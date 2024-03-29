Списки наград, количество поклонников и мировое признание работ студии A24 давно говорят сами за себя. Но почему же фильмы, которые она выпускает, мгновенно становятся хитами? Как вирусный маркетинг и мемы влияют на продвижение кино? И как A24 удается выдерживать единый стиль даже в разных жанрах и темах?

В этом видеоэссе мы расскажем, как A24 из небольшой прокатной фирмы превратилась в одну из самых популярных киностудий современности, какие самобытные методы она применяет в работе и сколько новых имен мы открыли благодаря фильмам студии.