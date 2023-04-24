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ВидеоКак видеоигры имитируют кино

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Вы ведь тоже часто слышите, как игры называют кинематографичными? Зачастую это значит, что такие проекты выглядят визуально эффектными, а графика в них детализированнее. В других случаях кинематографичность подразумевает драматургическую глубину, которая ассоциируется с фильмами. В то же время игры критикуют за то, что киноподобие подчас отменяет интересный геймплей.

Казалось бы, фильмы и игры — принципиально разные медиумы: один предполагает пассивное вовлечение, другой — активное. Тем не менее игры и кино находятся в постоянном диалоге вплоть до того, что они нередко становятся частью одной медиафраншизы. В этом видеоэссе мы расскажем, как видеоигры едва не стали кино, порассуждаем о роли кат-сцен и постараемся разобраться, как стремление к кинематографичности влияет на геймплей.

Василий Говердовский

Автор сценария

Хотя возможности 3D-камер безграничны, постановщики кат-сцен предпочитают опираться на визуальный код кинематографа. Например, крупный план для акцента на эмоциях персонажа или общий план, чтобы продемонстрировать масштаб локации. Некоторые разработчики идут дальше, имитируя еще и оптические особенности камер, будь то зум или эффект расфокуса. Порой разработчики добавляют зерно, присущее пленке, а в Ghost of Tsushima есть специальный режим, воспроизводящий облик старых черно-белых фильмов про самураев.

Время от времени в играх встречается имитация любительских видеокамер — это одна из главных фишек хоррор-серии Outlast, которая частично сделана в эстетике found footage. Стилизация под документальную камеру может быть и в боевиках. Во второй части Kane and Lynch за игроком будто следует невидимый оператор, что особенно заметно по тряске во время бега. А в серии Gears of War камера уже закреплена за персонажем так сильно, словно он носит ее с помощью стедикама. Часто создатели прибегают и к типично киношной работе с цветом — например, чтобы задать настроение или передать внутреннее состояние персонажа».

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Авторы: Василий Говердовский, Анастасия Усанова

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