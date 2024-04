«Ассасины. Начало»: кто есть кто в сериале о секте легендарных убийц

Сериал вызывает противоречивые чувства; с другой стороны, он расширяет границы познания и показывает многие известные факты с нового ракурса. Кто из российских зрителей не слышал имени Омара Хайяма? Но мало кто знает, что на своей родине он прославился в первую очередь как астроном и математик. Кто не читал в школе про крестоносцев? Но мало кто пытался представить, как их походы воспринимаются с другой, мусульманской стороны. Многие играли в игру Assassin’s Creed, но мало кто прочитал до конца статью об ассасинах в «Википедии». Сериал, безусловно, интересен сочетанием острого сюжета с возможностью подтолкнуть к самообразованию.

Фото: Unknown painter. An agent of the Ismailis fatally stabs Nizam al-Mulk, a Seljuk vizie, XIV cent © Topkapi Palace Museum; Le Caire. Mokattam, Mosquée Giyuschi [al-Juyushi], 1870-1875 © The New York Public Library; Ikat Fragment. Mid-11th century, found Egypt, Fustat, © The Metropolitan Museum of Art; Asasyni. Legendarni zabójcy w czasach krucjat © Wydawnictwo Poznańskie; Marco Polo. Livre des merveilles, 1254-1324 © Bibliothèque nationale de France, Assassin fortress of Alamut. Persian miniature, circa 1596 © Virginia Museum of Fine Arts, Richmond; Abdullâh Sultân. Shîrâz. Siège d'Alamût, 1438 © Bibliothèque nationale de France