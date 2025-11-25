Что смотреть в кино: новая «мама!» с Дженнифер Лоуренс, российская комедия с Орейро, классика Линча

Рассказываем о новинках и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут психологическая драма с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном «Умри, моя любовь», новогодние комедии «Письмо Деду Морозу» и «Тик-Так», хорроры «Астронавт», «Астрал: 13 инкарнаций зла» и «Сомния. Кошмар вернулся», спортивное аниме «Стометровка», турецкий ромком «Два мира, одно желание», военная комедия «Есть только МиГ» и историческая драма «Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца». В повторном прокате — черно-белая классика Дэвида Линча «Человек-слон».

Главные премьеры

Писательница Грэйс (Дженнифер Лоуренс) переезжает вместе с мужем Джексоном (Роберт Паттинсон) в запущенный домик в глуши, где вдалеке от соблазнов цивилизации рожает ребенка и погружается в послеродовую депрессию. Пока Джексон якобы работает, а по подозрению Грэйс, ежесекундно изменяет, молодая мать постепенно теряет рассудок, мучаясь от одиночества и гнева. Псевдопсихологический хоррор Линн Рэмси («Что-то не так с Кевином», «Тебя никогда здесь не было»), участвовавший в конкурсе Каннского фестиваля. В основу картины лег роман аргентинской писательницы Арианы Харвиц. Сравнивая фильм с «мамой!» Даррена Аронофски, кинокритик Кинопоиска Станислав Зельвенский ругал его за густой символизм и неудачную драматургию, но отмечал за юмор.

Детские мечты юриста-трудоголика Петра Безуглова (Антон Филипенко) начинают сбываться, когда его сын (Константин Каримов) отправляет папины детские письма Деду Морозу через волшебный почтовый ящик. Теперь газировка течет рекой, игрушечные солдатики и индейцы оживают, а Наталия Орейро (Наталия Орейро) оказывается женой Петра. Однако реальностью становятся в том числе и не самые приятные фантазии, и Петя с семьей отправляется на поиски почтового ящика, чтобы все вернуть назад. В фильме также снялись Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Дима Билан, Эвелина Блёданс и Зоя Бербер. За режиссуру отвечал Кирилл Кузин («Сергий против нечисти», «Лондонград. Знай наших»). Генеральный продюсер Юлиана Слащёва обещает «ностальгический трип для целого поколения и безумную, смешную и трогательную историю».

Сай-фай-хоррор, премьера которого прошла на фестивале SXSW. Астронавтка Сэм (Кейт Мара) возвращается на Землю после космического путешествия и случайно привозит с собой агрессивно настроенную внеземную жизнь. Разбираться с ней придется в удаленном коттедже, куда Сэм отправили восстанавливаться. В актерский состав также вошли Гэбриел Луна («Последние из нас») и Лоуренс Фишбёрн («Матрица»).

Экзистенциальное аниме по мотивам спортивной манги Уото («О движении Земли»), которую экранизировал независимый режиссер Кэндзи Иваидзава («Онгаку»). Двое школьников — целеустремленный экстраверт Тогаси и флегматичный эскапист Комия — сближаются из-за любви к бегу, хотя первый мечтает стать чемпионом и профессиональным спортсменом, а второй бегает только ради собственного удовольствия. На несколько лет друзья теряют связь из-за переезда Комии, но спустя годы вновь встречаются на треке, чтобы выяснить, кто же действительно быстрее.

Попав в аварию, увлеченный археолог Джан получает возможность мысленно общаться с прагматичной и успешной юристкой Бильге — своей подругой детства, с которой он давным-давно потерял связь. Романтическая мелодрама из Турции, снятая Кетче («Клюквенный щербет»). В главных ролях — Ханде Эрчел («Постучись в мою дверь») и Метин Акдюльгер («Великолепный век. Империя Кёсем»). Акдюльгер приехал в Москву представлять фильм.

Индонезийский хоррор, никак не связанный с фильмами ужасов «Сомния», «Сомния: Обитель кошмаров», «Сомния. Дитя тьмы» и «Астрал. Сомния». В центре сюжета — инкуб Бун, мистический демон, который вызывает у жертв сонный паралич и вступает с ними в интимную связь.

Военная комедия Александра Жигалкина («Папины дочки», «Воронины», «6 кадров») по сценарию Александра Карпова («Вий 3D», «Мужской сезон: Бархатная революция»). 1944 год. Молодой летчик Иван Поливанов (Даниил Попов), испытывающий проблемы со зрением после ранения, защищает ложный аэропорт, который гитлеровцы принимают за настоящий. В фильме также снялись София Лопунова, Владимир Ильин, Алексей Шевченков и его продюсер Игорь Угольников.

Спин-офф южнокорейского хоррора «Черные священники» и уже 11-й по счету лже-«Астрал» в российском прокате в этом году. В центре сюжета — две католические монахини, которые пытаются изгнать злого духа из мальчика. Исполнителей главных ролей Сон Хе-гё, Чон Ё-бин и Мун У-джина отметили номинациями на национальные премии «Голубой дракон», «Пэксан» и «Пуиль». В режиссерском кресле — автор «Посредника» Квон Хёк-чэ.

Одна из главных звезд российского авторского кино нулевых, Николай Хомерики («Сердца бумеранг», «Море волнуется раз», «Ледокол») снял лирическую новогоднюю комедию про находящихся на грани развода театральных актеров (Александра Власова и Егор Корешков). Во время последнего спектакля, где они играют Деда Мороза и Снегурочку, Савельевы оказываются заперты в гримерке с тикающей бомбой. Теперь им придется выжить и спасти свой брак. Хомерики пригласил в проект не только любимого артиста Бориса Каморзина и оператора Шандора Беркеши, но и звезду «Няни Оксаны» Олесю Иванченко.

Триллер по мотивам биографии немецкого теолога и пастора Дитриха Бонхёффера, который участвовал ​​в заговоре германского сопротивления с целью убийства Адольфа Гитлера и свержения нацистского режима. Над фильмом работали американский сценарист и режиссер Тодд Комарники («Чудо на Гудзоне» и «Знакомьтесь: Дэйв») и оператор Джон Мэтисон, постоянный соратник Ридли Скотта. Главную роль сыграл Йонас Дасслер из «Золотой перчатки». На втором плане появляются Аугуст Диль («Мастер и Маргарита»), Дэвид Джонссон («Долгая прогулка») и Мориц Бляйбтрой («Беги, Лола, беги»). Немецкие критики нашли в фильме множество исторических неточностей.

Перевыпуск

Историческая драма Дэвида Линча, основанная на биографии Джозефа Меррика — жившего в XIX веке англичанина, чье тело было деформировано из-за нейрофиброматоза первого типа и синдрома Протея. Классический байопик с Энтони Хопкинсом и Джоном Хёртом принес режиссеру первый настоящий успех, получив восемь номинаций на «Оскар». «Несмотря на очевидную простоту фабулы, это стопроцентно линчевский фильм. Главный герой Джозеф Меррик — типичный обитатель странной линчевской вселенной, несчастный, непохожий на других чудак, чья внешность подсвечивает внутреннее уродство окружающих. В череде странных карликов, великанов, лесорубов Человек-слон тоже выглядит посланником из мира грез. Но он не житель мрачного Черного Вигвама, а настолько чистое создание, что человечество в конечном счете оказывается его недостойно», — писал Кинопоиск в творческой азбуке Линча.

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

3 декабря в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

3 декабря в 19:30 в кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс» (Санкт-Петербург)

3 декабря в 19:30 в кинотеатре «КАРО 10 Галерея» (Новосибирск)

4 декабря в 19:30 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)

Третий за два года хоррор Осгуда Перкинса для студии Neon после «Собирателя душ» и «Обезьяны». Лиз и Малкольм (Татьяна Маслани и Россиф Сазерленд) решают провести выходные в уединенном домике в лесу. Наутро Малкольм уезжает, а в доме просыпаются таинственные силы. В Москве фильм обсудят философ Евгений Цуркан и кинокритик Арина Бойко, в Санкт-Петербурге — кинокритик Максим Ершов, а в Краснодаре — киновед Кира Кац.

1 декабря в 20:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

2 декабря в 19:00 в центре «Зотов» (Москва)

3 декабря в 19:30 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

Сотрудник бумажной фабрики, несправедливо уволенный после многолетней преданной службы, решается расправляться с конкурентами в поиске новой работы. Черная комедия Пак Чхан-ука, режиссера культового «Олдбоя», эротического триллера «Служанка» и детектива «Решение уйти». Антикапиталистическая картина участвовала в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. В ее основу лег роман Дональда Уэстлейка «Топор», а главную роль сыграл Ли Бён-хон, звезда сериала «Игра в кальмара» и таких лент, как «Я видел дьявола» и «Объединенная зона безопасности». «Барочная режиссерская манера корейца вступает с приземленным материалом в удивительную химическую реакцию — таких фильмов о безработице вы еще не видели», — заверяет Станислав Зельвенский. Ленту представит директор Культурного центра посольства Республики Корея Пак Чжун Гон и обсудит со зрителями сценарист и киновед Татьяна Богатырёва, автор книги «Кинематограф Азии».

30 ноября в 18:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

3 декабря в 19:00 в центре «Зотов» (Москва)

Мрачная немецкая драма, получившая в этом году в Каннах приз жюри и снятая на 16-миллиметровую пленку. Режиссер Маша Шилински показывает четыре поколения женщин, которые живут на одной ферме в северо-восточной Германии, а действие охватывает целый век — от Первой мировой войны до наших дней. «Чрезвычайно амбициозный, но камерный, насквозь литературный, при этом изысканно, остроумно снятый фильм рискует быстро потерять не очень внимательного зрителя, а кто-то, несомненно, будет не раз его пересматривать», — описывал кино в каннском дайджесте Станислав Зельвенский.

«...в глазах смотрящего»

С 7 по 9 ноября в кинозале Инженерного корпуса Третьяковки (Москва)

Третьяковская галерея составила мини-программу, которая продемонстрирует как инаковость, вызывая у людей любопытство, на рубеже XIX и XX веков породила феномен «театра уродов». По мнению кураторов, три культовых фильма — «Уродцы» Тода Браунинга, «Про уродов и людей» Алексея Балабанова и «Человек-слон» Дэвида Линча — размышляют на тему внутренней и внешней красоты, о морально-этической проблематике этого феномена, о взгляде как «реализации иерархических отношений между разглядывающими и наблюдающими».

Всё еще в прокате

Нежная семейная драма Йоакима Триера («Худший человек на свете», «Громче, чем бомбы») про дисфункциональную скандинавскую семью Борг, получившая в Каннах Гран-при. Театральная и телевизионная актриса Нора Борг (Ренате Реинсве) близка с сестрой Агнес (Инга Ибсдоттер Лиллеос), но перманентно злится на знаменитого отца-режиссера Густава (Стеллан Скарсгард), давным-давно пропавшего из жизни дочерей. Когда долго болевшая мать Норы и Агнес умирает, Густав возвращается в Осло и неожиданно предлагает Норе сыграть главную роль в его новом фильме, который посвящен его покончившей с собой матери. Он написал сценарий специально под Нору и хочет снимать в их освободившемся семейном доме. Когда Нора отказывается, Густав предлагает роль американской кинозвезде (Эль Фаннинг), с которой случайно познакомился на местном фестивале. «Многое в этом нежном, утешительном фильме, снятом с расчетливой старомодностью, на первый взгляд кажется клише, но Триер и его постоянный соавтор Эскиль Вогт обнаруживают под вроде бы знакомыми поверхностями нетронутые залежи эмоций», — писал о драме Станислав Зельвенский.

Подробнее о фильме:

Психотерапевтка на грани нервного срыва в одиночку вынуждена справляться с болезнью дочери, всеми сопутствующими обязанностями и бытовыми катастрофами. Страшный и мучительный фильм о материнстве, снятый для А24 Мэри Бронштейн, женой Рональда Бронштейна, соавтора братьев Сэфди. Исполнительница главной роли Роуз Бирн уже успела получить «Серебряного медведя» на Берлинском фестивале. «Бирн, от лица которой камера не отлипает, проделывает фантастическую работу и одними глазами передает сто оттенков тревожности, варьирующейся от смутного беспокойства до полного безумия», — отчитывался после Берлинале Кинопоиск.

Подробнее о фильмах:

Мак, элегантный галстук, оказывается выброшенным на помойку, где встречает изящную вазочку, баллон освежителя воздуха, ботинок с приклеенной к подошве жвачкой и катушку ниток. Вместе они отправляются в невероятное путешествие. Мак мечтает вернуть свою прежнюю жизнь, а остальные надеются найти рай, где сбудутся все их желания. Минималистичную анимацию совместного производства России и Канады поставил Константин Бронзит — двукратный номинант на «Оскар», сооснователь студии «Мельница» и режиссер первой части «богатырской» франшизы. «В мультипликации можно оживить любой предмет быта, и здесь это достигается мельчайшими штрихами, созданием сложной мимики из буквально кружочков и черточек», — писал о мультфильме кинокритик Павел Пугачёв.

Подробнее о фильме:

Британский психологический хоррор из программы «Сандэнса-2025», основанный на грустном романе Макса Портера «У печали есть крылья». Овдовевший иллюстратор (Бенедикт Камбербэтч), в одиночку воспитывающий двух сыновей, сталкивается с таинственным вороном (его озвучивает Дэвида Тьюлис, который питается страхами и хочет подчинить его себе. Игровой дебют документалиста и клипмейкера, обладателя «Грэмми» (за музыкальный док про группу Blur) Дилана Саузерна. «Режиссер не хочет помещаться в хештеги «постхоррор» или, точнее, «хоррор скорби» и вылетает из строгих жанровых рамок. Это только идет фильму на пользу: да, ему не заслужить любовь фанатов продукции A24, но это кино хотя бы способно удивлять», — восхищался в рецензии Павел Пугачёв.

Подробнее о фильме:

Фэнтезийный ромком A24. Элизабет Олсен и Майлз Теллер играют супругов Джоан и Ларри, которые прожили вместе 65 лет и умирают с разницей в неделю. После смерти они оказываются на загадочной станции, где души должны решить, как провести оставшуюся вечность. Среди вариантов — заснеженные горы, бесконечное лето на пляже или даже мир без мужчин. Супруги собираются отправиться в путешествие вместе, но неожиданно выясняется, что Джоан на станции уже 67 лет ждет Люк (Каллум Тернер) — ее первый муж, погибший на войне в Корее. Теперь героиня разрывается между мужем, с которым прожила всю жизнь, и первой любовью, тосковавшей по ней десятилетия. «Вечность» сравнивают с работами Чарли Кауфмана и Альберта Брукса. Режиссер Дэвид Фрейн («Свидание с Эмбер») с юмором переосмысляет клише о рае и загробной жизни и говорит со зрителями о любви, памяти и молодости.

Автор: Михаил Моркин (@morkin)