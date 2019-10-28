Почему победа «Паразитов» на «Оскаре» — историческое событие

Список всех победителей «Оскара-2020» можно посмотреть здесь.

Главный сюрприз

Начнем с крупного. Лучшим фильмом стали «Паразиты» Пон Чжун Хо , шести номинациям которых удивлялись, но, конечно мало кто мог предположить победу картины в главной. Даже самые смелые утописты сходились в том, что даже при поддержке каннской «Золотой ветви» стать «лучшим фильмом» не так уж легко, если у тебя субтитры (прежде фильмы на иностранном языке ни разу не побеждали в этой номинации!), и всего 35 миллионов сборов в США. Главной линией индустриального напряжения на этом «Оскаре-2020» вообще была борьба «Ирландца» (то есть выскочек Netflix) и «Джокера» (то есть, традиционного кинобизнеса в лице Warner). А идеальной возможностью никого из них не обижать был бы выбор в качестве «главного фильма» условно британского «1917» , идеального киноаттракциона, старомодно-традиционного в своем главном посыле (лишь бы не было войны). Однако еще более перспективным «нейтральным» кандидатом членам академии показались «Паразиты». Почему?

«1917»

Разгадка, по всей видимости, проста (задним числом, все кажется простым): отдав главный приз корейской картине, можно на сто процентов уберечь себя от упреков в какой-либо консервативности, невнимательности к процессам, происходящим в большом мире, и, в конце концов, дискриминации (тем более, что такие претензии к киноакадемии выдвигаются давно, и этот год не стал исключением). «Паразиты» — это жанровая картина, это социально-острая картина, это, в конце концов, не белая картина, она не утоплена в историю или ностальгию, все это предельно важно. И не стоит пенять на сборы: «Лунный свет» , отобравший главную статуэтку у комфортного «Ла-Ла-Ленд» собрал еще меньше.

«Паразиты», которые искупают все

Наградить «Паразиты» четырьмя наградами (пожалуй, с высокой вероятностью можно было предсказать только призы за «лучший иностранный фильм» и «оригинальный сценарий») — это сильно. Не только потому что такое решение мгновенно превращает «Оскар» в самую главную, наднациональную кинопремию, разбирающуюся в искусстве не хуже Каннского фестиваля, но и потому что помогает распределить остальные призы в сугубо старомодном режиме. Главные призы «Паразитам» обезоружат любого критика, посмевшего прокомментировать вручение «Оскара» Брэду Питту , герой которого, кажется, убил жену и нокаутировал самого Брюса Ли (а сколько было шума по поводу этого выпада Тарантино !), и идеально ответят на любые вопросы по поводу недостаточного расового разнообразия среди номинантов.

Брэд Питт в «Однажды в... Голливуде»

Проблему нехватки в номинациях женщин (из режиссеров полнометражного игрового кино только Грета Гервиг — и то не за режиссуру, а за адаптированный сценарий «Маленьких женщин») решили другим образом. Да, задачи манифеста 2020/5050 призывавшего добиться гендерного равенства в индустрии к 20-му году, пока далеки от воплощения, но за призами в номинациях «лучший короткометражный документальный фильм» и «лучший короткометражный анимационный фильм» на сцену вышли две пары: Кэрон Дусингер и Елена Андрейчева («Обучение скейтборду в зоне боевых действий (для девочек)»), Мэттью Черри и Карен Руперт Толивер («Любовь к волосам») — женщин тут 75 процентов.

Похожая ситуация с полнометражным документальным призом. Получив «Оскар», речь произнесла женщина — Джулия Райхерт. Фильм-победитель «Американская фабрика» выпущен Netflix и спродюсирован Бараком и Мишель Обама.

«Американская фабрика»

Академии было бы трудно не поощрить этих дебютантов в киноиндустрии, одновременно утешив Netflix, потесненный почти по всем позициям; стримингу спуска не дают. 10 номинаций и ноль статуэток у «Ирландца» (Скорсезе уморительно хлопал бровями всю церемонию, прикидываясь всесоюзным старостой), 5 номинаций и одна премия у «Брачной истории» (и то кажется, что Лора Дерн удостоилась своей награды за лучшую роль второго плана комплектом с почетным «Оскаром» Дэвиду Линчу).

Но не стоит думать, что с «Американской фабрикой» все так просто— это не только фильм, спродюсированный кем надо, но еще и фильм, сделанный на предельно актуальную тему — об ужасах кросс-культурного капитализма (подробно о «Фабрике» мы писали тут ). Наградить его — значит признать, что есть проблемы острее неравенства полов: например, старое доброе классовое неравенство.



Классика снова в почете



Церемонии в этом году явно не хватало остроты. На сцене Dolby Theatre звучали, может, и фривольные, но вместе с тем безобидные шутки; хохмить над фильмом «Кошки» — вы серьезно? Царил дух буржуазного комфорта и дорогой безмятежности. Эминем в золотых часах прочитал со сцены Мартину Скорсезе Lose Yourself (за 20 лет композиция превратилась в платиновую классику). Тайка Вайтити передал привет автохтонным индейским племенам Калифорнии. Том Хэнкс объявил об открытии музея.

Рене Зеллвегер в роли Джуди Гарлэнд («Джуди»)

Что касается гендерного вопроса, то он, кажется, закрыт. «Все женщины — супергерои,» — примирительно улыбаясь, говорили со сцены Бри Ларсон, Сигурни Уивер и Галь Гадот. И в примирение верилось особенно хорошо, пока в номинациях предсказуемо побеждали классики. Лучший полнометражный мультфильм, конечно, сделал Pixar (на «Истории игрушек» выросли уже два поколения) —у них этих статуэток уже целый шкаф. Лучшую песню написал Элтон Джон. Лучший оператор — Роджер Дикинс. Лучшая женская роль — Рене Зеллвегер (тут две вечные оскаровские легенды в одном: во-первых, его величество актерское перевоплощение, а во-вторых, ее героиня все-таки из «золотого века», Джуди Гарлэнд).

Роджер Дикинс на съемках «1917»

Избавившийся — кажется, окончательно — от фигуры ведущего (микрофон в этом году звезды передавали друг другу по кругу) «Оскар» в этом году спит прекрасным утопическим сном, в котором все интересы учтены и мировая гармония, наконец, достигнута. Он теперь, кажется, даже с Каннами против Netflix дружит. Поэтому совершенно никакого эффекта не имела острая речь вегана Хоакина Феникса, который, получив приз за роль-предупреждение в «Джокере», решил заговорить о проблемах животноводства и экологии. Тема вроде бы важнейшая, но на этой церемонии поддержать его было некому. Разве что юная Грета Тунберг мелькнула в подготовленном видео с приветом великому старцу Дэвиду Аттенборо и только. Виктора Косаковского с экологической «Акварелью» в номинанты не пригласили. А он, пожалуй, мог бы рассказать про миллиарды выращиваемых на убой свиней, коров и куриц.



Забавно, но экология в этом году куда больше волновала вроде бы поверхностный «Золотой глобус». Может, просто потому, что и в вопросах идеологии киноакадемия предпочитает классику? Поговорим о постгуманизме после окончательной победы гуманизма.