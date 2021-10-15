Краткая история кино: 1990-е. Смотрим блокбастер Кэмерона, гонконгские боевики, VHS-жуть и русскую хтонь

«Урга: Территория любви» (1991)



Для отечественного кино 1990-е были временем выживания, вечного поиска денег и экономных схем производства. Безусловным гением инди-продакшена в это время был Анатолий Эйрамджан, штамповавший низкобюджетное кино о сексуальных проблемах мужчин среднего возраста.

Однако это еще и эпоха великих: три титана российской кинорежиссуры — Сокуров, Герман и Михалков — снимают в это время свои лучшие фильмы. Сокуров осваивает новый формат — видео — в японском цикле элегий и в циклопических полотнах из военной жизни («Духовные голоса» и «Повинность»), а также снимает на европейские деньги туманную трагикомедию о проблемных отношениях Гитлера и Евы Браун («Молох», «Каннская ветвь» за сценарий Юрия Арабова). Герман, многократно превысив первоначальную смету, заканчивает своего страшного «Хрусталева», но фильм встречает непонимание в Каннах. Михалков же выпускает несколько хитов — уморительную клюкву «Сибирский цирюльник» (сегодня фильм смотрится как чистое хулиганство в духе Кена Рассела) и всенародный блокбастер «Утомленные солнцем», получивший «Оскар». Но настоящий шедевр Михалкова 1990-х сегодня почти забыт: победившая в Венеции «Урга» слишком непохожа на русское кино. Лирическая история о том, как пастух из Внутренней Монголии отправился на попутке Владимира Гостюхина в город за презервативами, а вернулся с телевизором и презрением к китайскому закону об ограничении рождаемости, выглядит как китайское кино «6-го поколения», только вот снято на лет на пять-семь раньше.