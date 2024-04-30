«Министерство неджентльменских дел», «Онегин» и «Я знаю, кто тебя убил»: 15 премьер Кинопоиска в мае

Военная авантюра Гая Ричи, экранизация Александра Пушкина и детектив с Юлией Снигирь и Александром Яценко — рассказываем о самых интересных новинках месяца, которые можно посмотреть в нашем онлайн-кинотеатре.

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Главные премьеры

Премьера: май

Гай Ричи снял комедийный боевик по мотивам реальных событий. Главные герои — авантюристы, которые собрались в отряд британской разведки, чтобы устраивать диверсии против нацистов. Главные роли исполнили Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ричсон, Рори Киннер и другие.

Премьера: 25 мая

Документальная драма с Сидни Суини в главной роли. Звезда «Эйфории» и «Белого лотоса» сыграла ветерана ВВС Реалити Ли Виннер, которую ФБР подозревает в передаче секретных данных для СМИ. Фильм основан на пьесе, которая, в свою очередь, дословно воспроизводит диалоги самой Реалити и спецагентов, ведущих обыск ее дома.

Премьера: май

Размашистая экранизация одного из главных произведений в истории русской литературы. В режиссерском кресле — Сарик Андреасян, в роли самого Онегина и Татьяны Лариной — Виктор Добронравов и Лиза Моряк.

Премьера: 3 мая

Продолжение сверхпопулярного французского мультсериала про подростков Маринетт Дюпен-Чен и Адриана Агреста, которые перевоплощаются в супергероев, чтобы спасти Париж.

Европейское и фестивальное кино

Премьера: 22 мая

Затейливый байопик популярного немецкого гангста-рэпера Хатара. Суровая правда жизни про мигрантское гетто соединяется с синефильскими отсылками к работам Мартина Скорсезе и перекличками с одноименной оперой Рихарда Вагнера. Режиссер — один из самых видных немецких авторов, Фатих Акин («Душевная кухня», «Золотая перчатка», «На пределе»).

Премьера: 29 мая

Итальянская драма про кино. 1950-е, на знаменитой студии «Чинечитта» идут масштабные съемки, одну из ролей в грядущем фильме получает молодая девушка (Ребекка Антоначи), которую быстро затягивает мир кинопроизводства. Роли второго плана сыграли Лили Джеймс, Уиллем Дефо, Альба Рорвахер и Джо Кири. Фильм вошел в основной конкурс Венецианского кинофестиваля в 2023 году.

Российские сериалы

Премьера: 1 мая

Нелюдимый сисадмин Герман (Александр Яценко) похищает в цирке трехлетнюю девочку, чтобы заставить страдать ее родителей так, как мучается он сам после смерти его сестры Евы (Юлия Снигирь). Действие сериала разворачивается в 1970-е, начале 2000-х и в 2016 году. Сериал основан на детективном романе «Ева» Любови Барановой.



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Премьера: май

Остросюжетная драма про шпионские интриги во времена позднего СССР. 1989-й. Капитан Нечаев (Александр Горбатов) ведет наблюдение за артистами немецкого мюзик-холла, которые должны передать важную информацию американскому журналисту. Из-за этого в ГДР сталкиваются разведки сразу нескольких стран.

Боевики

Премьера: 9 мая

Киллер Джон Нокс планирует уйти на покой, но вынужден помочь сыну, которого преследует полиция. Ситуация оказывается непростой, ведь сам Нокс страдает от тяжелой деменции. Режиссер фильма и исполнитель главной роли — Майкл Китон.

Анимация

Премьера: 15 мая

Культовое аниме нулевых. Парень Рюдзи влюблен в свою однокласнницу Минори, а его подруга Тайга мечтает быть с Китамару. Они решают помочь друг другу в романтических делах, но узнают про себя кое-что важное.

Казахское кино

Премьера: май

Канат (Канат Тасхан) вынужден жить у свекрови и мечтает о своем жилье. Поэтому когда он получает предложение от одноклассника переехать в аул на севере, то с радостью его принимает и отправляется туда вместе с женой.

Премьера: май

Криминальная драма про Казахстан 1990-х. Авторитет по кличке Сакура (Айдар Аскарбек) ведет войну с новым русским по прозвищу Князь (Алексей Шемес), параллельно сражаясь за свою любовь.

Премьера: май

Продолжение семейной комедии. Спустя год после событий первого фильма герои собираются на юбилей отца Кати, поэтому пара Оспановых и их друзья Айдос и Алия отправляются в веселое путешествие.

Для всей семьи

Премьера: 1 мая

Французский мультсериал про необычную школу. Финн, Сэм и Эндрю поступают в Пиратскую академию, где учатся премудростям морского разбоя и соревнуются с другими учениками.

Премьера: 1 мая

Спин-офф мультсериала «Волшебная лавка Есении» про плюшевых мишек и их медовые приключения. Ведущий и автор шоу — писатель Олег Рой.

Спорт

Полуфиналы Лиги чемпионов

Трансляции: 7 и 8 мая

Главный футбол Европы: четыре лучшие команды сезона спорят за выход в финал. Только масштабные противостояния — битва звезд «Баварии» и «Реала», а также противостояние чемпиона мира Килиана Мбаппе и дортмундской «Боруссии».

Полуфинал Кубка России по футболу

Трансляция: 15 мая

«Зенит» против ЦСКА — одна из самых больших вывесок в нашем футболе. А в этом матче на кону выход в финал: победитель сыграет в главном матче сезона Фонбет Кубка России и получит шанс побороться за трофей. Кстати, ЦСКА является действующим обладателем кубка, а «Зенит» выиграл пять чемпионств в РПЛ подряд — нас ждет действительно выдающееся противостояние больших клубов.

Автор: Марат Шабаев

Фото: Christian Liewig - Corbis / Getty Images, Петр Ковалев / ТАСС