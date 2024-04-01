Эдгару Райту — 50! Вспоминаем, за что мы любим режиссера «Типа крутых легавых» и «Скотта Пилигрима»

Похожие мотивы есть и в «Армагеддце», заключительном фильме трилогии «Корнетто» (название и концепт — пародия на «Три цвета» Кшиштофа Кеслевского). В нем друзья детства собираются спустя десятки лет, чтобы пройти «золотую милю» в родном городке — выпить пинту пива в каждом из 12 пабов. Все собравшиеся воспринимают затею несерьезно — как повод увидеть друг друга впервые за много лет. Они уже давно повзрослели, обросли карьерами и семьями, им это не очень интересно. Кроме одного типа, Гарри Кинга (опять Пегг) — он умом так и остался в старших классах, где был успешен и популярен. Для него «золотая миля» — не просто глупая традиция, а важный незакрытый гештальт. И когда оказывается, что родной город захватили крадущие тела инопланетяне, его это совершенно не пугает. Придуманный им самим нарратив — о том, что он во что бы то ни стало должен дойти до конца «мили», и тогда-то в его жизни все наладится, — оказывается намного важнее реальных страхов. История Кинга была бы трагична, будь он настоящим человеком. Но в мире Райта побеждают именно такие, как он.