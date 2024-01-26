С 2026 года «Оскар» будут давать за лучший кастинг. Зачем это нужно и почему канал ABC против?

Киноакадемия объявила о появлении новой номинации на «Оскар»: начиная с 2026 года статуэтки будут вручаться за лучший кастинг в фильмах. Рассказываем, что известно о новой номинации, почему она так важна и какие еще категории могут появиться в будущем.

Новая номинация

Это первая новая номинация на «Оскар» за четверть века. Последний раз академики добавляли новую категорию в 2001 году — ей стал «Лучший анимационный фильм». Подробности и критерии отбора номинантов в новой категории появятся в 2025 году. Тогда же станет известно, попадет ли вручение «Оскара» за лучший кастинг в телетрансляцию или же номинацию отнесут к числу прочих технических и неинтересных для широкого зрителя. Транслирующий «Оскары» телеканал ABC является главным противником расширения церемонии. Более того, руководство канала активно давит на Академию, требуя сократить время трансляции. Сегодня «Оскар» не может выходить за рамки трех часов: больший хронометраж невыгоден каналу по финансовым соображениям.

Почему кастинг-директора давно заслужили свой «Оскар»

И представители индустрии, и отраслевые журналисты, и простые фанаты встретили новость об «Оскаре» за лучший кастинг одинаково тепло. Более того, общее мнение легко можно выразить фразой «давно пора»: награду за лучший кастинг вручают на «Эмми», а с 2020 года еще и на BAFTA.

«Директора по кастингу играют важнейшую роль в кинематографе, и по мере развития Академии мы счастливы добавить кастинг к числу дисциплин, которые мы признаем и награждаем», — заявили руководители Академии Билл Крамер и Джанет Янг в совместном заявлении, анонсирующем появление новой номинации. Директора по кастингу действительно играют важнейшую функцию в кинематографе, так как одними из первых определяют облик будущего фильма, подбирая актеров на каждую роль. Иногда у режиссеров и студийных боссов есть свое видение этой темы, но директора по кастингу часто могут повлиять на их выбор. К примеру, Сара Финн была директором по кастингу 36 фильмов и 16 сериалов по киновселенной Marvel, и, по сути, именно она определила, как культовые герои вселенной будут выглядеть на экране. В частности, она настояла на кандидатурах Криса Пратта и Криса Хемсворта и пригласила Чедвика Боузмана на кастинг «Черной Пантеры», после того как он впечатлил ее на пробах на роль Дракса Разрушителя.

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Работа кастинг-директора становится еще более важной, когда студии требуются молодые и/или совершенно неизвестные актеры, включая детей. Широкий спектр ответственности кастинг-директоров можно посмотреть по номинантам BAFTA этого года. Сьюзен Шопмейкер искала молодых и подающих надежды звезд для «Оставленных». Дебютант Доминик Сесса уже обзавелся армией фанатов, которые мечтают видеть его вместо Тимоти Шаламе в роли Боба Дилана в предстоящем байопике. Синтия Арра нашла четырнадцатилетнего Мило Машадо Гранера для «Анатомии падения», а Эллен Льюис и Рене Хейнс были вынуждены иметь дело с огромным количеством не имеющих актерского опыта индейцев-осейджей на производстве «Убийц цветочной луны».

Доминик Сесса — актер фильма «Оставленные» на премии BAFTA 2024

Какие еще категории нужны на «Оскаре»

На первом месте в списке желаний идут каскадерские номинации за постановку и исполнение трюков. Чад Стахелски, бывший каскадер и создатель франшизы «Джон Уик», в прошлом году заявил, что переговоры по этому поводу ведутся. «И каскадеры, и академики к этому стремятся. Киноакадемия хочет видеть трюки на „Оскаре“. Это неизбежно. Вопрос в том, как сделать номинацию максимально справедливой и продуманной». Также в списке актеры озвучки, актеры, работающие в технике захвата движений, авторы дизайна титров и специалисты по подбору музыки.

Автор: Алексей Ионов

Фото: Christopher Polk / Getty Images, LaVeris / FilmMagic / Getty Images, Wolff / BAFTA via Getty Images