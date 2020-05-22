Психоаналитик Виктор Мазин о шизовагине и других загадках «Рода мужского» — самого странного хоррора года

— Да, все это очень интересно. Но, когда я говорю о том, что она не соблазнительна, я подчеркиваю свое собственное впечатление. Мне бы не хотелось, чтобы наша беседа навязывала кому-то какие-то точки зрения. Для меня это программный, принципиальный момент. То есть мы подчеркиваем, что вы говорите от себя, а я говорю от себя.

Эта актриса, конечно, может в каком-то фильме появляться как фам фаталь, но не в «Роде мужском». Есть еще два момента. Во-первых, мне очень понравился русский перевод названия фильма — он дает дополнительные коннотации. Особенность этого названия в том, что мы можем всего-навсего превратить единственное число во множественное, и получатся «роды мужские», которые мы и видим в финале фильма. Да и фильм Гарленда — плод мужских родов. Можно ведь сказать, что он разродился новым фильмом.