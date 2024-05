Мишель Франко — о «Памяти», Питере Сарсгаарде и творческом минимализме

Для меня кино — это образы, паузы, молчание, пространство. Это, скорее, то, что не сказано. Проговорить вещи всегда проще, чем показать. Мое золотое правило — less is more, меньше значит больше. Должно быть меньше музыки, меньше диалогов, меньше крупных планов, меньше трюков. Я не хочу диктовать аудитории, что ей думать и чувствовать. Я всегда даю пространство для размышления.