Русский робот, что ты такое? Собрали досье на умные машины из кино, мультиков и сериалов

Первые советские роботы олицетворяли фантастическое обострение классовой борьбы и громили капиталистов. В 1960-х наш металлический Джон из «Планеты бурь» стал знаменит в американских драйв-инах, а Электроника мы все помним и так!
Мы собрали самых интересных роботов из нашего кино, мультфильмов и телеспектаклей, чтобы лучше разобраться в нюансах русского роботостроения и показать его эволюцию вплоть до вершины — идеального робота-полицейского Анны Николаевны Королькевич.
Слово «робот» появилось в пьесе чешского фантаста Карела Чапека «R.U.R.» в 1920 году. Там описывался конвейер, на котором самих себя собирали механические работники. В мировом кино впервые робот возникает в «Метрополисе» (1927) Фрица Ланга: это женщина, Maschinenmensch в исполнении Бригитты Хельм. Второй фильм, где фигурировали человекоподобные машины, вышел в СССР в 1935-м. Это была «Гибель сенсации» Александра Андриевского с железными гигантами, которыми командовали с помощью саксофона. Новое пришествие роботов в советский кинематограф случилось после войны, когда они оказались символом прогресса и оттепельной одержимости будущим. Советские роботы стали душевнее и умнее, приносили себя в жертву людям и учились у них хулиганить. Они появлялись и в детском кино, и в кукольных мультиках, и в экранизациях Брэдбери, Азимова и Станислава Лема, играя роль то помощников человека, то его злейших врагов. С крахом Союза интерес к роботам будто угас, если не считать андроида из фильма «Действуй, Маня!» — перестроечного микса «Бегущего по лезвию» и «Черри 2000». Сейчас, похоже, роботы возвращаются в российское кино, однако не в фантастику, а в основном в семейные фильмы и комедии. Теперь если они в чем и помогают людям, то прежде всего в том, как разобраться в себе самих.
Роботы-каратели (1935) — Робот для сбора макулатуры (1975)
Том Новак (1978) — Электробабушка (1984)
QBF-41 (1985) — Анна Николаевна Королькевич (2020)
Роботы-каратели
«Гибель сенсации» (1935)
Трехметровые гиганты с головами, похожими на макеты дворцов, были созданы ученым-идеалистом Джимом Риплом и должны помочь рабочим, но капиталисты решили использовать их вместо пролетариев. А затем и вовсе сделали из них карателей, чтобы разгонять протестующих. В экранизации повести Владимира Владко «Идут роботы» очевидны параллели и с легендой о Големе, и с «Франкенштейном» Мэри Шелли, и с первоисточником Чапека. Это первые роботы в кинематографе СССР, которых тут называют еще и работарями, и рурами. Они орудия классовой борьбы: сначала атакуют рабочих, а затем стройными рядами идут на богачей и их приспешников.
Электрический камердинер
«Вратарь» (1936)
Железное неповоротливое создание, похожее на ожившие рыцарские доспехи, изобрел комичный инженер Карасик. В его детище сочетаются радио- и фотоэлементы, как он говорит, со «средневековым феодализмом». В этой спортивно-пропагандистской комедии по сценарию Льва Кассиля роль у робота будто небольшая: он произносит набор запрограммированных фраз «Стой, кто идет?», «Добро пожаловать» и «Уходя, гасите свет». Несмотря на эти ограничения, в финале фильма электрический камердинер вроде бы мирит обидчивого вратаря Антона Кандидова с лаборанткой Настей. Хотя на самом деле помог им все тот же Карасик.
Самоделкин
Серия мультиков про Самоделкина (1957 — 1983)
Трудолюбивый герой повести Юрия Постникова и советских комиксов из журнала «Веселые картинки» летает в космос, ныряет под воду и работает на заводе согласно плану. Кстати, Самоделкин сперва появился в мультиках «Грузия-фильма» художника Вахтанга Бахтадзе, а затем уже стал членом команды «Веселых человечков» вместе с Карандашом, Незнайкой и Чиполлино. По одной из версий, Самоделкин сам собрал себя в коробке с механическим конструктором, так что это один из немногих сотворивших себя роботов в истории мирового кино.
Робот-секретарша
«Мурзилка на спутнике» (1960)
Эта анимационная роботесса похожа на настоящую советскую секретаршу. В утопическом мире будущего, где спецкор Мурзилка бороздит космическое пространство вместе со своим антропоморфным фотоаппаратом, она пудрит личико и игнорирует просьбы начальника. Правда, до тех пор, пока он не нажимает на тревожную кнопку и не возвращает ее разрядом к реальности.
Железный спаситель Джон
«Планета бурь» (1961)
Джон — искусственный помощник советско-американской команды космонавтов, который прилетает на полную динозавров и прочих опасностей Планету бурь. Сначала этот робот-трансформер со стеклянным куполом вместо головы чуть не губит, но потом спасает космонавтов от потоков кипящей лавы, жертвуя собой. Кстати, эта модель появляется в фильме «Его звали Роберт», только с более антропоморфной головой (использовали тот же костюм). Джон — один из первых роботов-мучеников отечественного канона. Хоть его и изготовили в Америке, он был готов на все ради советских людей.
Легендарный продюсер кино категории Б Роджер Корман купил этот фильм для проката, перемонтировал, дал советским актерам американские имена и разбил его на две картины с разными сюжетами. Джон появлялся лишь в одной из них.
Робот-саботажник Граумер
«Верный робот» (1965)
Телеспектакль по пьесе Станислава Лема посмотреть и включить в эту подборку стоило хотя бы из-за того, что робота здесь играет паясничающий Сергей Юрский в странном трико и шапочке с антенной. Его герой прибывает в коробке в дом профессора, хотя никто его не заказывал, начинает плести козни и строить нового робота. Строго говоря, Граумер не робот, а первый советский андроид, несущий зло людям.
Яшка
«Формула радуги» (1966)
Снова андроид, но похожий на обыкновенного бюрократа: Яшку по своему образу и подобию создал ученый Владимир Бантиков. Но творение сбегает от создателя и причиняет ему много неприятностей. Обоих сыграл недооцененный Николай Федорцов, который продемонстрировал тут настоящий актерский мастер-класс. Увы, по решению Госкино комедия легла на полку и не сделала из Федорцова звезду экрана.
РБ-235
«Его звали Роберт» (1967)
Буквально на следующий год после «Формулы радуги» появился еще один робот-двойник изобретателя — обоих сыграл Олег Стриженов. РБ-235, или просто Роберт, вообще-то был спроектирован для полета на звезду Вега, но до того был вынужден подменять ученого-изобретателя и даже сходил с его девушкой Таней на концерт Марселя Марсо. А еще прыгнул в вольер к тигру за оброненной ребенком куклой и перегрелся от разговоров о поэзии и красоте — такие материи роботам все же не близки.
Робот-помощник Балбес
«Тайна железной двери» (1971)
Туповатый, но послушный робот-слуга вредного мальчика-волшебника все время твердил фразу «Нельзя делать то, что нельзя». Получив приказ уничтожить угодивших на остров к волшебнику мальчишек Толика и Мишку, Балбес ослушался! Оказалось, что ему не чужды Три закона робототехники Айзека Азимова, сформулированные еще в 1942 году. Балбес был второстепенным, но все же важным персонажем в этой экранизации повести Юрия Томина «Шел по городу волшебник».
Вершители и Исполнители
«Отроки во Вселенной» (1974)
Приземлившись на планету Вариана, подростки-космонавты обнаруживают, что почти все население вымерло в борьбе с роботами, похожими на полицейских в латексе, и только робот-нянька одиноко качает пустую колыбель. Страх перед искусственными людьми в этой подростковой фантастике сбалансирован хулиганским юмором: оказывается, зарядки роботов можно испортить с помощью гвоздя, а сами они перегорают, когда отроки предлагают им решить задачку про А и Б, сидящих на трубе.
Звездоход Федя
«Загадочная планета» (1974)
Робот, собранный мальчиком из подручных средств, сам выбирает себе имя Федя, а затем отправляется наводить порядок на другой планете. Там он вступает в контакт с инопланетянами, в том числе с бумажным персонажем по имени Дрон, и помогает им бороться с колдуном, который ест поганки.
Робот для сбора макулатуры
«А нам поможет робот» (1975)
В этой кукольной анимации хрестоматийный персонаж с антеннами на голове собирает макулатуру для школьников. Отсутствие диалогов только придает происходящему больше жути. Мультфильм выпустила студия «Киевнаучфильм», подарившая миру анимационный сериал про похождения трио казаков.
Том Новак и еще несколько андроидов
«Дознание пилота Пиркса» (1978)
Советско-польский «Бегущий по лезвию», снятый по Станиславу Лему. Пилот Пиркс (Сергей Десницкий) отправляется в космический рейс к Сатурну вместе со смешанным экипажем; его задача — распознать, кто робот, а кто человек. Однако врач Новак (Александр Кайдановский) сам рассказывает ему о своем искусственном происхождении, а потом помогает на судебном процессе, раскрыв черный ящик с мыслями собрата-вредителя.
Мальчик Электроник и эрдельтерьер Рэсси
«Приключения Электроника» (1979)
Робот-мальчик (Владимир Торсуев) сбегает от ученого и, встретив своего двойника-лодыря Сережу Сыроежкина (Юрий Торсуев), соглашается ходить вместо него на уроки. Электроник исполняет тут мечту любого ребенка — приносит домой отличные отметки и выносит занудство учителей, бегает со скоростью 300 км/ч и поет песню про крылатые качели якобы голосом Робертино Лоретти (на самом деле Елены Шуенковой). А созданная им собака Рэсси (расшифровывается как Редчайшая электронная совершенная собака и т.д.) — идеальный друг и компаньон. Кстати, в 2010 году канал СТС выпустил сериал «Нанолюбовь», где ученый создает роботессу Нано — абсолютную копию студентки журфака Нины. Однажды они знакомятся, и Нина уговаривает робота подменять ее на экзаменах и зачетах. Звучит подозрительно знакомо.
Госпожа Мозес и Олаф
«Отель „У погибшего альпиниста“» (1979)
Сразу спойлер: инспектор Глебски принимает за человеческие трупы роботов, которые лишились питания и впали в оцепенение. Расследование открывает ему гораздо более удивительную тайну, чем личность убийцы: постояльцы отеля — пришельцы. Сейчас эта экранизация романа братьев Стругацких в характерном мрачноватом стиле «Таллинфильма» смотрится почти как хоррор.
Киберы-двойники членов команды
«Петля Ориона» (1980)
Камерная психоделическая фантастика про встречу с неземной цивилизацией с музыкой Александра Зацепина (очень схожей с его же саундтреком к телесериалу «Капитан Немо»), где роботы — двойники всех членов космической команды, правда одетые в другую униформу. Один из них пытается открыть герметичный люк и убить людей.
Робот-уборщик Глаша и робот Бармалей
«Через тернии к звездам» (1980)
Немного похожая на Мойдодыра автоматическая уборщица Глаша наводит порядок в доме ученого, приютившего инопланетянку-клона Нийю (эффектная Елена Метёлкина), которая, кстати, тоже напоминает робота. Как и у Глаши, роль робота Бармалея в этом фантастическом блокбастере по Булычеву комически эпизодическая. Он летит с экипажем на родную планету Нийи, жалуется, что работает астроассенизатором, и разговаривает сам с собой. Изначально костюм актера, игравшего Бармалея, должен был быть сделан из металла, но конструкцию из железных ведер отверг режиссер. Времени и денег переделывать модель не было, так что робот стал надувным.
Роботы с Шелезяки, алмазная черепашка, официант и другие
«Тайна третьей планеты» (1980)
В легендарном мультфильме Романа Качанова множество одушевленных механизмов, но железные трапеции с лампочкой на голове с планеты Шелезяка, которым космические пираты подмешали алмазную пыль в смазку, вызывают больше всего сочувствия. Их спасают капитан Зеленый и профессор Селезнев, папа Алисы. Его в сцене в лунном кафе обслуживает робот-официант, напоминающий R2D2 из «Звездных войн». Впрочем металлический скафандр приятеля Селезнева — инопланетянина-археолога Громозеки — также заставляет думать, что он частично робот.
Робот-заяц
«Ну, погоди!», выпуск 14, «Дом юного техника» (1984)
Это механический двойник Зайца, который после грубого поведения Волка под музыку группы Digital Emotion превращается в своего рода терминатора, способного удлинять конечности, бить разрядами тока и превращать пальцы в подобие сварочного аппарата. Все, конечно, помнят не эти технические детали и не шестиногого милицейского робота, который выкидывает Волка в окно, а мантру «Заяц — Волк. Заяц — Волк».
Вертер
«Гостья из будущего» (1984)
Самая популярная роль в богатой фильмографии актера и депутата Евгения Герасимова. Его Вертер работает главным администратором в Институте времени и помогает школьнику Коле, который случайно попал в будущее и утащил в советское настоящее миелофон — аппарат для чтения мыслей. Вертер — еще один мученик в пантеоне советских роботов, погибший от руки пиратов Кира Булычева (опять они!).
Робот-дворецкий
«Будет ласковый дождь» (1984)
Невозмутимый механический слуга, продолжающий обслуживать «умный» дом с несуществующими хозяевами. В мрачном мультфильме студии «Узбекфильм» по рассказу Рэя Брэдбери, где все люди погибли после ядерного взрыва, роботы олицетворяют развитые технологии, но никак не гордую поступь прогресса.
Электробабушка
«Этот фантастический мир», 8-й выпуск (1984)
Снова экранизация Рэя Брэдбери — теперь литовская, — в которой искусственная няня фактически заменяет детям мать и бегает с ними по осеннему парку. Любопытно, что буквально в следующем году литовцы вновь экранизировали тот же рассказ. В подростковом мюзикле Альгимантаса Пуйпы «Электронная бабушка» (1985) ее сыграла 22-летняя Ингеборга Дапкунайте, а литовцы сами озвучили свои роли по-русски.
Робот-продавец QBF-41 Роботизированный Змей Горыныч Робот из страны Нехочухии
Андроид Эрби и Максиконсум Боевые человекообразные роботы
Боевые человекообразные роботы Компьюша Боевой андроид Маня Робот-кирдыкун
Робот-спасатель А-112 Эмпатический бот нового поколения Ариса
Робот-полицейская Анна Николаевна Королькевич
Робот-продавец QBF-41
«Контракт» (1985)
Оказавшись на другой планете, этот услужливый коммивояжер в виде кассового аппарата с голосом Евгения Стеблова досаждает человеку, но все же оказывается довольно обаятельным. Мастер психоделической сай-фай-анимации Владимир Тарасов после великого «Контакта» вновь обращается к теме коммуникации: на этот раз другом человека становится не инопланетянин, а робот.
Роботизированный Змей Горыныч
«На златом крыльце сидели» (1986)
В постмодернистской позднесоветской сказке Бориса Рыцарева Кащей Бессмертный любит изобретать и мастерить, поэтому пытается свататься к совсем юной невесте верхом на стимпанковском Горыныче-роботе. А он — хлопающий челюстями и работающий на горючем дракон.
Робот из страны Нехочухии
«Нехочуха» (1986)
Гусеничная нянька услужливо выполняет все прихоти капризного и ленивого мальчика, попавшего в волшебную страну. В частности, насильно кормит его мороженым и пирожными и заставляет играть в парке аттракционов.
Андроид Эрби и робот-продавец Максиконсум
Альманах «С роботами не шутят» (сериал «Этот фантастический мир») (1987)
Во второй новелле телевизионного альманаха, поставленной по рассказу Айзека Азимова, Эрби (Борис Плотников) читает мысли людей и врет им, чтобы лишний раз не расстраивать — всё согласно законам робототехники. А в третьей серии (она снята по рассказу Реймонда Чандлера) андроид так назойливо пристает к человеку, что тот толкает его под колеса поезда. В ходе судебного процесса оказывается, что и прокурор (Юрий Богатырев), и присяжные — роботы, требующие для простого смертного смертного приговора. В какой-то момент в зале появляется и сам потерпевший, воскресший после ремонта.
Боевые человекообразные роботы и роботизированная Баба-яга
«Остров ржавого генерала» (1988)
Несущие смерть роботы в еще одной экранизации книг Булычева про Алису строят планы по завоеванию человечества на необитаемом острове. Сама Алиса неподалеку участвует в съемках фильма в роли Красной Шапочки; на съемочной площадке также фигурирует робот Баба-яга (Александр Леньков) и механизированная сказочная массовка.
Компьюша
«Про Ксюшу и Компьюшу» (1989)
Пока родная бабушка Ксюши борется за призы на Всемирных соревнованиях спортивных старушек, родители-программисты создают для девочки бабушку-робота — с чайником вместо головы, но в платье и косынке.
Боевой андроид Маня
«Действуй, Маня!» (1991)
Ученый создает суперженщину для борьбы с мафией по образу и подобию модели с рекламного плаката. Активируется она фразой «Действуй, Маня!» — после этого враг сокрушается в считанные секунды. В частности, блондинка эффектно обрушила дом с бандитами, уперевшись руками в стену и хорошенько ее толкнув.
Робот-кирдыкун
«Ятинсотэстс» (2004)
Робот-убийца, который не способен противостоять атаке макаронных изделий, — один из героев этно-треш-сай-фай-мюзикла питерской студии «АлиБастер», снятого якобы на бурятском языке.
Эмпатический бот нового поколения Ариса
«Лучше, чем люди» (2018)
В прекрасной России 2029 года робот Ариса — эффектная женщина с железной хваткой и внешностью Паулины Андреевой — убегает от купившего ее мерзкого олигарха, убив одного из его охранников, и устраивается пожить у московской семьи, состоящей из папы-патологоанатома и милой дочки.
Робот-спасатель А-112
«Робо» (2019)
Наш ответ роботу Чаппи из одноименного фильма Нила Бломкампа. В этом семейном сай-фае Сарика Андреасяна робот с голосом Сергея Безрукова сбегает из секретной лаборатории вместе с мальчиком-фантазером — сыном инженеров-робототехников.
Робот-полицейская Анна Николаевна Королькевич
«Проект „Анна Николаевна“» (2020)
Андроида в форме (идеальная Зоя Бербер) стоимостью 11 млн евро отправляют в российскую провинцию служить в местном ОВД под присмотром героя Гармаша. В первом сезоне с ней происходило много всего удивительного. Например, она зависла во время секса, мертвой хваткой зафиксировав партнера. Комедийный сериал, который стартовал в прошлом году под руководством Максима Пежемского («Мама не горюй»), продолжается: герои приезжают в Москву.
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