Чем документальное кино лучше игрового

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Что такое документальное кино и чем оно отличается от игрового? Можно ли считать неигровые фильмы достоверными? Какие у них есть выразительные средства? И почему документальное кино стало так популярно в последнее десятилетие?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают границы документального кино и рассказывают про свои любимые неигровые фильмы.
Эпизод приурочен к фестивалю документального кино Beat Film Festival, который пройдет с 19 июня по 3 июля. С программой можно ознакомиться на сайте, билеты уже в продаже. Часть фильмов можно будет увидеть на показах на Плюс Даче. Хиты фестиваля прошлых лет доступны на Кинопоиске в подписке по этой ссылке. А новинки Beat Film Festival можно будет купить на сервисе за отдельную плату с 19 июня по 3 июля.
Документальные фильмы, которые советуют посмотреть ведущие
«Старше на 10 минут» (1978, реж. Герц Франк). Одним кадром, без склеек, режиссер и оператор Юрис Подниекс снимает лицо ребенка, который смотрит на театральное представление. За эти 10 минут мы видим множество эмоций: от равнодушия через любопытство к катарсису.
«Человек на проволоке» (2007, реж. Джеймс Марш) — история французского канатоходца Филиппа Пети, который 7 августа 1974 года 45 минут ходил по канату, натянутому между башнями Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Фильм реконструирует авантюрную подготовку к этому событию и включает интервью участников и очевидцев.
«Выход рабочих с фабрики» (1995, реж. Харун Фароки). Режиссер исследует, как сюжет выхода рабочих с фабрики Люмьеров становится основополагающим сюжетом фильмов XX века. Своего рода видеоэссе с вниманием к деталям.
«Киногид извращенца» (2006, реж. Софи Файнс). Популярный философ Славой Жижек анализирует классические фильмы, используя инструментарий Маркса и Лакана, а с помощью нехитрых режиссерских приемов, костюмов и реплик культовых декораций даже попадает внутрь кинопроизведений (вроде «Птиц» Хичкока или «Изгоняющего дьявола»).
«Да здравствуют антиподы!» (2011, реж. Виктор Косаковский). Исследование жизни людей, живущих на противоположных концах земного шара, буквально антиподов, кого разделяет вся толща планеты. Новая Зеландия и Испания, Сибирь и Чили, Гавайи и Ботсвана, Аргентина и Китай. Авторский замысел позволяет выявить параллели и связи между людьми.
«Срок. Начало большой истории» (2014, реж. Павел Костомаров, Алексей Пивоваров, Александр Расторгуев). Выросший из документального сериала фильм о протестном движении в России в 2011–2012 годах.
А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов