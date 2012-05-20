Над сериалом «Нормальные люди» работал координатор интимных сцен. Для чего он нужен?

Журналисты подсчитали, что в сериале «Нормальные люди» постельные сцены занимают 41 минуту и 15 секунд. Это абсолютный рекорд среди проектов телеканала BBC Three. Шоу об отношениях двух старшеклассников, Марианны и Коннелла, уникально и тем, что над ним работал представитель новой профессии — координатор интимных сцен.

Спрос на нее появился в киноиндустрии после скандала с Харви Вайнштейном, когда продюсера обвинили в домогательствах к актрисам. Координаторы помогают актерам готовиться к сценам, которые подразумевают физические контакты и в частности, изображение секса. В их задачи входит не только хореография: они следят, чтобы актеры чувствовали себя комфортно и не подвергались психологическому давлению.

На площадке «Нормальных людей» за секс-эпизоды отвечала Ита О’Брайен, которая до профессии координатора десять лет танцевала в театре, после чего пробовала себя в качестве актрисы, режиссера и хореографа. Она также работала над сериалом «Половое воспитание» (например, подготовка к поцелую Эрика и Адама из финала первого сезона заняла у нее несколько часов) и составила свод правил для постановки секс-эпизодов.

«Половое воспитание»

По ее словам, в подобных съемках крайне важна подготовка. В первую очередь О’Брайен разбирается, для чего нужна сцена и что она говорит зрителю о герое. В случае с «Нормальными людьми» режиссеры Леонард Абрахамсон и Хетти Макдональд объясняли, чего хотели добиться с помощью откровенного эпизода, а чтобы О'Брайен имела представление о сцене, присылали ей в качестве аналогов разные фильмы. Например, Абрахамсон и Макдональд вдохновлялись фотографиями Нан Голдин.

Отработка хореографии проходит на репетициях, где актеры обычно одеты. При их согласии подготовительный день может включать поцелуи. Что особенно важно: актеров не ограничивают во времени. Сколько будет длится поцелуй, зависит от них самих — так сцены получаются более естественными.

По словам О’Брайен, поцелуй дается актерам намного сложнее, чем симулированный секс. «Если они целуются в губы, то делают это по-настоящему. Поэтому они должны проникнуться своими героями и понять, почему поцелуй для них важен», — объясняет координатор.

Одна из задач О'Брайен — следить, чтобы личные границы актеров не нарушались. Во время съемок их гениталии никогда не соприкасаются, поскольку закрыты специальными накладками. Также актеры могут использовать белье телесного цвета. Если на них почти нет одежды, О'Брайен просит закрыть площадку от посторонних людей.

О' Брайен считает, что секс крайне важен для истории в кино и сериалах, однако грань между личной жизнью актера и героя пересекать нельзя. Так, с Дэйзи Эдгар-Джонс и Полом Мескалом, сыгравшими Марианну и Коннелла, согласовывали все физические контакты между их персонажами, и если актеры были не согласны со сценарием, к ним всегда прислушивались.

«Нормальные люди»

Впрочем, координатор нужен не только для безопасности, но и для реалистичности сцен. Как и в жизни, сексуальный опыт Марианны и Коннелла меняется по мере их взросления: они влюбляются друг в друга еще в школе, а после расставания встречают других партнеров. Их первый секс намеренно показан неуклюжим, тогда как в 11 серии, которая происходит через несколько лет, герои чувствуют себя увереннее. По словам О'Брайен, эти детали были тщательно спланированы. Она хотела, чтобы зрители увидели разницу между неловкой близостью и сексуальной зрелостью.

Съемки постельных сцен без координатора, считает О'Брайен, могут навредить истории. Если актер полагается только на свой сексуальный опыт, он может не учесть нюансов, необходимых для изображения героя. Для этого и нужен помощник, который обсуждает с ними все тонкости и дает советы.

В последние годы режиссеры стали более ответственно подходить к секс-сценам. Координаторы также работали над «Хранителями», «Двойкой», «Эйфорией», «Любовниками», «Бандами Лондона» и другими сериалами. «Важно делиться своим опытом и расширять возможности. В индустрии должны понять, что координаторы интимных сцен помогают актерам спокойно вживаться в роли и рассказывать истории», — считает О'Брайен.

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Источник: Vanity Fair