В подкасте «Плюс-минус игры» кинокритик и куратор игрового направления Кинопоиска Марат Шабаев и шеф-редактор технокоммуникаций Яндекса Вадим Елистратов обсуждают ключевые споры видеоигровой индустрии.

В новом выпуске ведущие говорят про экранизации игр и размышляют, по каким причинам одни адаптации оказываются удачными, а другие — провальными.

Что лучше — точные переносы сюжета в кино или вольные пересказы игр? Стоит ли привлекать авторов оригинальных произведений? Какой формат подходит адаптациям игр больше: сериал, фильм или анимация? И какими приемами можно передать в кино геймплейные механики?

В качестве примеров Марат и Вадим используют такие экранизации игр, как свежий сериал Fallout, «Одни из нас», «Братья Супер Марио в кино», «Обитель зла», «Анчартед: На картах не значится», и многие другие.