Почему саундтреки Дэвида Линча так завораживают

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ВидеоПочему саундтреки Дэвида Линча так завораживают

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Почему Дэвид Линч предпочитает использовать в фильмах кавер-версии песен, а не оригинальное исполнение? Каким образом саунд-дизайн картины «Голова-ластик» вызывает дискомфорт? И почему главная тема сериала «Твин Пикс» такая медленная?

Дэвид Линч — создатель одних из самых причудливых визуальных образов мирового кинематографа. Но не меньше изображения режиссера заботит звуковая среда его фильмов. Мелодии его саундтреков можно узнать с первых нот, и в этом видеоэссе мы пытаемся разобраться, как культовый режиссер работает с музыкой и звуком в своих картинах.

Это видео основано на выпуске подкаста «Шум и яркость», в котором музыкальный журналист Лев Ганкин анализировал фильмографию Дэвида Линча.

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