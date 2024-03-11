Гослинг в розовом, голый Джон Сина, обделенный Скорсезе: чем запомнился «Оскар-2024»

Ночью в Голливуде состоялась 96-я церемония вручения премии «Оскар». В этом обзоре — ключевые моменты вечера, по которым запомнят церемонию 2024 года.
Корд Джефферсон призвал вкладываться в авторское кино
Режиссер-дебютант Корд Джефферсон получил «Оскар» за «Американское чтиво» в номинации «Лучший адаптированный сценарий». В своей речи он подчеркнул важность авторского и независимого кино и призвал студийных руководителей здраво тратить деньги. «Так много людей жаждут возможности, которую я получил, — сказал он. — Я понимаю, что киноиндустрия не любит рисковать, но 200-миллионные фильмы — это тоже риск. Так что вместо одного фильма с бюджетом в 200 млн долларов попробуйте снять десять фильмов с бюджетом в 20 миллионов. Или пятьдесят с бюджетом в 4 миллиона. Следующий Мартин Скорсезе находится где-то там. Следующая Грета [Гервиг] где-то там. Следующий Кристофер Нолан где-то там».
Райан Гослинг — номер один
Райан Гослинг исполнил песню «I’m Just Ken», и его выступление стало одним из самых ярких моментов вечера. Гослинг вышел на сцену в костюме цвета фуксии и зажег в сопровождении автора песни Марка Ронсона и других Кенов, в том числе Симу Лю, Кингсли Бен-Адира и Скотта Эванса. Он вытащил на сцену оператора, заставил себе подпевать Марго Робби, Грету Гервиг и даже Эмму Стоун, которая приняла вызов с таким энтузиазмом, что, как позднее выяснилось, порвала свое мятное платье от Louis Vuitton. А гитарное соло в песне и вовсе исполнил гитарист Слэш из культовой рок-группы Guns N’ Roses. В общем, это просто надо видеть.
«Барбенгеймер» во плоти
Гослинг привлек к себе всеобщее внимание во второй раз за вечер, когда вышел на сцену вместе с Эмили Блант. Вместе с ней актер снялся в «Каскадере» — комедийном боевике, который выходит в прокат 3 мая. И хотя Академия до сих пор не ввела номинацию за лучшие постановки и трюки, она пригласила звезд «Каскадера» представить своего рода трибьют лучшим экшен-сценам в истории кинематографа.
На сцене Гослинг и Блант начали обмениваться подколками про два главных фильмов года, в которых оба снимались, — про «Барби» и «Оппенгеймера». Блант отметила, что «Оппенгеймер» собрал куда больше наград, Гослинг же в ответ пошутил, что их общий феномен не зря назвали «Барбигеймер», а не «Оппенбарби», поскольку, на его взгляд, именно «Оппенгеймер» весь сезон выезжал на популярности «Барби». Последнее слово осталось за Блант, которая заявила, что ей хотя бы не пришлось рисовать себе квадратики пресса на животе, чтобы удостоиться номинации.
Лучшей актрисой стала Эмма Стоун
В номинации «Лучшая женская роль» была самая жесткая конкуренция. Эксперты одинаково оценивали шансы Эммы Стоун и Лили Гладстоун на победу. Предпочтение все же отдавалось Гладстоун. У Эммы уже был один «Оскар», а победа Гладстоун вошла бы в историю, ведь тогда Лили стала бы первой представительницей коренных народов Америки, забравшей домой награду в номинации. В конечном итоге награда все-таки досталась Эмме Стоун, которая явно не ожидала такого исхода. Часть своей речи она посвятила Гладстоун и другим номинанткам года.
Давайн Джой Рэндольф не смогла сдержать слез
А вот в номинации «Лучшая женская роль второго плана» без сюрпризов: победа досталась Давайн Джой Рэндольф за роль сердобольной хозяюшки из колледжа в «Оставленных». В этот наградной сезон актриса собрала целый урожай призов: она завоевала «Золотой глобус», «Выбор критиков», BAFTA и премию Гильдии киноактеров США, но все равно заплакала. Расчувствовался даже ее партнер по фильму Пол Джаматти, сопровождавший Рэндольф на сцену.
Актриса рассказала, что в молодости не могла и представить, что ее карьера получит такое развитие. Она начинала как оперная певица и переключилась на актерское искусство по совету мамы. Рэндольф поблагодарила учителей и преподавателей, которые помогли ей проложить собственный путь. «Я всегда хотела стать кем-то еще, — призналась актриса, — но теперь же понимаю, что мне достаточно оставаться собой».
Под конец Рэндольф отдельно отметила своего публициста, но забыла назвать его по имени, о чем ей со смехом напомнил ведущий церемонии Джимми Киммел после рекламной паузы.
Очень голый Джон Сина
В 1974 году церемонию вручения «Оскар» прервал стрикер. Голый мужчина пробежал по сцене как раз в тот момент, когда актер Дэвид Нивен собирался представить номинантов в категории «Лучший фильм». Ведущий церемонии Джимми Киммел отметил юбилей этого исторического события. «Можете себе представить, чтобы голый мужик пробежал по этой сцене сегодня? — пошутил он. — Безумие, не правда ли?»
Оказалось, что это лишь первая часть шутки с участием бывшего рестлера, а ныне актера Джона Сины. В этот момент он выглянул из-за кулис и заявил, что «передумал в этом участвовать, поскольку мужское тело — это не шутка». Киммел, однако, сумел переубедить Сину, и актер продефилировал по сцене, прикрывая причинное место большим конвертом с надписью «Лучший костюм». После этого Сина объявил номинацию «Лучший дизайн костюмов» и подчеркнул, что «костюм — это очень важно». Но конверт открывать отказался.
Перформанс Джимми Киммела
Отношение публики к Джимми Киммелу, который в четвертый раз проводил «Оскар», оказалось противоречивым. Выступление комика оценили от «хорошо» до «ужасно и откровенно скучно». У Киммела действительно было несколько неудачных шуток. Например, он зачем-то упомянул наркотическую зависимость Роберта Дауни-младшего, но попаданий было больше. Помимо упоминавшейся выше шутки с Синой, ведущий попросил проверить подлинность конверта с именем Эммы Стоун (отсылка к ошибке с «Ла-Ла Лендом» на «Оскаре-2017»), пожурил Киноакадемию за отсутствие Греты Гервиг в числе номинантов в категории «Лучший режиссер» и поблагодарил всех членов съемочных групп — грузчиков, водителей, осветителей, гримеров, звукооператоров и остальных — за поддержку во время прошлогодних забастовок. А уже под конец Киммел не смог удержаться и поддел раскритиковавшего церемонию Дональда Трампа, поинтересовавшись, почему тот еще не в тюрьме.
Мы оба пытались убить Бэтмена
На церемонии случился очередной реюнион. Арнольд Шварценеггер и Дэнни ДеВито, сыгравшие вместе в «Близнецах», вышли вместе на сцену и пошутили, что их объединяет еще кое-что: они оба пытались убить Бэтмена, и оба неудачно, потому что Бэтмен даже имеет наглость сидеть в зрительском зале, не скрывая лица. Майкл Китон, сыгравший Бэтмена в фильме с ДеВито, с удовольствием подыграл.
Годзилла завоевал свой первый «Оскар»
Шварценеггер и ДеВито выходили, чтобы объявить номинантов в категории «Лучшие визуальные эффекты», и победителем в ней стал японский фильм «Годзилла: Минус один». Это первая номинация на «Оскар» в истории франшизы и первая победа. А команда мастеров по визуальным эффектам «Годзиллы» вышла на сцену, держа в руках фигурки заглавного персонажа — видимо, на случай, если кто-то вдруг забыл или не знал, кто такой Годзилла.
Шон Леннон поздравил Йоко Оно с Днем матери
Премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» получила лента «Война окончена!», вдохновленная музыкой Джона Леннона. Одним из сценаристов короткометражки выступил сын Джона Леннона и Йоко Оно, Шон. Получив награду, Шон отметил, что его матери в феврале исполнился 91 год, а 10 марта в Великобритании отмечается День матери. «Давайте же все вместе поздравим мою маму с Днем матери», — попросил он, и публика охотно исполнила его просьбу.
Победители и проигравшие
Главным победителем церемонии стал «Оппенгеймер». Хотя картина Кристофера Нолана и не смогла побить рекорд по числу наград, картина победила в семи номинациях из тринадцати. Четыре награды, включая «Лучшую женскую роль», завоевали «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса.
А вот для «Барби» вечер сложился неудачно. Мало того что Киноакадемия в принципе проигнорировала Грету Гервиг и Марго Робби, не включив их в число режиссерских и актерских номинаций, так еще из восьми категорий картина победила только в одной. Билли Айлиш и ее брат Финнеас О’Коннелл завоевали «Оскар» в категории «Лучшая песня».
Но все же самой обделенной картиной можно назвать «Убийц цветочной луны» — фильм Мартина Скорсезе был номинирован на десять «Оскаров», но не получил ни одного. Примечательно, что это уже третий фильм Скорсезе (после «Банд Нью-Йорка» и «Ирландца»), получивший десять номинаций, но не завоевавший ни одной награды.
Автор: Алексей Ионов
Фото: Jamie McCarthy / WireImage, Rich Polk / Variety via Getty Images, Rich Polk / Variety via Getty Images, Christopher Polk / Variety via Getty Images, Michael Buckner / Variety via Getty Images