Почему «Титаник» — великое кино

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ВидеоПочему «Титаник» — великое кино

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В годовщину гибели «Титаника» вспоминаем культовый фильм Джеймса Кэмерона, посвященный одной из самых известных катастроф мировой истории. Как устроен «Титаник» с точки зрения драматургии и визуальных приемов? Почему стал самым успешным фильмом всех времен и народов? Благодаря чему картина длительностью 3 часа 14 минут совсем не кажется затянутой? И как саспенс, визуальные эффекты и поэтический монтаж погружают зрителя в удивительную историю «Титаника»?

В новом видео рассказываем, почему фильм Джеймса Кэмерона великий и как ему удалось не устареть за двадцать с лишним лет. Про то, мог ли Джек уместиться на двери, тоже вспомнили.

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Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Далее 269 ₽ в месяц
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