Вы ведь тоже часто слышите, как игры называют кинематографичными? Зачастую это значит, что такие проекты выглядят визуально эффектными, а графика в них детализированнее. В других случаях кинематографичность подразумевает драматургическую глубину, которая ассоциируется с фильмами. В то же время игры критикуют за то, что киноподобие подчас отменяет интересный геймплей.

Казалось бы, фильмы и игры — принципиально разные медиумы: один предполагает пассивное вовлечение, другой — активное. Тем не менее игры и кино находятся в постоянном диалоге вплоть до того, что они нередко становятся частью одной медиафраншизы. В этом видеоэссе мы расскажем, как видеоигры едва не стали кино, порассуждаем о роли кат-сцен и постараемся разобраться, как стремление к кинематографичности влияет на геймплей.