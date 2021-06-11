Русский робот, что ты такое? Собрали досье на умные машины из кино, мультиков и сериалов

Слово «робот» появилось в пьесе чешского фантаста Карела Чапека «R.U.R.» в 1920 году. Там описывался конвейер, на котором самих себя собирали механические работники. В мировом кино впервые робот возникает в «Метрополисе» (1927) Фрица Ланга: это женщина, Maschinenmensch в исполнении Бригитты Хельм. Второй фильм, где фигурировали человекоподобные машины, вышел в СССР в 1935-м. Это была «Гибель сенсации» Александра Андриевского с железными гигантами, которыми командовали с помощью саксофона. Новое пришествие роботов в советский кинематограф случилось после войны, когда они оказались символом прогресса и оттепельной одержимости будущим. Советские роботы стали душевнее и умнее, приносили себя в жертву людям и учились у них хулиганить. Они появлялись и в детском кино, и в кукольных мультиках, и в экранизациях Брэдбери, Азимова и Станислава Лема, играя роль то помощников человека, то его злейших врагов. С крахом Союза интерес к роботам будто угас, если не считать андроида из фильма «Действуй, Маня!» — перестроечного микса «Бегущего по лезвию» и «Черри 2000». Сейчас, похоже, роботы возвращаются в российское кино, однако не в фантастику, а в основном в семейные фильмы и комедии. Теперь если они в чем и помогают людям, то прежде всего в том, как разобраться в себе самих.