Алекс Гарленд: «Фильм призван напомнить, что война — худшее проявление экстремизма»

Мне кажется, что основная миссия центристских политиков не сглаживание противоречий, а в предотвращение экстремизма. Фильм призван напомнить, что война — его худшее проявление. Я искренне надеюсь, что зрители вынесут из зала ненависть к экстремизму и порочным практикам, ведущим от здравомыслия к безумию.

— В интервью вы нередко говорили о необходимости переговоров ради прекращения ненависти. В картине показано, что происходит, если переговоры не происходят. Почему лейтмотивом ваших последних фильмов оказалась значимость коммуникации?