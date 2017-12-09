Почему «Титаник» — великое кино

В годовщину гибели «Титаника» вспоминаем культовый фильм Джеймса Кэмерона, посвященный одной из самых известных катастроф мировой истории. Как устроен «Титаник» с точки зрения драматургии и визуальных приемов? Почему стал самым успешным фильмом всех времен и народов? Благодаря чему картина длительностью 3 часа 14 минут совсем не кажется затянутой? И как саспенс, визуальные эффекты и поэтический монтаж погружают зрителя в удивительную историю «Титаника»?

В новом видео рассказываем, почему фильм Джеймса Кэмерона великий и как ему удалось не устареть за двадцать с лишним лет. Про то, мог ли Джек уместиться на двери, тоже вспомнили.

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