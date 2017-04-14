Как Дэвид Линч работает с музыкой и звуком

Почему Дэвид Линч предпочитает использовать в фильмах кавер-версии песен, а не оригинальное исполнение? Как скромные вокальные данные Изабеллы Росселлини свели режиссера с композитором Анджело Бадаламенти? Каким образом саунд-дизайн картины «Голова-ластик» вызывает дискомфорт? И почему главная тема сериала «Твин Пикс» такая медленная? Обо всем этом музыкальный журналист Лев Ганкин рассказывает в новом выпуске подкаста «Шум и яркость».

Подкаст также доступен в «Яндекс Музыке», iTunes для пользователей iOS, в приложении Google Podcasts для пользователей Android, а здесь можно забрать RSS-поток.

Треки, которые звучат в этом эпизоде: