Хотя возможности 3D-камер безграничны, постановщики кат-сцен предпочитают опираться на визуальный код кинематографа. Например, крупный план для акцента на эмоциях персонажа или общий план, чтобы продемонстрировать масштаб локации. Некоторые разработчики идут дальше, имитируя еще и оптические особенности камер, будь то зум или эффект расфокуса. Порой разработчики добавляют зерно, присущее пленке, а в Ghost of Tsushima есть специальный режим, воспроизводящий облик старых черно-белых фильмов про самураев. Время от времени в играх встречается имитация любительских видеокамер — это одна из главных фишек хоррор-серии Outlast, которая частично сделана в эстетике found footage. Стилизация под документальную камеру может быть и в боевиках. Во второй части Kane and Lynch за игроком будто следует невидимый оператор, что особенно заметно по тряске во время бега. А в серии Gears of War камера уже закреплена за персонажем так сильно, словно он носит ее с помощью стедикама. Часто создатели прибегают и к типично киношной работе с цветом — например, чтобы задать настроение или передать внутреннее состояние персонажа».