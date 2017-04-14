Шум и яркость

ПодкастКак Дэвид Линч работает с музыкой и звуком

СегодняОбсудить0

Почему Дэвид Линч предпочитает использовать в фильмах кавер-версии песен, а не оригинальное исполнение? Как скромные вокальные данные Изабеллы Росселлини свели режиссера с композитором Анджело Бадаламенти? Каким образом саунд-дизайн картины «Голова-ластик» вызывает дискомфорт? И почему главная тема сериала «Твин Пикс» такая медленная? Обо всем этом музыкальный журналист Лев Ганкин рассказывает в новом выпуске подкаста «Шум и яркость».

Подкаст также доступен в «Яндекс Музыке», iTunes для пользователей iOS, в приложении Google Podcasts для пользователей Android, а здесь можно забрать RSS-поток.

Треки, которые звучат в этом эпизоде:

Автор: Лев Ганкин

Смотрите также

Как это смотреть

Гид по фильмам Дэвида Линча, художника и режиссера

14 апреля 2017
Гид по фильмам Дэвида Линча, художника и режиссера
Шум и яркость

ПодкастThe Beatles в кино

30 сентября
The Beatles в кино
Шум и яркость

ПодкастМузыка и звук в фильмах Дэвида Финчера

15 августа
Музыка и звук в фильмах Дэвида Финчера

Мое кино: Фильмы, вдохновившие Дэвида Линча на создание «Твин Пикс»

21 мая 2017
Мое кино: Фильмы, вдохновившие Дэвида Линча на создание «Твин Пикс»

Главное сегодня

Интервью

Мишель Пфайффер — о «Малефисенте» и вечном ужине с Анджелиной Джоли

Вчера
Мишель Пфайффер — о «Малефисенте» и вечном ужине с Анджелиной Джоли

Звезда «Бэтмен возвращается» дала совет новой исполнительнице роли Женщины-кошки

8 минут назад
Звезда «Бэтмен возвращается» дала совет новой исполнительнице роли Женщины-кошки
Шум и яркость

ПодкастКак Дэвид Линч работает с музыкой и звуком

Сегодня
Как Дэвид Линч работает с музыкой и звуком
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Малефисента», «Джуди» и «Мысленный волк»

Вчера
Что смотреть в кино: «Малефисента», «Джуди» и «Мысленный волк»

Настоящий детектив: Кто такая Нэнси Дрю?

16 октября
Настоящий детектив: Кто такая Нэнси Дрю?

Дом Стивена Кинга в штате Мэн станет музеем писателя

59 минут назад
Дом Стивена Кинга в штате Мэн станет музеем писателя

Роберт Паттинсон рассказал о своем отношении к Бэтмену

час назад
Роберт Паттинсон рассказал о своем отношении к Бэтмену
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании