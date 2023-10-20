«Ассасины. Начало»: кто есть кто в сериале о секте легендарных убийц

Снятый за небывалые для арабской индустрии 12 млн долларов сериал можно сравнивать с турецкими эпосами типа «Основание: Осман» и называть египетской «Игрой престолов», в которой легенды об убийцах-ассасинах сплелись с историей исламских течений. Вышедший на платформе Yango Play и теперь доступный на Кинопоиске проект рассказывает о том же загадочном клане, которому посвящена игра Assassin’s Creed. «Ассасины» также приукрашивают и упрощают XI век на Ближнем Востоке, хотя дают неплохой импульс, чтобы разобраться в политических и религиозных конфликтах, перемещаясь между Исфаханом, Каиром и Самаркандом. Мы попросили эксперта по истории ислама объяснить, что происходит в сериале.
Татьяна Корнеева
Востоковед, старший научный сотрудник Института философии РАН, кандидат философских наук
С чего все начиналось
В начале VII века на Аравийском полуострове появляется новая религия — ислам. Пророк Мухаммад принес людям божественное откровение — Коран. Вокруг него образовалась община первых мусульман — хороших воинов, которые превыше всего ценили отвагу и смелость. Мухаммад умер, не оставив наследника, и мусульмане разделилась на две группы. Одни полагали, что главу общины, то есть халифа, следует выбирать из племени, к которому принадлежал сам Мухаммад, другие считали, что больше всего прав стать духовным главой общины, то есть имамом, было у двоюродного брата и зятя пророка — Али ибн Аби Талиба.
Первая группа стала называться суннитами, вторая — шиитами. Шииты оказались в меньшинстве, потому первые четыре халифа были избраны, как хотели сунниты, а затем власть стала передаваться по наследству. Шииты с этим не согласились и продолжили вести свою линию имамов по линии Али. Хотя политическая власть сосредоточилась в руках суннитских халифов, а шиитские имамы ограничивались ролью духовных наставников, шииты не теряли надежд изменить ситуацию и развернули активную подпольную деятельность против оппонентов.
За сто лет существования новой религии ее последователи смогли завоевать огромные территории — Арабский халифат простирался от современной Испании до Пакистана. Но такой успех поставил перед халифами новую проблему: завоеванные территории нужно было контролировать. Со временем наместники на периферии халифата стали вести все более и более независимую политику, основывая собственные династии. Одни местные правители были суннитами, другие — шиитами, и борьба шла не только за территории, но и за умы и сердца подданных. Так возникла династия Фатимидов в Египте (шииты) и династия Сельджукидов в Персии (сунниты).
О чем сериал
Трое друзей Хасан Саббах (Карим Абдель Азиз в сериале), Омар Хайям (Николас Муавад) и Али Абу Хасан ат-Туси (Фати Абдель Вахаб) в юные годы дали обет, что тот, кто первым добьется успеха и власти, поможет и двум другим. Али Абу Хасан ат-Туси (1018–1092), более известный по своему прозвищу Низам ал-Мулк («порядок государства»), стал визирем, то есть главным министром, при правителях из династии Сельджукидов в Исфахане.
Сельджуки были ветвью исламизированного кочевого тюркоязычного племени огузов. На пике могущества сельджуков под их контролем находились земли современного Афганистана, Узбекистана, Таджикистана, Ирана, Турции и Ирака. Их империя была консолидирована в период правления Алп Арслана (1063–1073) и Малик-шаха I (1073–1092), а визирем при обоих правителях был Низам ал-Мулк. Он, несомненно, обладал выдающимися организаторскими и административными способностями. Под его руководством политика сельджуков стала более гибкой и компромиссной в вопросах доктринальных расхождений с другими течениями ислама.
Ат-Туси сдержал клятву и пригласил своих старых друзей ко двору. Однако поэту-астроному Омару Хайяму была дороже его свобода, Хасан Саббах начал вести свою игру, а на границах исламского мира уже показались войска первых крестоносцев, стремившихся освободить Святую Землю от мусульманского гнета.
Не будем забегать вперед — зрителей ждет целых 30 эпизодов сериала, построенных на этой легенде. Почему легенде? Ну, хотя бы потому, что ат-Туси, он же Низам ал-Мулк, родился в 1018 году, тогда как Хасан Саббах — около 1050 года, а Омар Хайям — около 1048-го, так что шанс учиться вместе был лишь у Хасана и Омара. Они росли в разных городах, поэтому ученые отметают эту легенду как выдумку. Точно известно, что Омар Хайям встречался с Али Абу Хасаном ат-Туси, ведь в 1074 году его пригласили ко двору Сельджукидов в качестве астронома. Он организовал обсерваторию и в 1079 году преобразовал персидский солнечный календарь, по которому делались расчеты сельскохозяйственных работ. Был ли Хасан Саббах знаком лично с Омаром Хайямом или Али Абу Хасаном ат-Туси, исторической науке неизвестно.
А кто вообще такие ассасины?
Оксфордский словарь отмечает, что слово «ассасин» обозначает «человека, совершающего убийство важного или знаменитого человека из-за денег или политических взглядов». Как указано в том же словаре, слово это попало в английский в середине XVI века, а произошло от старофранцузского «hassasis», что, в свою очередь, является калькой арабского «хашишиййа» — «те, кто употребляет гашиш». Такое обидное прозвище получили исмаилиты — группа, выделившаяся из шиитов после 765 года, и причиной того раскола вновь стал вопрос о наследнике. Еще при жизни шестого исмаилитского имама Джафара ас-Садика умер его старший сын Исмаил, который должен был унаследовать имамат. Когда же умер и отец, в общине начались волнения: кто-то отказался признать смерть Исмаила, кто-то считал законным наследником другого сына умершего имама, кто-то признавал права на трон за сыном Исмаила и внуком почившего правителя. Исмаилитами назвалась та группа, что продолжила вести род своих лидеров по линии Исмаила.
В 1094 году исмаилитов ждал новый удар: в результате дворцового переворота после смерти имама-халифа ал-Мустансира лишили права наследования его старшего сына Низара и передали власть младшему сыну с титулом Мустали би’ллах. Те, кто поддерживал права Низара, стали называться низаритами, а их оппоненты — мусталитами. Естественно, оба течения старались доказать свою правоту, привлечь на свою сторону как можно больше последователей и очернить соперников. В 1123 году в Сирии зачитывали послание имама исмаилитов-мусталитов против исмаилитов-низаритов, которое называлось «Удар молнии унижения», и именно тогда впервые низариты без каких-либо объяснений были названы хашишиййа, то есть ассасины — это изначально группа исмаилитов-низаритов.
В середине XIV века слово «ассасин» приобрело в итальянском, французском и других европейских языках новое значение: оно стало именем нарицательным, обозначающим профессионального убийцу. В европейских языках этот термин оказался связан с практикой заказных убийств, а не с преданностью и духом самопожертвования, которые были присущи исмаилитам. С укоренением такого значения в западной традиции подлинное значение слова было постепенно забыто, а особую популярность легенды об ассасинах приобрели после публикации воспоминаний Марко Поло о его путешествиях.
В составе экспедиции он покинул Венецию летом 1271-го и вернулся в 1295 году после почти 25-летнего отсутствия. В родном городе Марко Поло стал уважаемым купцом, и жить бы ему поживать, только вот в 1298-м он принял участие в баталии между флотами Венеции и Генуи и попал в плен вместе с еще 7 000 венецианцев. Находясь под арестом в Генуе, он предался воспоминаниям перед своим сокамерником Рустикелло, литературно одаренным сочинителем из Пизы. Тот оценил масштаб рассказов Марко и предложил записать его историю. К моменту освобождения в 1299 году был готов первый вариант книги о путешествиях Марко Поло. Написанный на смеси старофранцузского и итальянского текст не сохранился, но вскоре появились переводы на ряд итальянских диалектов, а также латынь. Не будем забывать, что авторское право в XIV веке было слабо развито, поэтому от версии к версии истории могли терять или приобретать новые детали.
У Марко Поло упоминается легенда о рае на земле во дворце Старца Горы, лидера исмаилитов. Старец приказывал напоить юношей, затем отводил в свой сад, где тех ждали всевозможные наслаждения, а потом снова опаивал и сонными возвращал в свой дворец. Юноши, конечно, были готовы сделать все что угодно, чтобы вновь ощутить райское блаженство в том саду. Так появилась легенда о молодых сильных воинах, готовых не только убить, но и умереть по приказу своего Старца — именно с такой сцены и начинается сериал «Ассасины».
Борьба за власть в Каире
Мадина ал-кахира — Победоносный город, или Каир — была заложена в честь завоевания Египта исмаилитами в 969 году. Новая столица быстро росла, государство Фатимидов крепло, отовсюду стекались купцы, поэты и философы. Первая половина XI века считается золотым веком халифата, эпохой его расцвета и стабильности. В 1036 году имамом-халифом стал ал-Мустансир би’ллах, чье правление длилось почти 60 лет. Путешественники и странники дивились спокойствию и благоденствию, царившим в Каире в те дни. В 1045 году у ал-Мустансира родился сын — упомянутый выше Низар. В честь этого радостного события устроили праздник, на котором побывал персидский путешественник, философ и поэт Насир Хусрав:
«…султан приказал всему населению веселиться, и город и базары разукрасили так, что, если б я описал все это, мне бы, вероятно, не поверили и не сочли бы возможным, что в галантерейных лавках, у менял и тому подобных торговцев все было так переполнено золотом, драгоценными камнями, деньгами, товарами, золототканой парчой и касабом, что негде было сесть. Никто из них не опасается султана, не страшится шпионов и доносчиков и вполне уверен, что султан никого не станет притеснять и никогда не позарится на чужое добро. У жителей я видел там такое богатство, что, если я расскажу про это или попытаюсь описать, жители Персии мне не поверят. Богатства их я не мог ни сосчитать, ни исчислить и такой спокойной жизни, как люди ведут там, нигде не видал».
Казалось бы, государство процветает, но, на самом деле, в нем зрел конфликт, и упадок халифата был не за горами. Основным источником волнений в Египте стала фатимидская армия: в 1062 году близ Каира вспыхнули военные столкновения, один из военачальников Насир ад-Давла восстал против фатимидского халифа.
Беда не приходит одна. С 1065 по 1072 год вода в Ниле почти не поднималась, поля не орошались, и это привело к голоду. Хаос в стране, военные отряды, топчущие скудный урожай, и засуха привели к тому, что люди были вынуждены есть собак и кошек, криминал и насилие процветали, а болезни перерастали в эпидемии. Чтобы хоть как-то усмирить Насира ад-Давла исмаилитский имам-халиф ал-Мустансир был вынужден продать свои сокровища, а в 1068–1069 годах фатимидские дворцы были разграблены восставшей гвардией. В сериале Каир показан нам уже в 1080-х годах. Сценаристы немного приврали, продемонстрировав голодающий Каир во времена визиря Бадра ал-Джамали, ведь именно ему удалось вернуть в страну порядок. Он прибыл в Каир в 1074 году в сопровождении собственных войск и убил всех восставших военачальников. Довольно быстро во всех частях Египта был восстановлен порядок, ал-Мустансир и Фатимидский халифат оказались спасены, а Бадр ал-Джамали стал первым, кто удостоился титула «визирь пера и меча», то есть официально сосредоточил в своих руках военную и политическую власть, приняв руководство гражданской, судебной и религиозной администрациями. Около 20 лет Бадр был фактическим правителем государства (халиф был марионеткой в его руках), поддерживая порядок и даже добившись процветания в последние годы своей жизни.
Лишь один вопрос оставался нерешенным: кто станет следующим имамом-халифом? Как мы упоминали выше в главе про ассасинов, имамат должен был наследовать старший сын Низар, однако дочь могущественного визиря была замужем за младшим сыном имама-халифа, и Бадр решил возвести на престол своего зятя с титулом «ал-Мустали би’ллах». Армия была на стороне визиря, и, хотя законный старший наследник Низар поднял мятеж, его схватили, отправили в каирскую тюрьму и казнили. Однако были и те, кто, несмотря ни на что, продолжал ждать законного имама Низара, и во главе его последователей встал Хасан ас-Саббах, главный герой сериала.
Тайная сеть проповедников
Не входившие в состав Фатимидского халифата регионы, в которых распространялась пропаганда исмаилизма, носили название джазаир («острова»). Весь мир делился на 12 таких островов, и во главе каждого стояли проповедники — даи, — которые вели тайную проповедь от имени имама-халифа и помогали своим единоверцам.
Фатимидская пропаганда смогла добиться потрясающих успехов благодаря полной децентрализации своих агентов. Будущие проповедники тщательно отбирались и проходили сложную подготовку, они должны были совмещать в себе все лучшее, что есть в людях разных призваний и положения. Даи обязан был быть компетентным правоведом, ведь в его власти находится суд, он должен обладать тактом, терпением и рассудительностью, ведь к нему обращаются разные люди, даи должен быть хорошо образован и подкован в науках, чтобы нести свет религиозного знания последователям, а также быть честным и благочестивым, ведь ему доверено спасение душ множества людей. Прибыв на место своей миссии, такой проповедник обладал правом действовать по своему усмотрению.
Реальный Хасан ас-Саббах родился около 1050 года в персидском городе Кум в шиитской семье. В возрасте 17 лет Хасан познакомился с исмаилитским учением, поверил в его истинность и принес обет верности исмаилитскому халифу-имаму ал-Мустансиру. И только после этого Хасан ас-Саббах, будучи примерно 20–25 лет от роду привлек внимание Ибн Атташа, исмаилитского проповедника в этом регионе. В сериале этот эпизод трактован иначе: Саббах узнает об исмаилизме ближе к 40 годам от одного проповедника-горбуна, которого чуть не побили на рыночной площади, и уже на следующий день просит отвести себя к Ибн Атташу. Тот видит в нем будущего великого лидера, тут же берет с него клятву верности, чем сильно удивляет других исмаилитов с большим стажем служения, и отправляет Хасана в Каир — принести клятву лично имаму-халифу Мустансиру.
На самом деле, Ибн Атташ направил Хасана Саббаха в Каир лишь через несколько лет после встречи (к тому времени кошек в городе уже не ели) и не для принесения клятвы, а для постижения премудрости исмаилитского учения; здесь ас-Саббах провел около трех лет. В сериале показано, на какие хитрости пошел герой, чтобы обвести вокруг пальца вредного визиря Бадра ал-Джамали и добиться аудиенции у имама. Говорят, именно тогда имам и открыл Хасану, что его наследником должен стать старший сын Низар. Легенда об этой встрече и правда существует, хотя на самом деле Хасан ас-Саббах не встречался с имамом-халифом ал-Мустансиром. А вот конфликт между визирем Бадром ал-Джамали и Хасаном ас-Саббахом действительно был, тут сценаристы не отступают от правды. Вернувшись из Египта в Персию, на протяжении девяти лет Хасан путешествовал как проповедник исмаилизма и одновременно с этим проводил рекогносцировку войск воцарившейся на персидских землях династии Сельджукидов — он планировал поднять восстание. В 1090 году он захватил в прикаспийском районе крепость Аламут, которая на долгие годы стала оплотом исмаилитов-низаритов Персии.
Стратегия исмаилитов-низаритов заключалась в захвате отдельных крепостей, таких как Аламут, и в физической ликвидации своих главных врагов. Молодые воины фидаи, совершив убийство, были готовы пожертвовать собой во славу исмаилизма, как японские камикадзе. Их храбрость и преданность высоко оценивалась, и списки с именами героев хранились во многих низаритских крепостях. Истина в том, что исмаилиты не обладали достаточными силами, чтобы вступать в открытые бои с противниками, а потому точечные убийства стали их методом борьбы за власть. Так, например, в 1130 году от рук низаритов погиб фатимидский имам-халиф ал-Амир, сын возведенного ранее на престол ал-Мустали, младшего брата законного наследника. Однако не стоит думать, что другие политические силы не использовали убийство как метод борьбы с неугодными или мешавшими фигурами, просто именно исмаилитам-низаритам приписывалось каждое хоть сколько-нибудь значимое убийство в исламском мире, и именно к ним прилипло прозвище «ассасинов», в действительности обидное. Некоторые источники сообщают, что за 34 года правления Хасана было совершено всего 50 убийств. Мы до сих пор точно не знаем, какую роль сыграли исмаилиты в смерти могущественного визиря при дворе Сельджукидов — Низама ал-Мулка. Был ли он ликвидирован потому, что мешал их планам, или заказ на его убийство был сделан женой султана с согласия самого султана Малик-шаха? Смерть же Малик-шаха тоже вызывает вопросы: возможно, его отравили, но вот кто?
Что об «Ассасины. Начало» думает историк
Стоит ли верить тому, что рассказывается об исмаилитах в сериале? Конечно, нет. Потому что в основе этой истории лежат те же легенды об исмаилитах-ассасинах, что и в рассказах Марко Поло. Сегодняшние исмаилиты-низариты — это современные люди, которые живут среди нас, ходят на работу, путешествуют и пьют кофе в Starbucks. 49-й имам исмаилитов-низаритов Ага-Хан IV призывает своих последователей стремиться к знанию, участвовать в волонтерских проектах и работать на благо того общества, в котором они живут. Исмаилиты проживают на всех континентах, резиденция исмаилитского имамата находится в Лиссабоне, есть большая община и в России. Лучше отделить исмаилитов от ассасинов и смотреть сериал как сказку, в которой все совпадения с реальной историей случайны.
Уже с первых эпизодов Хасан Саббах назначен главным злодеем, которому в детстве является некая мистическая женщина, готовая ему во всем помогать, если он выберет сторону тьмы. В другом видении эта женщина приводит его к мысли, что любое убийство оправдано ради цели. Постепенно Хасан утрачивает эмпатию, любовь и сострадание и не жалеет ни собственной жены, ни своих детей. Жестокость и готовность убивать, как ни странно, становится движущей силой любовных линий сериала. Например, юноша-воин из армии сельджуков отказывается жениться на своей любимой, пока не отомстит, и, судя по взгляду девушки, еще неизвестно, кто отомстит ассасинам первым — он или она.
Как востоковед, занимающийся наследием исмаилитов, я потеряла надежду на адекватное отражение истории этого исламского течения. Легенда об ассасинах давно живет своей жизнью и имеет мало общего с реальностью.
Сериал вызывает противоречивые чувства; с другой стороны, он расширяет границы познания и показывает многие известные факты с нового ракурса. Кто из российских зрителей не слышал имени Омара Хайяма? Но мало кто знает, что на своей родине он прославился в первую очередь как астроном и математик. Кто не читал в школе про крестоносцев? Но мало кто пытался представить, как их походы воспринимаются с другой, мусульманской стороны. Многие играли в игру Assassin’s Creed, но мало кто прочитал до конца статью об ассасинах в «Википедии». Сериал, безусловно, интересен сочетанием острого сюжета с возможностью подтолкнуть к самообразованию.
Смотрите «Ассасины. Начало» на Кинопоиске в Плюсе.
Фото: Unknown painter. An agent of the Ismailis fatally stabs Nizam al-Mulk, a Seljuk vizie, XIV cent © Topkapi Palace Museum; Le Caire. Mokattam, Mosquée Giyuschi [al-Juyushi], 1870-1875 © The New York Public Library; Ikat Fragment. Mid-11th century, found Egypt, Fustat, © The Metropolitan Museum of Art; Asasyni. Legendarni zabójcy w czasach krucjat © Wydawnictwo Poznańskie; Marco Polo. Livre des merveilles, 1254-1324 © Bibliothèque nationale de France, Assassin fortress of Alamut. Persian miniature, circa 1596 © Virginia Museum of Fine Arts, Richmond; Abdullâh Sultân. Shîrâz. Siège d'Alamût, 1438 © Bibliothèque nationale de France