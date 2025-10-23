Сериалы декабря: новые серии «Киберслава», второй Fallout и «Тоннель»

Эмили Купер отправляется в Рим, а гуль Купер — в Нью-Вегас. Константин Хабенский методично ищет маньяков, а Елизавета Боярская занимается контрабандой. Витязь Киберслав и подростки Хоукинса продолжают борьбу с нечистью. У «Спартака» появляется жестокий спин-офф, а у «Амадея» — современный ремейк. Кинопоиск рассказывает о главных сериалах декабря.

Главные премьеры

Премьера: «Кион» — с 1 декабря

Света Суворова (Елизавета Боярская), неподкупная таможенница из маленького заснеженного городка, вынуждена забыть о принципах и переносить через российско-финскую границу контрабандные бриллианты, когда мафия похищает ее мужа-лудомана (Сергей Гилёв). Криминальный триллер Флюзы Фархшатовой («Спроси Марту», «О чем говорят мужчины. Продолжение»). Сценарий написали Настя Кузнецова, работавшая над «Асфальтовым солнцем», и Роман Жигалов, дебютировавший в 2018 году с авторским фильмом «Лес». В актерский состав также вошли Даниил Страхов, Александр Семчев и Таисья Калинина. «Первые эпизоды сняты в смешанном жанре. С одной стороны, это психологический триллер, сосредоточенный вокруг моральной дилеммы главной героини, с другой — криминальный детектив о контрабандистах, финской мафии и нечистых на руку российских полицейских», — рассказывал Кинопоиск о сериале.

Fallout, 2-й сезон

Премьера: Prime Video — с 17 декабря

Продолжение лучшей в истории экранизации видеоигры, в основу которого легла часть Fallout: New Vegas. По сюжету постапокалиптической фантастики Люси Маклин (Элла Пернелл ) и гуль Купер Ховард (Уолтон Гоггинс) сталкиваются с новыми неприятностями, когда отправляются в Нью-Вегас на поиски отца девушки (Кайл Маклоклен). К актерскому составу добавились Маколей Калкин в образе безумного гения из рядов Легиона Цезаря и Джастин Теру в роли правителя Нью-Вегаса и главы корпорации ​​«РобКо» Роберта Эдвина Хауса. Сериал уже продлили на третий сезон. Шоураннеры не менялись, так что ждем, что зрелище останется веселым, нахальным и красочным.

Премьера: Netflix — с 18 декабря (премьера всех серий)

В продолжении романтической комедии американский маркетолог Эмили Купер отправляется из Парижа в Рим и Венецию. Девушке предстоит столкнуться с испытаниями в карьере и личной жизни. Лили Коллинз и компания на месте, из новых лиц — ветераны ромкомов про невест американец Брайан Гринберг («Война невест») и француженка Мишель Ларок («Притворись моей невестой»). Съемки проходили в том числе в Венеции, создатели обещают показать итальянскую моду во всей красе.

«Метод», 2-я часть 3-го сезона

Премьера: Кинопоиск — 18 декабря (премьера всех серий)

Финальные четыре серии детектива Юрия Быкова и Максима Полинского. В третьем сезоне майор Родион Меглин (Константин Хабенский) возглавил отряд маньяков-единомышленников, среди которых нарцисс-социопат и провокатор Зверь (Никита Кологривый), тусовщик с зависимостями Кода (Лев Зулькарнаев) и хакер-интроверт Сталкер (Эльдар Калимулин). В начале сезона к команде Меглина присоединилась студентка Лера (Анна Савранская), у которой своя темная сторона личности.

Премьера: Netflix — 25 и 31 декабря

25 декабря выйдут еще три эпизода пятого сезона хоррор-феномена, а 31 декабря Netflix выпустит двухчасовой финал. Шоураннеры братья Даффер отмечают, что в целом пятый сезон будет не таким жестоким как четвертый, но при этом один из персонажей умрет самой страшной смертью в истории «Очень странных дел». Измученные подростки и их близкие из городка Хоукинс соберутся вместе в Изнанке, чтобы навсегда расправиться с Векной (Джейми Кэмпбелл Бауэр). Судя по первым сериям, центральными героями сезона станут Уилл Байерс (Ноа Шнапп) и Макс Мэйфилд (Сэди Синк), а число злодеев пополнит доктор Кей в исполнении Линды Хэмилтон, звезды франшизы «Терминатор». Режиссуру оставшихся эпизодов между собой поделили шоураннеры братья Даффер («Глава седьмая. Мост», «Глава восьмая. Правильная сторона»), продюсеры Шон Леви («Глава шестая. Побег из Камазоца», «Глава седьмая. Мост») и мастер кинговских экранизаций Фрэнк Дарабонт («Глава пятая. Диджей»).

Премьера: Кинопоиск — декабрь

Стильное славянское технофэнтези, в котором сеттинг Древней Руси смешан с мрачной фантастикой. Богатырь-полукровка Киберслав (Иван Жарков, голос Тора в фильмах Marvel), оберегающий город Китеж от недругов и нечисти, расследует жестокое убийство, связанное с княжеской семьей. Взрослую анимацию разрабатывают режиссеры и сценаристы Стас Дмитриев и Дмитрий Яковенко. Журналисты и авторы Telegram-каналов, посмотревшие вторую серию на фестивале «Новый сезон», отметили качество анимации, изобретательный сеттинг и редкий для российских мультсериалов рейтинг 18+.

Российские сериалы

Премьера: ТНТ — с 1 декабря

Финальный сезон криминальной комедии про бандита, сбежавшего от подельников в расположенный на севере уютный городок Полярный. Идеальную жизнь Вити Громова (Михаил Пореченков) нарушают старые знакомые из 1990-х. Сначала объявляется бывшая возлюбленная и сообщница Марина (Инга Оболдина) с сыном Максом (Олег Гаас), а затем из тюрьмы выходит криминальный авторитет Барабуля (Кирилл Полухин), требующий себе миллиард, выделенный губернатором на строительство горнолыжного комплекса. Катерина Шпица, Мария Кравченко, Иван Охлобыстин и Ян Цапник вернутся к своим ролям. Режиссером финала выступил Авет Оганесян («Один день в Стамбуле»).

Премьера: «Иви», START — с 4 декабря

«Галактика» снова в опасности: хит Сергея и Дмитрия Минаевых возвращается с новыми испытаниями для семейства Градовых. Фамильная компания попадает под санкции, а еще ей пытается завладеть мстительный предприниматель Верещагин (Даниил Страхов). Меж тем продолжается борьба за власть внутри клана между патриархом Юрием Градовым (Алексей Гуськов), его наследниками Дмитрием (Павел Попов) и Антоном (Валерий Карпов), а также любовницей сына Надеждой (Юлия Снигирь) и бизнес-партнером Кудрявцевым (Игорь Гордин). Режиссером снова выступил Илья Ермолов, недавно снявший «Хирурга».

Премьера: Кинопоиск, «Кион», Premier, «Иви» — с 2 декабря

Медицинский процедурал со звездами «Интернов» Кристиной Асмус и Иваном Охлобыстиным. Евгения Покровская (Асмус) — хирург-травматолог в НИИ скорой помощи, у которой появляется шанс на повышение и научную ставку, но конкурировать придется с коллегой-возлюбленным Романом Поликарповым (Матвей Лыков). Бороться за спасение жизней пациентов ей приходится, преодолевая гендерные предрассудки коллег. Один эпизод равен одной смене в больнице. Постановщица — Мария Агранович («The Телки», «Убить Риту»), в эпизодах — Семён Серзин, Софья Каштанова, Борис Хвошнянский, Оксана Стрельцова и Александр Тютин.

Премьера: «Иви» — с 11 декабря

Комедийная мелодрама, которую написали сценаристы «Красного шелка» Ильи Кожухарь и Мария Нефёдова, а спродюсировали братья Андреасян. Ладу (Ольга Кузьмина) в канун годовщины и прямо в постели бросает парень (Давид Манукян). Она идет с подругой в бар, где встречает старого знакомого (Вячеслав Чепурченко), готового помочь с душевной раной. В итоге Лада оказывается беременна от обоих. Режиссером сериала о редком, но реальном медицинском случае выступил Гога Мамаджанян («Неприличные гости»).

Исторические драмы и вестерны

Премьера: Netflix — с 4 декабря (премьера всех серий)

Новый вестерн Курта Саттера, создателя «Сынов анархии» и «Майянцев». Действие разворачивается в Америке в 1854 году. Религиозная ирландка Фиона Нолан (Лина Хиди), усыновившая четырех сирот, сражается с семьей аристократов из Европы во главе с Констанс Ван Несс (Джиллиан Андерсон), которая хочет забрать ее дом в Орегоне. В сериале также заняты Райан Херст, Михил Хёйсман, Ник Робинсон, Эшлинг Франчози и Лукас Тилл. Хотя Саттер значится шоураннером «Покинутых», он покинул проект во время съемок из-за творческих разногласий со стримингом.

Премьера: Starz — с 5 декабря

Спин-офф сериала про Спартака, который рассказывает альтернативную историю бывшего раба и гладиатора Ашура. По сюжету он не погибает на Везувии, а получает за помощь в подавлении спартаковского восстания гладиаторскую школу, которая когда-то принадлежала Лентулу Батиату. Над «Домом Ашура» работал Стивен ДеНайт, автор оригинального эпика. Всего будет 10 эпизодов. Ник Тарабей вернулся к роли Ашура. Одну из главных ролей также играют шотландец Грэм Мактавиш (Сигизмунд Дийкстра в «Ведьмаке», сир Гаррольд Вестерлинг в «Доме Дракона»), Теника Дэвис и Люси Лоулесс, звезда «Зены — королевы воинов». Создатели обещают захватывающее кроваво-эротическое зрелище в духе «Крови и песка».

Премьера: Sky — с 21 декабря

Новая экранизация одноименной пьесы Питера Шеффера, которая 40 лет назад легла в основу оскароносного фильма Милоша Формана. По сюжету 25-летний композитор Вольфганг Амадей Моцарт (звезда «Белого лотоса» Уилл Шарп) приезжает в Вену XVIII века, где знакомится с будущей женой Констанцией Вебер (Габриэль Криви) и придворным композитором Антонио Сальери (Пол Беттани). За адаптацию отвечал модный сценарист Джо Бартон, создатель шпионского сериала «Черные голуби».

Триллеры и детективы

Премьера: Netflix — с 12 декабря (премьера всех серий)

Испанский триллер, основанный на детективном цикле каталонца Аро Сайнса де ла Масы о Мило Маларте. На фасаде легендарного Каса-Мила, построенного Гауди, находят обгоревший труп. Дело доверяют недавно отстраненному инспектору Маларте (Исак Феррис из «Эпидемии»), а его напарницей становится Ребека Гарридо (Вероника Эчеги из «Фортитьюда»). В первом сезоне будет шесть эпизодов, которые снял Хорхе Торрегросса («Гранд-отель», «Элита»), но в случае успеха могут экранизировать еще два романа про Маларте. Это одна из последних ролей Эчеги, скончавшейся этим летом.

Премьера: Peacock — с 27 декабря

Шпионский сай-фай-триллер про аналитика разведки китайского происхождения (Симу Лю из «Шан-Чи и легенды десяти колец»), который понимает, что его мозг взломали, получив доступ ко всему, что он видит и слышит. Разрываясь между тайными агентством и неизвестными хакерами, герой вынужден круглосуточно быть начеку, чтобы найти преступников и доказать свою преданность. В сериале также сыграли Мелисса Баррера, Синклер Дэниэл, Брайан Д’Арси Джеймс, Марк О’Брайен и Кэтлин Чэлфант. Шоураннерами стали Томас Брэндон («Наследие») и Дженнифер Йейл («Друзья и соседи»). В числе продюсеров — хоррормейкер Джеймс Ван.

Премьера: Амедиатека — декабрь

Многофигурный триллер по раннему роману «Последняя годовщина» Лианы Мориарти, которую прославил бестселлер «Большая маленькая ложь». Журналистка Софи (Тереза Палмер) внезапно получает в наследство дом на острове Скриббли-Гам от двоюродной бабушки бывшего жениха. Место, разумеется, с богатой историей — например, в 1960-е здесь пропали молодожены, оставив совсем одну новорожденную дочь Энигму (Хелен Томсон). Она, как и другие женщины острова, не слишком рада прибытию наследницы, которую тем более страшно интересуют их тайны. В ключевых ролях появляются Миранда Ричардсон, Даниэль Макдональд и Клод Скотт-Митчелл, а среди продюсеров — Николь Кидман, сыгравшая в двух других экранизациях Мориарти — шоу «Большая маленькая ложь» и «Девять совсем незнакомых людей».

Приключения и фэнтези

Премьера: Амедиатека — с 2 декабря

Новая экранизация приключенческого цикла Эмилио Сальгари, которого телезрители 1990-х могут помнить по мультсериалу «Черный пират». Середина XIX века, в водах Юго-Восточной Азии, где всем заправляют Британская и Нидерландская империи, орудует экипаж капитана Сандокана (Джан Яман). Грабя богатых чужестранцев, он помогает местным жителям и противится колониализму. Однажды он влюбляется в дочь английского консула Марианну (Алана Блур), чем привлекает внимание охотника на пиратов лорда Брука (Эд Вествик). Так в сериале переплетутся сражение за сердце девушки и за свободу острова Борнео. Один из режиссеров — Жан Микелини, работавший над сериалами «Медичи» и «Великолепные Медичи».

Премьера: BBC One и BBC iPlayer — с 7 декабря

Политический триллер Расселла Т. Дэвиса («Торчвуд», «Годы») во вселенной Доктора Кто. Сам путешественник во времени останется в стороне, а разгребать паранормальную активность придется сотрудникам боевой организации ЮНИТ, действующей под эгидой ООН. Из океанской толщи на сушу поднимается народ Морских дьяволов, угрожающий человечеству. Обычный клерк Баркли (Рассел Тови) становится послом в этих непростых переговорах, а древнюю расу представляет Солт (Гугу Эмбата-Роу). Режиссером всех пяти эпизодов выступил Дилан Холмс Уильямс («Дом с прислугой»).

Премьера: Disney+ — с 10 декабря

В продолжении подросткового фэнтези юный полубог Перси Посейдонович Джексон (Уокер Скобелл) отправляется в морское путешествие, чтобы спасти лагерь полукровок от нашествия сил Кроноса, выручить пропавшего друга-сатира Гроувера Ундервуда (Арьян Симхадри) и найти золотое руно. В основу сезона лег бестселлер Рика Риордана «Перси Джексон и Море чудовищ», который в 2013-м уже экранизировали в виде полнометражного фильма с Логаном Лерманом. Сериал получит и третий сезон. Первые две серии поставил Джеймс Бобин, снявший «Алису в Зазеркалье», «Дору и Затерянный город» и «Маппетов».

Комедии и музыка

Премьера: Netflix — с 11 декабря (премьера всех серий)

Продолжение сериала «Человек против пчелы». На этот раз мистер Тревор Бингли (Роуэн Аткинсон) сменил профессию и стал школьным сторожем. Получив предложение присмотреть за лондонским пентхаусом на Рождество, неудачливый растяпа неожиданно оказывается ответственным за ребенка, которого никто не пришел забрать. Вместе с Аткинсом над комедией работал Уильям Дэвис, сценарист таких хитов, как «Как приручить дракона», «Агент Джонни Инглиш», «Близнецы» и «Стой! Или моя мама будет стрелять».

Премьера: Disney+ — с 12 декабря

В 2023–2024-м Тейлор Свифт проехала по миру с турне под названием Eras Tour, который пользовался бешеной популярностью. В рамках этих гастролей она исполняла композиции с четырех последних альбомов, которые не могла полноценно продвигать раньше из-за пандемии. Не менее успешен оказался концертный фильм «Тейлор Свифт: The Eras Tour», позволивший насладиться зрелищем тем, кому не удалось попасть на выступления вживую. Теперь же в преддверии онлайн-релиза киноверсии Disney+ покажет док, где раскроют закулисье этого грандиозного музыкального события.

Анимация

Премьера: Netflix — с 11 декабря (премьера всех серий)

Финал приключенческого мультсериала по мотивам культовый серии видеоигр. В новых сериях главную героиню, как и в первом сезоне, озвучила Хейли Этвелл («Агент Картер», «Миссия невыполнима: Финальная расплата»). Действие разворачивается после событий игры Shadow of the Tomb Raider. По сюжету Лара вместе со своей подругой Самантой Нисимурой отправляются в новое приключение. Анимационный сериал не будет связаны с игровым, который шоураннер Фиби Уоллер-Бридж и актриса Софи Тёрнер готовят для Amazon MGM Studios.

Премьера: Paramount+ — с 12 декабря

Сериал, придуманный, чтобы фанаты полного метра «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» не скучали до 2027 года, когда выйдет вторая часть. На фоне слияния компаний Paramount и Skydance шоу решили закрыть, но новые 12 эпизодов увидят свет. Братья-черепахи, уже (несколько) раз спасшие Нью-Йорк, продолжат борьбу с криминалом. Рафаэля ждет череда поединков на подпольной арене мутантов, Донателло сразится с безумным ученым, Леонардо опробует новый суперкостюм, а Микеланджело столкнется с монстром-уборщиком Макмэном. В гостевых ролях ожидаются Киран Калкин, Крэйг Робинсон, Сет Роген, Петер Стормаре, Хайди Гарднер и Фред Армисен.

Азия

Премьера: Netflix — с 5 декабря

Тюремный триллер Ли Джон-хё («Роман ведьмы»), снятый по сценарию Квон Джон-гвана («Сексуальный дневник»). Размеренная жизнь учительницы рисования Ан Юн-су (Чон До-ён из «Тайного сияния») рушится, когда она становится главной подозреваемой в убийстве мужа. Женщина попадает в тюрьму, где знакомится с загадочной Мо-ын (Ким Го-ын из «Демона»). Остальные заключенные ее избегают и называют ведьмой, поскольку та видит насквозь все мысли и мотивы окружающих. Однако Ан сближается с ней и заключает некий опасный договор. Также важные роли в дораме исполняют Пак Хэ-су из «Игры в кальмара» и Чин Сон-гю из «Экстремальной работы».

Премьера: Amazon Prime Video — с 6 декабря

Сценаристка «Брата» и «Хвостатого переполоха» Ю Ён-а написала мелодраму о журналисте и любовном треугольнике. Снял сериал Лим Хён-ук, работавший над «Жизнью» и «Королем земли». Репортер Ли Гён-до (Пак Со-джун из «Паразитов») готовит материал о громком случае супружеской неверности. Нюанс в том, что супруга человека, о котором он пишет, — его бывшая возлюбленная Со Джи-у (Вон Джи-ан из «Игры в кальмара»). Они дважды расставались в 20 и 28 лет, а теперь судьба свела их вновь.

Премьера: Netflix — с 10 декабря

Продолжение масштабной смертельной битвы по одноименной манге. Раз в тысячу лет божества решают судьбу человечества и в этот раз планируют стереть его с лица земли. Однако валькирия Брунгильда уговаривает небожителей на испытание поединком: 13 представителей различных пантеонов сразятся против 13 легендарных героев. Пока счет 3-3, а среди новых потенциальных бойцов — Никола Тесла, король Леонид, Вельзевул, Аполлон и Нострадамус. В третьем сезоне творческая команда изменилась: за режиссуру отвечал Коити Хацуми («Дороро»), а за сценарий — Ясуюки Муто («Стометровка»).

Премьера: Disney+ — с 24 декабря

Режиссер «Инсайдеров» и «Харбина» У Мин-хо снял дораму, чей центральный конфликт напоминает сериал «Миллиарды», но события разворачиваются в Южной Корее 1970-х. Бизнесмен Пэк Ги-тхэ (Хён Бин из дилогии «Кооперация») привык идти к цели, расправляясь со всеми, кто встанет на его пути. Остановить зарвавшегося предпринимателя намерен опытный прокурор Чан Гон-ён (Чон У-сон из «Хорошего, плохого, долбанутого»), также готовый на многое ради справедливости. Сюжет политической драмы, которую уже продлили на второй сезон, затронет и другие государственные институты вроде правительства и полиции. Сценарий написали авторы «Нормальной семьи» Пак Чун-сок и Пак Ын-гё, которая также работала с Пон Джун-хо над «Матерью». Недавно Хён Бин получил награду «Голубой дракон», корейский «Оскар», за роль в «Харбине».

Автор: Михаил Моркин, Алексей Филиппов

Фото: Thomas Jackson / Alamy Live News / Legion-Media