«Ассасины. Начало»: кто есть кто в сериале о секте легендарных убийц

Оксфордский словарь отмечает, что слово «ассасин» обозначает «человека, совершающего убийство важного или знаменитого человека из-за денег или политических взглядов». Как указано в том же словаре, слово это попало в английский в середине XVI века, а произошло от старофранцузского «hassasis», что, в свою очередь, является калькой арабского «хашишиййа» — «те, кто употребляет гашиш». Такое обидное прозвище получили исмаилиты — группа, выделившаяся из шиитов после 765 года, и причиной того раскола вновь стал вопрос о наследнике. Еще при жизни шестого исмаилитского имама Джафара ас-Садика умер его старший сын Исмаил, который должен был унаследовать имамат. Когда же умер и отец, в общине начались волнения: кто-то отказался признать смерть Исмаила, кто-то считал законным наследником другого сына умершего имама, кто-то признавал права на трон за сыном Исмаила и внуком почившего правителя. Исмаилитами назвалась та группа, что продолжила вести род своих лидеров по линии Исмаила.

В 1094 году исмаилитов ждал новый удар: в результате дворцового переворота после смерти имама-халифа ал-Мустансира лишили права наследования его старшего сына Низара и передали власть младшему сыну с титулом Мустали би’ллах. Те, кто поддерживал права Низара, стали называться низаритами, а их оппоненты — мусталитами. Естественно, оба течения старались доказать свою правоту, привлечь на свою сторону как можно больше последователей и очернить соперников. В 1123 году в Сирии зачитывали послание имама исмаилитов-мусталитов против исмаилитов-низаритов, которое называлось «Удар молнии унижения», и именно тогда впервые низариты без каких-либо объяснений были названы хашишиййа, то есть ассасины — это изначально группа исмаилитов-низаритов.