Брэдли Купер помог Брэду Питту бросить пить

За роль в «Однажды в… Голливуде» Брэд Питт получил премию Национальной ассоциации кинокритиков США как лучший актер второго плана. Награду вручил Брэдли Купер, и Питт первым делом поблагодарил коллегу по цеху — именно благодаря Куперу он в свое время завязал с алкоголем.

«Брэдли только что уложил свою дочь в кровать и примчался сюда, чтобы сделать все это, — заявил Питт со сцены. — Он невероятно милый. Я бросил пить из-за этого парня и каждый день с тех пор стал лучше».

После этого Питт пошутил, что приятно унести с мероприятия что-то, кроме Джорджа Клуни. По словам актерам, в последнее время он просто пытается быть счастливым и здоровым и старается не оказаться в финансовой ситуации, чтобы ему пришлось сниматься в «Четырнадцати друзьях Оушена».

После развода с Анджелиной Джоли Питт полтора года посещал встречи анонимных алкоголиков. В 2017 году актер признался, что алкоголь стал для него серьезной проблемой, и в итоге он окончательно завязал.

6 января Питт взял «Золотой глобус» как лучший актер второго плана и в будущем претендует на такую же награду Актерской гильдии. Предполагается, что он точно получит номинацию премии «Оскар», которые будут объявлены 13 января.

Источник: EW

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