Чем документальное кино лучше игрового

Что такое документальное кино и чем оно отличается от игрового? Можно ли считать неигровые фильмы достоверными? Какие у них есть выразительные средства? И почему документальное кино стало так популярно в последнее десятилетие?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают границы документального кино и рассказывают про свои любимые неигровые фильмы.

Эпизод приурочен к фестивалю документального кино Beat Film Festival, который пройдет с 19 июня по 3 июля. С программой можно ознакомиться на сайте, билеты уже в продаже. Часть фильмов можно будет увидеть на показах на Плюс Даче. Хиты фестиваля прошлых лет доступны на Кинопоиске в подписке по этой ссылке. А новинки Beat Film Festival можно будет купить на сервисе за отдельную плату с 19 июня по 3 июля.