Корейский «Секс в большом городе» и ретротриллер с временными парадоксами: 8 дорам в подписках Кинопоиска

Корейское кинопроизводство давно приучило зрителя к программе максимум в сериалах: больше сюжетных поворотов на единицу времени, больше драмы, больше безумного юмора. От каноничных детективных триллеров до комедий повседневности — мы собрали подборку самых захватывающих сериалов, доступных на Кинопоиске.

2015 год, молодой патрульный (Ли Джэ-хун) случайно находит загадочную рацию. 2000 год, детектив (Чо Джин-ун) идет по следу похитителя ребенка. По воле случая эти двое получают возможность связаться друг с другом. Теперь патрульный из настоящего может помочь инспектору уже из 1986 года раскрыть дело всей его жизни — серию убийств в Хвасоне.

Зачем смотреть: ради знакомого по «Радиоволне» сюжета про связь двух людей сквозь время, но даже более захватывающего. А еще сериал влюбляет в себя уютной ретростилистикой: провинциальные детективные расследования, вечерние посиделки за соджу, ностальгия 1980–90-х и обворожительный разножанровый саундтрек. Если «Воспоминания об убийстве» получили бы сериальную адаптацию, то по форме она должна быть примерно такой.

Сценаристка Ким Ын-хи («Королевство зомби») демонстрирует здесь излюбленные приемы, отработанные на своих предыдущих полицейских детективах. На месте драматургическая смелость с готовностью жертвовать героями, а также особая химия отношений треугольника напарников. Добавьте сюда знаменитого в сериальных кругах режиссера и каст актеров из большого кино и получите выдающийся сериал, который не смог затмить даже приход эпохи стриминга. Тем показательнее, что спустя 8 лет после выхода создатели объявили о работе над вторым сезоном проекта, который к этому моменту получил уже четыре зарубежных ремейка.

Молодой писатель (Им Щи-ван) получает должность в столичном офисе и переезжает из провинции в Сеул. Но с деньгами на первое время у героя туго, поэтому приходится заселиться в захудалое общежитие под снос. Все его соседи оказываются как на подбор: молчаливый извращенец, мужчина с разумом ребенка, бандит и чудовищно назойливая хозяйка. Парень решает перетерпеть и съехать при первой же возможности. Однако на новой работе тоже с ходу все пошло не так гладко.

Зачем смотреть: чтобы погрузиться в персональный ад главного героя в зловещем психологическом триллере. В значительной части серий даже с трудом прослеживается осевой сюжет. Герой в рутине балансирует на грани нервного срыва из-за проблем на работе и странностей в общежитии. Это чувство необъяснимой опасности затягивает зрителя еще сильнее. Добавляет атмосферу и манера съемки, явно вдохновленная финчеровской стилистикой: плавающая отчужденная камера, кадр, запертый в четырех стенах, и эклектичные матч-каты. Если верить местному кинопроизводству, у Кореи две беды — серийные убийцы и безумные соседи. Когда эти две напасти объединяются вместе, получается особенно жутко… увлекательно.

Чтобы поймать особо опасного маньяка, сеульская полиция идет на крайние меры — собирает спецгруппу из бандитов и убийц под руководством бывшего детектива (Ким Сан-джун). Тому, кто поймает преступника первым, обещана амнистия.

Зачем смотреть: ради выразительных антигероев и отличной постановки рукопашных драк. Главный козырь сериала — Ма Дон-сок, исполняющий роль осужденного бандита. Сейчас звезда «Криминального города» и «Поезда в Пусан» — одна из главных актерских величин в Корее, но в те времена Дон-сок прозябал в основном на вторых ролях. Именно «Плохие парни» дали мощный толчок карьере и явили миру его бездонный потенциал харизмы и брутальности. Последнего здесь особенно в достатке. Будь то моменты мести или искупления, сериал всегда сохраняет грубый мрачный облик истории про отъявленных головорезов.

Юн Сэ-бом (Хан Хё-джу), спецагент из подразделения по борьбе с терроризмом, и И-хён (Пак Хён-щик), ее школьный друг-полицейский, переезжают в квартиру элитного комплекса в качестве молодоженов. Однако многоквартирное жилье становится эпицентром эпидемии нового зомби-вируса. Территорию тут же закрывают на карантин, оставляя всех жильцов наедине со смертельной опасностью.

Зачем смотреть: еще большую внушительность корейским зомби-триллерам придает тот факт, что зачастую непонятно, кто страшнее — зараженные чудовища или простые люди. «Счастье» не стало исключением, добавив актуальную на момент релиза COVID-повестку. Каждая квартира — изолированная ячейка общества. Кто-то запирает зараженную жену в ванной, а кто-то делит последние дни старости вместе, несмотря на взаимную опасность. У кого-то мотив — стать управляющим комплекса, а кто-то хочет использовать ситуацию, чтобы избежать тюрьмы. Там, где люди должны действовать сообща ради выживания, они в реальности толкают друг друга в котел на съедение зомби. Зрителя эта бурлящая масса из ненужных жертв столько же нервирует, сколько и завлекает саспенсом.

Облачившись в католическую рясу, бывший военный (Ким Нам-гиль) не особо поменял свои повадки. Сложности в контроле гнева вкупе с владением боевыми искусствами то и дело создают проблемы для тех, кто встает на пути священника. Главный герой по воле случая объединяется с темпераментной прокуроршей (Ли Ха-ни), беспечным детективом (Ким Сон-гюн) и его молодой напарницей (Кым Сэ-рок) ради расследования дела об убийстве пастора.

Зачем смотреть: в секулярной Южной Корее нашлось место и экшен-комедии без тормозов на территории церкви. Даже на солидной дистанции из двадцати эпизодов сериал всегда находит чем удивить. Если поначалу шоу отпугивает дурным юмором, будто ворованным из скетчей прошлого века, то несколько серий спустя эта непринужденность начинает подкупать. Образ Владимира (Ким Вон-хэ), русского гангстера в шубе, — квинтэссенция обаятельной клюквы и абсурда. Еще через несколько эпизодов становится заметно, насколько аккуратно встраиваются подсюжеты ярких второстепенных героев в основную историю. И на вершине — сквозной сюжет, полный драмы, заговоров и коррупционных схем. Будьте чуть более терпеливы, чем священник Ким Хэ-иль, и сериал безальтернативно займет несколько ближайших вечеров.

Главный герой (Юн Щи-юн), кроткий слабохарактерный паренек, становится козлом отпущения на работе и в итоге теряет единственный источник заработка. Будучи полностью подавленным, он решается на самоубийство, но даже это исполнить оказывается не в состоянии. В результате инцидента к несчастному попадает дневник серийного убийцы, а сам он теряет память. Очнувшись, герой решает, что маньяк — это он сам.

Зачем смотреть: ради изобретательной связки комедии положений и триллера. Пока незадачливый парень воображает из себя безжалостного убийцу, местная полицейская (Чон Ин-сон) идет по следу серийника, то и дело натыкаясь на героя. Пак Сон-хун еще за три года до «Триумфа» выступает в роли флегматичного антагониста, который работает в одной компании с похитителем своего дневника. Так и получается, что тайна и непонимание, кто есть кто, блуждают внутри этого треугольника персонажей и генерируют то комичные, то опасные ситуации.

Этой сюжетной инерции хватает почти на всю дистанцию. В конце концов, жанровые весы склоняются в сторону комедии, что для сериала в целом закономерно: хладнокровный Пак Сон-хун с попытками «Корейского психопата» смотрится слишком уж инородно посреди этого занимательного фарса.

В корейской провинции происходит убийство, схожее по признакам с преступлением двадцатилетней давности. У Ли Дон-щика (Щин Ха-гюн), местного полицейского, есть личные мотивы, чтобы найти маньяка. К тому же когда-то давно он сам был арестован как подозреваемый. Теперь к герою в напарники приставляют амбициозного молодого офицера из Сеула (Ё Джин-гу). Тот, в свою очередь, уверен в причастности Дон-щика к серийным убийствам.

Зачем смотреть: подобно игре в «Мафию», запутанное расследование в небольшом городке, где все друг с другом знакомы, успевает накрыть подозрениями каждого из героев. Виноват ли Дон-щик, на причастность которого указывали зацепки из прошлого и настоящего? Или прибывший полицейский, который пересекался с одной из жертв? Или кто-то другой из местных? Щин Ха-гюн, один из главных актеров халлю нулевых, своим перформансом делает ключевой вклад в интригующий дуализм детективного сериала.

Дружеские посиделки с алкоголем — главная отдушина в жизни трех девушек за тридцать. Одна работает сценаристкой на телевидении (Ли Сон-бин), вторая — инструкторша по йоге (Хан Сон-хва), третья — стримерша (Чон Ын-джи). В окружении подруг и за бутылкой соджу героини привыкли изливать успехи и горести своей жизни.

Зачем смотреть: чтобы отыскать лекарство для послерабочих вечеров в лице трех безумных собутыльниц. У корейцев, вечно страдающих от трудоголизма и высокого уровня стресса, массовое пристрастие к алкоголю уже стало частью культурного кода. Но снисходительные авторы делают ставку, скорее, на комичность и житейскую легкомысленность — без депрессивной серой хтони, но с обязательной сценой, когда героиня просыпается в будке своего пса после очередной пьянки. Даже если зрителю не пригодятся десятки способов открыть бутылку соджу, то проникнуться этой культурой повседневности все равно заманчиво.

Впрочем, и без науки корейского застолья это очень понятный микс сильной драмы с сумасшедшей комедией. Наблюдение за жизненными перипетиями трех харизматичных выпивох вмиг съест весь вечер. Штамп «сериал для запойного просмотра» еще никогда не звучал настолько буквально.

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Автор: Данил Юшков