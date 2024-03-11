Гослинг в розовом, голый Джон Сина, обделенный Скорсезе: чем запомнился «Оскар-2024»

Отношение публики к Джимми Киммелу, который в четвертый раз проводил «Оскар», оказалось противоречивым. Выступление комика оценили от «хорошо» до «ужасно и откровенно скучно». У Киммела действительно было несколько неудачных шуток. Например, он зачем-то упомянул наркотическую зависимость Роберта Дауни-младшего, но попаданий было больше. Помимо упоминавшейся выше шутки с Синой, ведущий попросил проверить подлинность конверта с именем Эммы Стоун (отсылка к ошибке с «Ла-Ла Лендом» на «Оскаре-2017»), пожурил Киноакадемию за отсутствие Греты Гервиг в числе номинантов в категории «Лучший режиссер» и поблагодарил всех членов съемочных групп — грузчиков, водителей, осветителей, гримеров, звукооператоров и остальных — за поддержку во время прошлогодних забастовок. А уже под конец Киммел не смог удержаться и поддел раскритиковавшего церемонию Дональда Трампа, поинтересовавшись, почему тот еще не в тюрьме.