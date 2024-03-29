Списки наград, количество поклонников и мировое признание работ студии A24 давно говорят сами за себя. Но почему же фильмы, которые она выпускает, мгновенно становятся хитами? Как вирусный маркетинг и мемы влияют на продвижение кино? И как A24 удается выдерживать единый стиль даже в разных жанрах и темах?
В этом видеоэссе мы расскажем, как A24 из небольшой прокатной фирмы превратилась в одну из самых популярных киностудий современности, какие самобытные методы она применяет в работе и сколько новых имен мы открыли благодаря фильмам студии.
Павел Орлов
Автор сценария
«A24 изначально ориентировалась на то, чтобы дать право голоса амбициозным режиссерам с авторским видением. Если для дистрибьюции компания сама находила или поддерживала самобытных авторов, то в собственном производстве давала им максимальную творческую свободу. И этот дух эксперимента, поиска новых форм и нетипичных решений чувствуется во многих проектах студии в самых разных аспектах — от драматургии и визуала до актерских работ и промо.
Смыслообразующая особенность кинематографа A24 — это субъективность. Фильмы А24 нацелены на исследование героя и его внутреннего мира, они выражают специфическое мировосприятие, стремятся передать уникальный опыт, сохранить личную интонацию. Характерно, что выбор фильмов в компании диктуют не финансовые перспективы, а собственный вкус. A24 занимается только теми проектами, которые искренне и по-настоящему любит. С помощью такого подхода A24 словно отражает современную эпоху с ее радикальным эклектизмом, сочетанием развлекательности и глубины, поисками оригинальности, эксцентрикой и фокусом на гуманизм, на исследование человека».
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Авторы: Павел Орлов, Екатерина Левова