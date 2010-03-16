Леонардо Жукаприо и другие: 12 насекомых, названных в честь актеров

Grouvellinus leonardodicaprio

Леонардо ДиКаприо

Фото: Getty Images

В 2018 году исследователи-любители обнаружили в Малайзии новый вид водных жуков. Участники экспедиции и сотрудники научного центра, в котором позже изучали находку, назвали насекомое именем Леонардо ДиКаприо. Так ученые решили выразить признательность актеру за его экоактивизм и помощь в освещении проблем изменения климата и утраты биоразнообразия. ДиКаприо давно занимается проблемами экологии. В 1998 году актер учредил фонд, который в том числе помогает редким видам животных.

«Мы так назвали жука не потому, что он похож на Леонардо ДиКаприо. Мы хотели подчеркнуть, что значение имеет даже самое маленькое существо, такое как этот крошечный жук, о котором никто не знал раньше», — объяснили ученые. Когда актер узнал о научном открытии, он поделился фотографией Grouvellinus leonardodicaprio со своими подписчиками.

Ранее свою благодарность ДиКаприо за вклад в спасение природы выразили американские биологи, назвав в честь актера новый вид пауков, обитающих в Карибском регионе.

Agra katewinsletae

Кейт Уинслет

Фото: Getty Images

У коллеги ДиКаприо по «Титанику» Кейт Уинслет тоже есть свой жук. Американский энтомолог Терри Эрвин назвал в честь нее новый вид жужелиц, который оказался на грани исчезновения из-за вырубки леса на территории Коста-Рики. По словам ученого, таким образом он решил привлечь внимание к проблеме исчезновения этого вида. «В „Титанике“ героине Кейт удалось спастись после катастрофы, но мы не можем быть уверены, что такая же счастливая судьба будет у этого вида, если все тропические леса, где обитает насекомое, превратятся в пастбища», — отметил ученый.

Другой новый вид жужелицы, найденный в Коста-Рике, Эрвин назвал именем актрисы Лив Тайлер и ее героини из фильма «Армагеддон».

Conobregma bradpitti

Брэд Питт

Фото: Getty Images

В ходе экспедиции в Южной Африке и Индии международная исследовательская группа открыла два новых вида паразитических ос. Одно из этих насекомых получило имя Conobregma bradpitti в честь Брэда Питта, любимого актера ведущего автора исследования Бунтики Бутчер. Как рассказывала ученая, плакат с голливудским актером украшал стену ее лаборатории в докторантуре.

Новый вид ос относится к большой всемирной группе ос, паразитирующих на гусеницах, моли или бабочках. Многие из этих видов ос считаются ценными в сельском хозяйстве, их потенциально можно использовать как биологический контроль.

Filistata maguirei и Pritha garfieldi

Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд

На юге Ирана арахнологи Юрий Марусик и Алирез Замани открыли два новых вида пауков, которых назвали в честь Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда, игравших Человека-паука. За свою научную карьеру Юрий Марусик описал 500 новых видов пауков. Pritha garfieldi стал для ученого юбилейным, пятисотым.

Оба новых вида принадлежат к семейству Filistatidae. Эти пауки ведут преимущественно ночной образ жизни, обитают в щелях, в скалах и под корой деревьев. Некоторые представители этого семейства имеют большую продолжительность жизни, а также могут длительное время оставаться без еды и воды. Пауки ядовиты, но не представляют опасности для человека.

Kaikaia gaga

Леди Гага

Фото: Getty Images

В начале марта энтомолог Брендан Моррис, аспирант Иллинойсского университета, назвал в честь певицы и актрисы Леди Гага новый вид мухи-горбатки. Насекомое имеет настолько необычное происхождение, что его отнесли не только к новому виду, но и к новому роду — Kaikaia. Это слово из языка народа мискито из Никарагуа и Гондураса и переводится как «видеть». Заметный знак отличия горбаток от остальных мух — видоизмененная переднеспинка для маскировки. Они могут отращивать себе рога, менять цвет и визуально сливаться с предметами, которые их окружают. Чтобы привлечь внимание к новому виду, Моррис назвал его в честь Леди Гага и ее яркого стиля.

Calponia harrisonfordi и Pheidole harrisonfordi

Харрисон Форд

Фото: Getty Images

В 1993 году арахнолог Норман Платник дал имя новому виду пауков в честь Харрисона Форда — Calponia harrisonfordi. Через 10 лет ученый Эдвард Уилсон назвал один из подвидов центрально-американского муравья Pheidole, живущего во влажных субтропических лесах, в честь Форда за его вклад в дело охраны природы. Актер занимает пост заместителя председателя Международной природоохранной организации, которая в 2014 году выпустила серию роликов «Природа говорит». Форд, например, озвучил ролик от лица океана.

Agra schwarzeneggeri

Арнольд Шварценеггер

В честь Арнольда Шварценеггера получил свое название вид древесной жужелицы, обитающей в Центральной Америке. Ученые пояснили, что насекомое очень напомнило телосложением голливудского актера и бывшего губернатора Калифорнии — из-за увеличенных бедер и средней пары лапок. Сам актер никак не комментировал новый вид древесной жужелицы.

Orsonwelles

Орсон Уэллс

Фото: Getty Images

Целый род пауков-линифидов, описанный впервые в 2002 году арахнологом Густаво Хормигой из Университета Джорджа Вашингтона, был назван в честь актера и режиссера Орсона Уэллса. Пауки обитают на Гавайских островах, ведут ночной образ жизни, а расцветки панцирей и брюшек варьируются от темно-коричневого до серого.

Существует девять видов, названных в честь Уэллса и его фильмов: Orsonwelles belum (радиопостановка «Война миров»), Orsonwelles polites («Гражданин Кейн»), Orsonwelles ambersonorum («Великолепие Амберсонов»), Orsonwelles macbeth («Макбет»), Orsonwelles othell («Отелло»), Orsonwelles arcanus («Мистер Аркадин»), Orsonwelles malus («Печать зла»), Orsonwelles indiciuu («Процесс»), Orsonwelles indiciuu («Полуночные колокола»).

Aptostichus angelinajolieae

Анджелина Джоли

Фото: Getty Images

В 2008 году профессор Джейсон Бонд из Обернского университета в Алабаме обнаружил новый вид мигаломорфных пауков из семейства Euctenizidae, которые после выпрыгивания из норы захватывают свою добычу и отправляют ее ядом. Он решил назвать пауков в честь Анджелины Джоли. Как объяснял Бонд, он уважает актрису за ее работу послом доброй воли ООН по делам беженцев.

Aptostichus stephencolberti, Agaporomorphus colberti, Aleiodes colberti

Стивен Колбер

В 2007 году на калифорнийском побережье был обнаружен новый вид пауков, который получил свое название в честь американского телеведущего и комика Стивена Колбера. Это случилось после того, как Колбер в своем шоу возмутился, что ученый Джейсон Бонд (тот самый, что дал виду пауков имя Анджелины Джоли) назвал паука в честь канадской рок-звезды Нила Янга, а его обошел стороной. После этого выпуска шоу ученый присвоил пауку имя Колбера. Ведущий пригласил Бонда в студию, где тот показал самку нового вида Aptostichus stephencolbert, который принадлежит к семейству ктенизидов. Пауки этого вида имеют острые шипы на хелицерах (челюстях) для раскапывания земли. Они ведут в основном ночной образ жизни и обитают в норках, закрытых паутиной, почвой или растениями.

Через год энтомологи из Университета Аризоны нашли в Венесуэле новый вид жука-плавунца, которого ученые назвали в честь Колбера в качестве подарка к 45-летию ведущего. «В прошлом году Стивен беззастенчиво попросил научное сообщество назвать его именем „что-то круче, чем паук“. Например, гигантского муравья. Было бы здорово открыть такой вид, но наше исследование все равно круче. Жуки доминируют над другими группами видов», — иронизировали ученые.

В 2014 году в эквадорских Андах исследователи обнаружили 24 новых вида ос, принадлежащих к семейству паразитических наездников. В этот раз насекомым дали не только имя Колбера, но и Джимми Фэллона (Aleiodes falloni) и Эллен ДеДженерес (Aleiodes elleni).

Corambis jacknicholsoni



Джек Николсон

В середине декабря 2019 года группа польских арахнологов из Естественно-гуманитарного университета в Седьце обнаружила новый вид пауков-скакунов. Вид получил название jacknicholsoni в честь Джека Николсона, которого польские ученые считают одним из величайших актеров современности. У пауков-скакунов хорошее зрение, которое они используют для охоты и навигации на местности обитания.

Idris elba

Идрис Эльба

Идрис Эльба, как и Брэд Питт, стал вдохновением для ученых, открывших новый вид паразитических ос в Мексике. Ученые обнаружили, что этот вид ос откладывал яйца в личинках баграды, африканского клопа-вредителя, чьи колонии стремительно распространились на юго-западе США, Мексики, Чили и Индии. Энтомологи определили, что насекомые принадлежат к роду Idris, описанному еще в 1856 году и содержащему более трехсот видов. Хотя в своей статье исследователи утверждают, что видовой эпитет elba представляет собой «произвольную комбинацию букв» и не имеет отношения к актеру, но поверить в то, что это просто совпадение, сложно.