортивное драмеди Sony Pictures Animation о преодолении препятствий в духе «Зверополиса». Козлик-подросток Уилл (Калеб Маклафлин, «Очень странные дела») пытается стать звездой спорта.
- «Прыгуны» (в зарубежном прокате с 6 марта). Экологический мультфильм Дэниэла Чонга («Вся правда о медведях») и студии Pixar. Ученая перемещает сознание в робота-бобра и заводит дружбу с животными, чтобы остановить вырубку лесов.
- «Друзья-животные» (в зарубежном прокате с 5 июня). Авантюрное роуд-муви с элементами анимации. Главные роли исполнят Обри Плаза, Райан Рейнольдс, Джейсон Момоа и певица Эддисон Рэй.
- «Миньоны 3» (в зарубежном прокате с 1 июля). Седьмой мультфильм франшизы «Гадкий я». Официально сюжет не раскрывается. Согласно утечке с тестовых показов, в новой части миньоны планируют податься в кино и снять фильм.
- «Практическая магия 2» (в зарубежном прокате с 18 сентября). Прямое продолжение культового фильма о ведьмах из пригорода, в режиссерском кресле — Сюзанна Бир («Птичий короб»). К своим ролям вернутся Сандра Буллок, Николь Кидман, Дайэнн Уист и Стокард Ченнинг, а новых персонажей сыграют Мэйси Уильямс и Ли Пейс.
- «Кот в шляпе» (в зарубежном прокате с 6 ноября). Анимационный ребут детской комедии 2003 года о говорящем коте, спасающем детей от скуки силой воображения, от авторов «Южного Парка» и «Кунг-фу Панды 3». Пушистик в шляпе заговорит голосом комика Билла Хейдера («Барри»).
- «Очарованный» (в зарубежном прокате с 25 ноября). Мальчик с магическими способностями вместе с мамой отправляется в волшебный мир. Красочный мультфильм Disney и аниматоров «Моаны» и «Зверополиса».
- «Потерянный остров» (в зарубежном прокате с 25 сентября). Вдохновленная филиппинской мифологией приключенческая история об устройстве памяти и затерянном острове от DreamWorks.
- «Барашек Шон: Чудовище Мосси Боттом» (в зарубежном прокате с 31 октября). Хеллоуин на ферме «Мосси Боттом» под угрозой: тыквенное поле разгромлено, а в лесу появляется дикий зверь. В попытке спасти любимый праздник Шон превращается в безумного ученого.
- «Астерикс в Африке» (ожидается в российском прокате в декабре). Над галльской деревней нависло проклятие, превращающее викингов в непоседливых детей. Астерикс и Обеликс отправляются в Африку за противоядием.
Фестивальное кино, байопики и драмы
Где смотреть: в зарубежном прокате осенью
Новая черная комедия Рубена Эстлунда, двукратного обладателя «Золотой пальмовой ветви» («Квадрат», «Треугольник печали»). Пассажиры, летящие рейсом из Англии в Австралию, сталкиваются со скукой, когда все экраны выходят из строя. Отсутствие развлечений мало-помалу сводит людей с ума, а разговоры друг с другом едва ли приведут к чему-то хорошему. Сценарий вдохновлен романом Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». Эстлунд планирует исследовать вспышки агрессии и влияние развлечений на психику человека и называет свой фильм «экспериментальной лабораторией по изучению поведения людей в разных условиях». Сыграют подопытных Кирстен Данст, Киану Ривз, Даниэль Брюль, Николас Браун, Коннор Суинделл и шведский художник Бенджамин Ингроссо.
Где смотреть: в зарубежном прокате (премьера на «Сандэнсе» в январе)
Грегг Араки начинал как режиссер провокационных инди, рассматривал эротизм, нонконформизм и тайную жизнь подростков посредством эстетики кэмпа. В 2010-х Араки переквалифицировался в постановщика молодежных сериалов («Ривердейл», «13 причин почему», «Монстры» и «Американский жиголо»), и сейчас мастер кислотного вызывающего инди возвращается к своим корням. Новый эротический триллер режиссер позиционирует как «поп-ориентированное, веселое и секс-позитивное любовное послание поколению зумеров». И как попытку отвлечься от мрака жизни в «кошмарном аду» новостей. По сюжету наивный юнец Эллиот (Купер Хоффман) встречает художницу Эрику Трейси (Оливия Уайлд), одержимую сексом. Женщина открывает парню невиданный мир удовольствий, но их пылкий роман оборачивается опасной одержимостью. Диспропорция власти в отношениях приводит к катастрофическим последствиям и даже убийству.
Где смотреть: на Hulu с 27 февраля
Меланхоличная научно-фантастическая драма Эндрю Стэнтона, двукратного обладателя «Оскара» («ВАЛЛ·И», «В поисках Немо»). В сценарии Колби Дэя («Ради всего человечества») переплетаются три сюжетные линии и охватываются тысячи лет существования человечества — всё ради осмысления жизни, веры и взаимосвязи времен. Путешествовать по живописным локациям прошлого, настоящего и будущего будут Рашида Джонс, Кейт Маккиннон и Давид Диггс. Несмотря на грандиозность замысла, фильм не выйдет в широкий прокат. Через месяц после премьеры на «Сандэнсе» лента станет доступна на платформе Hulu.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 30 января
Ироничное мокьюментари с певицей Charli XCX, играющей, по сути, саму себя. Певица готовится к грандиозному турне, и все, как положено в комедии, идет не по плану. Конфликт внутреннего мира и внешнего образа нарастает и доводит поп-диву до истерики. Режиссером выступает фотограф и клипмейкер Эйдан Замири, снявший (уже культовый) клип на песню «Guess» Билли Айлиш и Charli XCX, работавший с рэпером Yung Lean и британской певицей FKA twigs. «Момент», по словам авторов, вдохновлен перепиской Замири с певицей: Charli делилась своими тревожными мыслями после выхода альбома «Brat», взорвавшего все чарты и вывернувшего ее наизнанку. Тогда исполнительница решила запечатлеть этот момент смешения эйфории с ужасом. Избегая форм типичного байопика или концертного кино, авторы добавляют в историю о внутрянке музыкальной индустрии ноты сюрреализма, стремясь при этом к предельной честности. Дистрибьютором «Момента» выступит A24.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 11 февраля
После скандального «Солтберна» Эмиральд Феннел взялась за экранизацию классического романа Эмили Бронте. Сложные и чувственные отношения с детства неразлучных и любящих до гроба Кэтрин Эрншо и Хитклиффа разыграют прекрасная Марго Робби и могучий Джейкоб Элорди. Актриса сразу предупреждает: новый фильм постановщицы будет еще безумнее и провокационнее, чем прежний. Согласно отзывам фокус-группы, Робби не врет: пусть фильм Феннел не сильно отступает от фабулы романа, он представляет более откровенную и эротическую версию повествования. Еще до выхода фильма Феннел получила порцию критики. Поклонники романа уже жалуются на увиденные в трейлере несовпадения с первоисточником и на платья Кэтрин, не соответствующе моде начала XIX века. Впрочем, в данном случае дьявол не в деталях. Самое важное, чтобы на экране отразились живописания природы Бронте, полнота чувств и энергия, что рождается в противостоянии страсти, ярости и любви.
Где смотреть: в российском прокате с 16 апреля
Остроумный норвежский режиссер Кристоффер Боргли, работающий на стыке комедии и экзистенциального хоррора, получил признание голливудских студий после выхода смешного и жуткого «Героя наших снов» с Николасом Кейджем. Его новый фильм показывает стремительный распад отношений красивой пары (Роберт Паттинсон и Зендея) накануне свадьбы. Оператором выступил эстет с безупречным вкусом Арсений Хачатурян, снимавший «Кумира» Сэма Левинсона и «Целиком и полностью» Луки Гуаданьино. В общем, о визуальной стороне фильма точно можно не беспокоиться.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 1 мая
Сиквел культового фильма с Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип и Эмили Блант покажет, как акулы печатного бизнеса выживают в условиях цифровизации медиа и рецессии рынка люкса. Подробности сюжета держатся в секрете. Неясно даже, является ли лента адаптацией романа-сиквела Лорен Вайсбергер «Месть носит Prada», вышедшего в 2013 году. Тем не менее писательница работала над сценарием вместе с создателями первой части — режиссером Дэвидом Фрэнкелом, сценаристкой Алин Брош МакКенной и продюсером Венди Файнерман.
Где смотреть: в зарубежном прокате с 2 октября
Самый могущественный человек в мире (Том Круз) в отчаянии пытается предотвратить вызванную им катастрофу, ведущую к полному уничтожению человечества. В сверхсекретном фильме Алехандро Гонсалеса Иньярриту сыграют Риз Ахмед, Джесси Племонс и Софи Уайлд. Режиссер написал сценарий в соавторстве с Николасом Джакобоне и называет грядущий проект «жестокой комедией». Съемки завершатся только в январе будущего года, но ленте и конкретно Тому Крузу поклонники уже прочат номинацию на «Оскар». Актер ранее никогда не получал статуэтку в рамках конкурса (только почетный «Оскар» за заслуги).
Где смотреть: в зарубежном прокате с 9 октября
Духовное продолжение «Социальной сети» Дэвида Финчера. Только на этот раз режиссер отказался, как он выразился, «открывать ящик Пандоры». Поэтому ставит драму о моральной амбивалентности Аарон Соркин, сценарист «Социальной сети». В фокусе — скандал 2021 года, связанный с этическими нарушениями Facebook. Корпорация игнорировала отчеты о пагубном влиянии своих медиа на подростков и поддерживала распространение постов с призывами к аутоагрессии и физическому насилию. Оскароносная Майки Мэдисон сыграет Фрэнсис Хоген — сотрудницу соцсети, которая обнародовала секреты Meta и обвинила ее в мошенничестве и незаконных манипуляциях с данными пользователей. Обороняющегося Марка Цукерберга исполнит звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт.
Где смотреть: пока неизвестно
Хирокадзу Корээда, лауреат «Золотой пальмовой ветви», автор «Магазинных воришек» и других пронзительных фильмов, выпустит игровую адаптацию манги «Оглянись» Тацуки Фудзимото (в 2024-м вышла анимационная экранизация). Неудивительно, что Корээда взялся за материал: Фудзимото с грустью и нежностью размышляет на близкие режиссеру темы духовного поиска, переживания утраты и взросления. Это трогательная история о двух девочках, Фудзино и Киомото, мечтающих стать мангаками и черпающих вдохновение в рисунках друг друга. Но их великим планам не сбыться. В жизни девочек вмешивается страшная трагедия, меняя траектории их судеб, восприятие мира и творчества.
Где смотреть: в зарубежном прокате в конце 2026 года
Виолончелист возвращается в Лос-Анджелес, чтобы писать музыку для кино и воссоединиться с прошлым. Тони Гилрой, автор «Изгоя-один» и «Андора», заходит на территорию мюзикла. В «Бегемоте!» режиссер намерен использовать нелинейное повествование, полное музыкальных номеров, раскрывающих запутанную и рассыпанную на фрагменты и аккорды историю жизни героя-меломана. Главные роли в фильме исполнят Педро Паскаль, Оливия Уайлд, Дэвид Харбор и Ева Виктор. А оператором выступит Дэмиан Гарсиа, работавший на площадке «Андора».
Где смотреть: в зарубежном прокате, без даты выхода
Новая драма Вернера Херцога и его постоянного оператора Петера Цайтлингера. Джин (Кейт Мара) и Джоан Холбрук (Руни Мара) — две сестры, оторванные от мира. Они настолько близки, что говорят в унисон, любят одного мужчину и мечтают об одном — найти не существующую на картах страну, ради которой они готовы вырыть туннель в горном хребте. Сестры Мара впервые играют в одном фильме. С ними рядом Орландо Блум в образе любовника и Донал Глисон в роли социального работника, помогающего героиням адаптироваться в социуме. «Чертов ублюдок» — заключительный акт «оперного триптиха» режиссера (куда входят «Фицкарральдо» 1982 года и «Человека-гризли» 2005-го), в котором он изучает одержимости людей, их взаимосвязь с природой и окружающей действительностью.
Где смотреть: в зарубежном прокате, без даты выхода
Опустошенная чумой Англия XIV века. Крестьянин поднимает восстание против короля Ричарда II и становится легендой сопротивления. Пол Гринграсс, режиссер шпионской франшизы о Джейсоне Борне, работает строго по правилам экшен-жанров, так что «Ярость» будет традиционным историческим эпиком с грандиозными сценами сражений. Иммерсивное погружение в мрачные страницы истории гарантируют актеры первого плана — Эндрю Гарфилд, Томасин Маккензи и Космо Джарвис.
Что еще посмотреть
- «Отец мать сестра брат» (в российском прокате с 1 января). Душевное драмеди Джима Джармуша рассказывает несколько историй о родителях и детях, потерявших контакт друг с другом. В ролях — Адам Драйвер, Кейт Бланшетт, Вики Крипс и Том Уэйтс.
- «Кутюр» (в российском прокате с 26 февраля). На бурлящей жизнью Неделе моды постановщица (Анджелина Джоли) узнает о смертельном диагнозе. Первая англоязычная драма Алисы Винокур («Проксима»), сценаристки и четырехкратной номинантки Каннского кинофестиваля.
- «Марти Великолепный» (в российском прокате с 15 января). Уже полюбившийся критиками первый сольный фильм Джоша Сэфди о чемпионе настольного тенниса Марти Райсмане (Тимоти Шаламе).
- «Воскрешение» (в российском прокате с 22 января). Монументальное полотно Би Ганя о любви к кино — медиуму, позволяющему видеть сны наяву и путешествовать во времени. Заслуженный Гран-при Венецианского кинофестиваля.
- «Отражения № 3» (в российском прокате с 5 февраля). Тонкая и интимная драма на стыке с триллером о скорби и хрупком доверии от Кристиана Петцольда.
- «Дело № 137» (в российском прокате с 5 февраля). Мастер леденящих детективов и криминальных драм Доминик Молль («Таинственное убийство», «Магия зверя») снял прямолинейную социальную драму о преступлениях полиции в период забастовок «желтых жилетов».
- «Частная жизнь» (в российском прокате с 16 февраля). Джоди Фостер в роли психиатра расследует загадочную смерть одного из пациентов.
- «Однажды в Газе» (в российском прокате с 26 февраля). Сатирический боевик братьев Араба и Тарзана Нассеров о жизни в секторе Газа в «спокойные» нулевые. По сюжету мстящий за смерть друга дилер получает предложение сыграть в первом палестинском боевике.
- «Горькое Рождество» (в зарубежном прокате с 20 марта). Трагикомедия о переживании утраты, о сексуальной идентичности и проникновении искусства в жизнь. Декорацией новой постановки пылкого Педро Альмодовара послужит живописный остров Лансароте.
- «Майкл» (в зарубежном прокате с 24 апреля). Байопик короля поп-музыки Майкла Джексона, которого на экране воплотит его племянник Джаафар Джексон. За кадром — режиссер Антуана Фукуа и сценарист «Гладиатора» Джон Логан.
- «Чувство и чувствительность» (в зарубежном прокате с 11 сентября). Новая экранизация одноименного романа Джейн Остин с Дейзи Эдгар-Джонс в роли рассудительной Элинор Дэшвуд.
- «Плетеный муж» (в российском прокате в 2026-м). Романтическое фэнтези с элементами фолк-хоррора, основанное на одноименном рассказе Урсулы Уиллс-Джонс. Оливия Колман, Александр Скарсгард, Элизабет Дебики и Питер Динклейдж разыграют трагедию одинокой рыбачки-отшельницы, заказывающей себе плетеного мужа.
- «Галеристка» (на «Сандэнсе» с 24 января). Черная комедия Кэти Янь («Наследники») об изнанке галерейного бизнеса с Натали Портман, Дженной Ортегой, Заком Галифианакисом и Кэтрин Зета-Джонс.
- «Зи» (в январе на «Сандэнсе»). Медитативный Когонада погружается в фантастические ночные видения женщины из Гонконга, которая пытается найти свое предназначение и понять устройство жизни.
- «Путь Ветра» (без даты релиза). Масштабная библейская драма Терренса Малика, описывающая несколько эпизодов из жизни Иисуса. В ролях — Геза Рёриг, Эйдан Тернер и Бен Кингсли.
- «Основы философии» (без даты релиза). Продолжение цикла «Человек в комнате» Пола Шредера. Замкнутый профессор философии, страдающий от чувства вины, сталкивается с жертвой его решения, принятого в прошлом.
- «Жозефина» (премьера на «Сандэнсе» 23 января). Напряженная драма о детском ПТСР и беспомощности родителей. В кадре — Ченнинг Татум и Джемма Чан.
- «Трусишка» (без даты релиза). Режиссер раздирающей драмы «Близко» Лукас Донт вновь снял кино о раннем взрослении, «подрывающее представления о героизме и трусости». Действие развернется в годы Первой мировой войны вокруг юного солдата, ищущего спасение в любви и полевом искусстве.
- «Бумажный тигр» (без даты релиза). Криминальная драма Джеймса Грэя о коррумпированной системе. За жизнь и американскую мечту будут бороться герои Адама Драйвера, Скарлетт Йоханссон и Майлза Теллера.
- «Искусственный» (без даты релиза). Биографическое драмеди о генеральном директоре OpenAI от продуктивного Луки Гуаданьино с Эндрю Гарфилдом в главной роли. В кадре также будут Юра Борисов и Купер Хоффман.
- «Барашек в ящике» (без даты релиза). Еще один фильм Хирокадзу Корээды — про будущее, в котором люди воскрешают мертвых с помощью новых технологий. Супружеская пара, потерявшая сына, заводит робота, в котором поселяется душа их покойного ребенка.
- «Рокки — это я» (без даты релиза). Байопик Питера Фаррелли («Зеленая книга») посвящен съемкам «Рокки» 1976 года. Раздрай и драму молодого Сильвестра Сталлоне разыграет необычайно похожий на актера Энтони Ипполито.
Автор: Карина Назарова (@milkoolong), Яна Телова (@ianatelova), Марат Шабаев (@thefirstpictureshow)