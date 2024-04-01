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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают жанр комедии и разбираются в его происхождении, устройстве и восприятии в разные эпохи, а также вспоминают свои любимые комедийные фильмы.
Даулет Жанайдаров
Редактор Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Кринж-комедия производит освобождающий эффект: очень важно принять, что с тобой может произойти любая нелепица. В этот момент ты испытываешь эмпатию к героям, узнаешь в них себя. Жизнь не только страшная, несправедливая и заканчивается смертью. В ней еще и много бытового, смешного, забавного — того, что что не выходит на какие-то невероятные высоты экзистенциального ужаса. Нелепое составляет часть жизни, которую нужно принять и позволить себе над ней посмеяться.
Всеволод Коршунов
Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Очень часто в культуре мы можем видеть запрет на смех над собой. В этой оппозиции смеха и стыда получается, что тому, над кем смеются, невыносимо стыдно. Поэтому если я смеюсь, то все хорошо, а если надо мной смеются — катастрофа. Тот феномен, который ты описываешь, как раз и позволяет нам быть смешными, показывает, что в этом нет ничего страшного. В кринж-комедии вообще скрывается важный ключ к комическому в целом, потому что в ней сокращается эта дистанция между смеющимся и объектом смеха.
А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Любите ли вы комедии? Делитесь своими любимыми образцами жанра в комментариях.
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов