Все фильмы Кристофера Нолана — от худшего к лучшему

Невероятный перфекционист Нолан вошел бы в историю кино, даже если не получил бы ни одной награды. Он снял одну из самых значительных экранизаций про Бэтмена — трилогию с Кристианом Бэйлом, которая поныне остается для многих зрителей эталоном супергероики. Его мудреные эксперименты с повествованием становятся классикой («Мементо»), а концептуальные фантастические работы разбираются на мемы и собирают в прокате невероятные для нефраншизных произведений суммы («Начало»). За четверть века Нолан стал одним из самых любимых режиссеров (если верить оценкам Кинопоиска и других агрегаторов), а каждый его проект становится большим событием. Мы решили сравнить его ключевые работы, поэтому в этот список не попали короткометражки. В комментариях к тексту вы можете рассказать, как бы вы расставили работы режиссера от худшей к лучшей.

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