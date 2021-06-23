Краткая история кино: 2000-е. Смотрим молодых Нолана и Пон Джун-хо, триллер на полиэкране и кинокомикс DC

«Человек из Лондона» (2007)



Начало нового века — эпоха расцвета и триумфа так называемого медленного или созерцательного кино, где экранное время приближено к реальному времени жизни зрителя. Кульминацией тренда стало присуждение в 2010-м каннской «ветви» «Дядюшке Бунми, который помнит свои прошлые жизни». Один из лучших примеров артхаусной тянучки — нуар «Человек из Лондона» c Тильдой Суинтон, снятый по мотивам Джорджа Сименона самобытным режиссером Белой Тарром (начав с типичного социального реализма, в конце 80-х Тарр вдруг начал снимать черно-белый мрачный артхаус по сценариям писателя Ласло Краснахоркаи).

Открывающая фильм долгая, выматывающая сцена конспиративной встречи контрабандистов в порту, снятая как будто одним кадром, без видимых склеек, — эталон режиссерской созерцательности, бьющий все рекорды Тарковского с его бесконечно текущими водами.