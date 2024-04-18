Мишель Франко — о «Памяти», Питере Сарсгаарде и творческом минимализме

— Я снимаю каждый год, и каждая новая картина так или иначе отражает мое собственное состояние. Видимо, когда я писал сценарий, у меня был спокойный период. (Смеется.) И я в целом верю в хеппи-энды в кино, почему нет? Но когда я сам работаю над фильмом, я не рассуждаю над финалом в категориях «счастливый» или «несчастливый». Наверное, точнее будет сказать, что я верю в удовлетворительные финалы. И чаще всего, чтобы такой получить, мне нужно довести до экстрима любые чувства и идеи, которые я исследую.