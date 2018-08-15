Делаем кино дома: Как самому переснять «Титаник», «Матрицу» и «Темного рыцаря»

С чего все началось

В 2008 году вышел фильм французского режиссера Мишеля Гондри «Перемотка». По сюжету два работника видеопроката (рэпер Мос Деф и Джек Блэк во всегдашнем амплуа шумного человека-катастрофы) случайно размагничивают все VHS-кассеты в магазине и, чтобы не прогореть, решают переснять фильмы и сдавать их в аренду вместо оригиналов. Любительские шедевры режиссеров-самоучек обретают нежданную популярность, так что в производство самопальных ремейков оказываются вовлечены почти все жители небольшого городка. Для оправдания плохого качества видеопродукции герои выдумывают, что все фильмы на самом деле сняты в Швеции, отсюда и название для такого рода переделок — sweded films (в переводе было бы «зашведенные фильмы»).

Это видео —короткий пример того, как подручными средствами можно переснять «Кинг-Конга», «Последнее танго в Париже» и знаменитый кадр с идущим по стене астронавтом в фильме Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея» (достаточно просто поворачивать камеру по кругу одновременно с поворотом круглой миниатюры, стоящей близко к объективу).

Мишель Гондри и Джек Блэк о том, как «зашведить фильм»

Короткая инструкция от Мишеля Гондри и Джека Блэка, как сделать из рождественской мишуры лазерные лучи и что самое главное в процессе съемок sweded films.

Ремейк «Охотников за привидениями»

Одной из особенностей режиссерского стиля Мишеля Гондри всегда было слегка небрежное рукотворное обаяние визуального ряда. Это заметно и в аналоговых спецэффектах «Вечного сияния чистого разума», и в анимированных вставках «Науки сна», и в многочисленных клипах с непременным хитрым формалистским вывертом. Что уж говорить, если даже в дистиллированный жанр супергеройского кино француз смог протащить Сета Рогена и эстетский полиэкран. Поэтому логично, что «Перемотка» получилась ностальгическим гимном чистой любви к искусству (даже неудивительно, что главным отрицательным персонажем оказался голливудский юрист).

Примеры работ Гондри

Radiohead — «Knives Out»

Возможно, лучший клип группы Radiohead (а там конкуренция нешуточная), в которой наглядно виден сюрреалистический подход Мишеля Гондри к сюжетопостроению. Обыденная история о расставании с девушкой обрастает дикими визуальными деталями вроде скелета, играющего на гитаре, или двигающейся кровати в больничной палате. Заметьте, клип снят одним кадром в одной комнате — идеальные вводные для творчества в самоизоляции.

Cibo Matto — «Sugar Water»

Идеально синхронизированная прогулка двух девушек, разворачивающаяся на двух половинках экрана: одна движется в обычном режиме, вторая — обратной перемоткой, но этого с ходу и не заметишь.

«Зеленый Шершень»

Может показаться, что этот фрагмент из «Зеленого Шершня» — идеальная визуализация распространения коронавируса. По мере движения героев друг от друга экран делится на все большее количество частей. Но нет, просто хитрый изобразительный трюк, иллюстрирующий масштаб охоты за главными персонажами.

Что было дальше

К премьере фильма создатели запустили движение по созданию любительских ремейков с минимальными бюджетами и сформулировали основные правила, которым должны следовать истинные авторы sweded films:

видео должно быть основано на уже выпущенном фильме;

длительность от двух до восьми минут;

не должно содержать компьютерной графики;

в качестве основы брать фильм не старше 35 лет;

спецэффекты следует ограничить встроенными возможностями камеры и самодельными декорациями;

звуковые эффекты тоже надо создавать самим, причем использовать только возможности голоса;

должно быть уморительно.

Лучшие видео были опубликованы на специально созданном сайте, но движение вскоре вышло за пределы промокампании фильма и с развитием YouTube стало популярным развлечением для киноманов всех возрастов и национальностей. Стандартным стало создание малобюджетных роликов после появления трейлеров популярных фильмов, а в последние годы процесс заметно упростился благодаря смартфонам с качественными камерами.

Лучшие sweded films, о просмотре которых вы не пожалеете

«Парк Юрского периода»

Очень смешной ремейк «Парка Юрского периода» с неожиданным появлением людей в костюмах динозавров. Особенно умиляет чуткость по отношению к режиссерскому стилю Стивена Спилберга. Создатели видео даже использовали в самом начале так называемый Spielberg face, о котором мы рассказывали в нашем видеоэссе.

Лайфхак: тираннозавр, как можно увидеть, нарисован на картоне, но помещен близко к камере, поэтому из-за разницы масштабов кажется больше людей в кадре.

«Темный рыцарь»

Готэм Кристофера Нолана — неуютный город немного в стиле нуаров 1940-х годов, и с помощью картонных декораций создателям самопального ремейка даже удалось передать часть дисишной мрачной эстетики. В этом видео особенно удивляет попытка (в чем-то удачная) переложить на нестройный хор голосов напряженные струнные Ханса Циммера.

«Титаник»

Крайне креативная переделка культового фильма Джеймса Кэмерона: кильки вместо дельфинов, голый торс в джинсах вместо кормы корабля, стаканы с пивом (или сосиски) вместо труб и так далее. На этом же канале можно встретить и кучу других ремейков такого же уровня безумия.

«Матрица»

Например, достойна внимания новая версия «Матрицы» с крайне изобретательным использованием огурцов для создания эффекта зеленых символов виртуальной реальности и тушки курицы вместо всего на свете. Эту женщину в красном вы точно не забудете.

«Звездные войны: Пробуждение силы»

Очень много картона (ведь почти все начало фильма происходит в пустыне) в переделке трейлера фильма Джей Джей Абрамса. И выбирать культовые и узнаваемые сцены не нужно, хотя реконструкция экшен-сцен и космических кораблей в домашних условиях — тот еще челлендж.

«Таксист»

Не обошел стороной запущенный им самим флешмоб и Мишель Гондри, переснявший «Таксиста» с собой в главной роли. Одна проблема: ремейк сделан полностью на французском, но визуальные образы Мартина Скорсезе понятны и без слов.

«Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда»

Малобюджетным ремейком «Звездных войн» отметились и такие звезды, как Саймон Пегг и Ник Фрост, всегда готовые к веселым экспериментам. Кажется, что звезды «трилогии трех вкусов „Корнетто“» Эдгара Райта были рождены для ролей дроидов R2-D2 и C-3PO.

Жанр sweded films стал таким популярным, что у него даже появился свой кинофестиваль. Заявку на участие в нем может подать любой желающий (следующий пройдет в декабре этого года). А Мишель Гондри одно время ездил по миру с проектом «Кинофабрика», в рамках которого за три часа любой желающий мог создать с другими участниками фильм с нуля. В 2012 году режиссер приезжал в Москву, и по этой ссылке можно найти инструкцию на русском языке. Этот крайне подробный план с пунктами по созданию самодельного фильма (предусмотрено четыре этапа: замысел, сценарий, съемка, просмотр) можно смело использовать в домашних киноопытах.

Если у вас много свободного времени, есть страсть к креативной деятельности, нечем заняться с детьми, а копировать Босха или «Смерть Марата» надоело, то для вас это занятие станет идеальным времяпрепровождением. Как сказал сам Гондри, sweded films — это возможность перепридумать себя, вспомнить любимое кино и каждый вечер вместе смотреть новый фильм.

Блокбастер на дому

Как вы уже поняли, главное в жанре sweded films — уйма свободного времени (с этим у нас в ближайшее время проблем не будет), хорошая компания (поэтому занятие отлично подойдет для семейного досуга) и полет фантазии. При этом есть некоторое количество лайфхаков, как в домашних условиях соорудить спецэффекты не хуже, чем в творениях Майкла Бэя. Часть из них была придумана еще на заре кинематографа первопроходцами вроде Жоржа Мельеса (сделать склейку, чтобы человек переместился из одной части кадра в другую; повернуть камеру для эффекта изменившейся гравитации; поместить объект близко к камере, чтобы он казался больше, и т. д.). Также имеется огромное количество видеоинструкций, как самостоятельно подготовиться к съемкам блокбастера. Мы отобрали из них самые нужные.

Как сделать киношную кровь

Чтобы кровь выглядела натурально, нужно смешать подсолнечное масло (так у субстанции появляется нужная вязкость), жидкое мыло (чтобы его легко было отмывать от одежды или с поверхностей), пищевые красители (основной цвет, понятное дело, красный, но для глубины оттенка надо добавить немного синего или черного) и вещество замутнитель. Именно такую кровь разливают на пол в сценах преступлений или разбрызгивают на стены в момент, когда герою стреляют, например, в голову.

Как снять взрывы миниатюрных декораций

Главное, что нужно помнить при создании взрывов, — безопасность прежде всего, пожароопасные ситуации никому не нужны. Чтобы эффектно взорвать модель, надо сначала построить миниатюрное здание (например, из картона, или можно купить уже готовую модель) и плохо приклеить части, которые при взрыве должны отлететь. Снимать надо с большой частотой кадров, чтобы при воспроизведении можно было замедлить до нормального качества. Вода и огонь всегда кажутся больше, если замедлить движение, так что маленький взрыв петарды, бенгальский огонь и горящий картон будут выглядеть особенно эпично в рапиде.

Как использовать анимацию и покадровую съемку

Анимация используется повсюду — и в художественных мультфильмах, и в документалках, и в телепередачах. Базовые приемы мультипликации легко можно перенести к себе домой, используя вместо кукольных моделей предметы мебели или одежду. Простейшие визуальные приемы вроде телепортации, полета или плавного скольжения достигаются за счет последовательного фотографирования единичных кадров, которые при совмещении создают магический эффект.

Как сделать объекты в кадре больше

Все помнят знаменитые кадры из «Властелина колец» с высоким Гэндальфом и маленькими хоббитами. Для создания эффекта разницы в размерах Питер Джексон использовал и компьютерную графику, но в основе лежала простейшая игра с перспективой: объекты ближе к камере выглядят больше, а дальше — меньше. Главное, не забывать делать нужное фокусное расстояние, чтобы не было размытия фона. Актеры должны смотреть не друг на друга, а на предполагаемый объект внимания. Все предметы в кадре должны быть соответствующих размеров.