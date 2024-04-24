Краткая культурная история Судьи Дредда — от фантастических комиксов до культового фильма

Одна из самых замечательных находок авторов — это язык Америки будущего со множеством неологизмов, что было несвойственно другим комиксам. В «Дредде» же у персонажей есть свой собственный жаргон и ругательства, названия новых субкультур, и все это работает на атмосферу серии вместе с изображениями фантастической техники и одежды будущего. И в этом тоже фига в кармане: цензура никогда бы не пропустила комикс для подростков, где постоянно говорят реальное «fuck», а вот вымышленное «drokk» — всегда пожалуйста. Комиксы времен Вагнера и Гранта балансируют между намеренной и скрытой сатирой, пафосной трагедией и абсурдной комедией. Попытки нарушить это равновесие и стали одной из причин распада звездного дуэта сценаристов: Грант склонялся к более карикатурному, фашистско-злодейскому образу Дредда, а Вагнеру была важнее неоднозначность персонажа, верящего в свою правоту, несмотря на всю ее чудовищность.