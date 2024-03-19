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В подкасте «Плюс-минус игры» кинокритик и куратор игрового направления Кинопоиска Марат Шабаев и шеф-редактор технокоммуникаций Яндекса Вадим Елистратов обсуждают ключевые споры видеоигровой индустрии.
В новом выпуске ведущие говорят про экранизации игр и размышляют, по каким причинам одни адаптации оказываются удачными, а другие — провальными.
Что лучше — точные переносы сюжета в кино или вольные пересказы игр? Стоит ли привлекать авторов оригинальных произведений? Какой формат подходит адаптациям игр больше: сериал, фильм или анимация? И какими приемами можно передать в кино геймплейные механики?
В качестве примеров Марат и Вадим используют такие экранизации игр, как свежий сериал Fallout, «Одни из нас», «Братья Супер Марио в кино», «Обитель зла», «Анчартед: На картах не значится», и многие другие.
Марат Шабаев
Кинокритик, куратор направления «Игры» на Кинопоиске
В идеальном мире оптимальная форма экранизации — именно вольная (но та, которая передает дух оригинала). Тут в качестве ключевого примера хочется использовать Fallout: действие разворачивается в той же вселенной (более того, сериал является частью канона!), но рассказывает другую историю. При этом сюжетные клише игр появляются, но обыгрываются, скорее, иронично. Люси, например, отправляется на поиски пропавшего родственника, как в третьей и четвертой частях игры, а микрогэгом становится сломавшийся водяной чип в Убежище (завязка первой игры).
Вадим Елистратов
Шеф-редактор технокоммуникаций Яндекса
Мы таких вольных экранизаций очень много увидели в девяностые и нулевые. Это были одновременно и плохие фильмы, которым мешал исходный материал, и никчемные адаптации. К слову, Fallout я бы в полной мере вольной экранизацией не назвал. Так уж вышло, что это экранизация RPG, где сам мир создает почти бесконечное количество историй.
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А какие у вас любимые киношные и сериальные адаптации игр?
Авторы: Марат Шабаев, Вадим Елистратов
Фото: Chesnot / Getty Images