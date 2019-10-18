В — Вигвам, К — Кофе, У — Упадок. Азбука Дэвида Линча

Живопись

Дэвид Линч на открытии своей выставки «David Lynch: The Unified Field» в Пенсильванской академии изящных искусств. Фото: Matt Rourke / AP / ТАСС

Мать Линча в раннем детстве заметила интерес сына к рисованию, но не давала ему раскраски, а советовала рисовать свободно. Всерьез живописью Линч занялся лишь в старшей школе, после переезда из Бойсе (штат Айдахо) в Александрию (пригород Вашингтона). В новом городе он подружился с Тоби Килером. Отец того был художником, и Линч, по его собственным воспоминаниям, был поражен, что рисование может быть делом жизни, а не просто хобби. Килер-старший помог друзьям снять первую студию и подкидывал Линчу мелкую работу.

После школы Линч поступил в художественную школу при Музее изящных искусств в Бостоне, но учеба ему быстро наскучила. Он не ходил на занятия, а почти все время сидел в своей комнате и рисовал. После отчисления будущий режиссер уехал в Европу и даже думал поступать в Академию изобразительных искусств в Зальцбурге на курс экспрессиониста (см. «Э») Оскара Кокошки, но чинная Австрия настолько ему не понравилась, что он вернулся в Штаты. Следующим этапом была Пенсильванская художественная академия в Филадельфии. В ней Линч проучился несколько лет, занимался изобразительным искусством и скульптурой. Там-то он и начал экспериментировать с анимацией. Но и академию в Филадельфии Линч не окончил: в 1968 году он получил грант Американского института кино для молодых независимых режиссеров и отправился учиться в Лос-Анджелес.

Карьеру художника Линч делает параллельно режиссерской, и в арт-мире его ценят не меньше, чем в кино (подробнее о Линче-художнике можно узнать из фильма «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве»). Главным ориентиром Линча в живописи до сих пор остается экспрессионизм. А вот его кино открыто многим влияниям. В мизансценах «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв» можно заметить влияние холодных и тревожных городских пейзажей Эдварда Хоппера. Запакованное в полиэтилен тело Лоры Палмер прямо копирует посмертный портрет жены Клода Моне, Камиллы. К этому импрессионисту, как и к сюрреалисту Рене Магритту, «Твин Пикс» вообще апеллирует постоянно.

