Кредо убийцы. Какими были настоящие ассасины и как их изображают в книгах, видеоиграх, кино и сериалах

На Кинопоиске выходит египетский сериал «Ассасины. Начало» — дорогостоящий арабский проект, основанный на реальной истории тех самых мистических убийц, которые известны всем по серии игр Assassin’s Creed. Мы решили вспомнить, какими были настоящие ассасины, с кем они сражались и какой отпечаток оставили в массовой культуре.
Реальная история ассасинов
В VII веке исламский мир поделился на суннитов и шиитов. Более многочисленными были сунниты, а шииты к тому же еще и делились на множество мелких фракций. Самыми могущественными из них были исмаилиты, и в 909 году они основали собственное государство — Фатимидский халифат, в период своего расцвета занимавший земли Египта, Магриба, Хиджаза и Леванта.
В середине XI века миссионеры исмаилитов обратили в свою веру юношу по имени Хасан ибн Саббах. Хасан много путешествовал по исламскому миру, затем вернулся в родную Персию и решил отобрать родную землю у суннитов-сельджуков, уже полвека контролировавших халифат Аббасидов. В 1090 году сторонники Хасана захватили расположенный на севере Талышских гор и считавшийся неприступным замок Аламут и сделали его столицей Низаритского исмаилитского государства. Первое время низариты активно полагались на поддержку Фатимидов, но в 1094 году в халифате начался династический кризис: после смерти прежнего халифа могущественный визирь поддержал его младшего сына и по случайному стечению обстоятельств собственного зятя, а возмутившийся таким решением старший сын угодил в темницу и там скончался.
Хасан, поддержавший в конфликте Низара — зря, что ли, в честь него государство называл? — быстро отдалился от его брата. Лишившись поддержки Фатимидов, низариты в одиночку продолжили военные действия против сельджуков. А поскольку противник существенно превосходил в численности, низариты были вынуждены действовать партизанскими методами — устраивали небольшие набеги, захватывали отдаленные замки и активно пользовались покушениями на военных и политических лидеров неприятеля.
Низариты далеко не первыми прибегли к подобным методам, но они довели их до совершенства и поставили на поток. Жертвами убийств низаритов стали два халифа Аббасидов, один халиф Фатимидов, парочка визирей и несколько христианских правителей, включая короля Иерусалима Конрада Монферратского.
Не все покушения низаритов заканчивались успешно. Легендарный султан Саладин, решивший пойти на Аламут войной, дважды ускользал от убийц. Впрочем, будучи человеком мудрым, Саладин намек понял и, не дожидаясь третьего раза, свернул боевые действия.
Поведение Саладина демонстрирует, какого эффекта добились фидаины — боевики низаритов, добровольцы, готовые пожертвовать собственными жизнями во имя идеи. Фидаины действовали мастерски, безжалостно и с умом. Они могли проявлять терпение, часами поджидая свою жертву. Могли прибегнуть к хитрости, выдавая себя за кого-то еще, втираясь в доверие к жертве. А могли напасть посреди забитой народом площади средь бела дня. Фидаины вызывали у врагов столько страха, что им стали приписывать все подозрительные смерти и заказные убийства. Порой страх перетекал в ненависть. Сельджуки частенько, особенно после очередного убийства, сгоняли в одну кучу всех, кого подозревали в симпатиях к низаритам, и, не тратя времени на разбирательство, поголовно предавали огню или мечу.
Государство низаритов просуществовало до середины XIII века. Оно выстояло против всех нападений сельджуков, но не смогло справиться с новым врагом — монголами. В 1256 году последний низаритский имам сдался монгольскому военачальнику Хулагу, внуку Чингисхана. В течение двадцати следующих лет монголы захватили и подавили все сохранившиеся очаги сопротивления. В 1275 году последним низаритам удалось на время вернуть Аламут, но они смогли удерживать замок в течение всего нескольких месяцев. На этом их история завершается.
Ассасины в исторической и художественной литературе
В 1295 году знаменитый путешественник Марко Поло в своей «Книге чудес света» описал таинственную мусульманскую секту ассасинов, во главе которой стоял некий горный старец. По словам Поло, старец подчинял себе волю юношей с помощью огромного количества гашиша и обещаний рая с девственницами в загробной жизни в случае, если они будут верно служить ему в этой. Марко утверждал, все члены секты готовы умереть за своего предводителя, чем горный старец охотно пользовался, устраняя руками своих ассасинов неугодных соседних правителей.
Поскольку Марко Поло отправился в свое первое путешествие в 1276 году — спустя год после окончательной гибели движения низаритов и спустя почти век после смерти Рашида ад-Дина Синана, — можно уверенно утверждать, что никаких ассасинов он в глаза не видел, а сведения о них записывал с чужих слов. В первую очередь черпая сведения из суннитских источников и хроник крестоносцев, а и те и другие низаритов люто ненавидели и в своих текстах кляли последними словами. Так, например, мусульманский историк XIII века Ибн аль-Асир описывал низаритов как «изгоев и еретиков, убивавших не только своих врагов, но и союзников». Другим оскорбительным прозвищем было «гашишин» — его использовали или в прямом смысле («обкурившийся гашиша»), или в переносном значении («недостойный человек»).
Любопытно, что сам Хасан ибн Саббах называл своих сторонников словом «asāsiyyūn», что в переводе с арабского означает «принципиальные люди», и это описание подходит низаритам куда больше. Однако в европейской литературе утвердилась именно версия Марко Поло. Слово «ассасин» быстро вошло в обиход, став синонимом наемного убийцы, и в таком значении «коварные» ассасины упоминаются уже в «Божественной комедии» Данте. Встречаются ассасины и в рыцарской литературе — как одни из противников и злейших врагов крестоносцев.
Презрительное отношение к низаритам держалось в литературе веками. Так, например, в 1818 году австрийский дипломат, историк и путешественник Йозеф вон Хаммер-Пургшталь, которого считают одним из величайших востоковедов своего времени, в своей книге «История ассасинов» назвал низаритов «сборищем самозванцев и обманщиков, которые под прикрытием строгой веры и суровой морали подрывали сами основы религии и морали». И лишь в 30-х годах прошлого века сначала на Ближнем Востоке, а затем и на Западе, начали появляться работы, представляющие низаритов в положительном свете.
На рубеже веков ассасины стали упоминаться в популярной литературе. В 2000 году в продажу поступил «Баудолино» — четвертый роман итальянского писателя, а по основной профессии историка-медиевиста Умберто Эко, прославившегося своей дебютной книгой «Имя розы». Главный герой — итальянец Баудолино из Алессандрии, крайне яркая и незаурядная личность. За свою долгую и насыщенную жизнь он успевает немало попутешествовать по миру, столкнуться с множеством важных исторических личностей и приложить руку ко всем важным событиям второй половины XII века: спасает жизнь императору Фридриху Барбароссе и летописцу Никите Хониату, оказывается в разграбляемом в ходе Четвертого крестового похода Константинополе, расследует убийство Барбароссы в замке зловещего армянского аристократа (а вы что, думали, будто император банально в речке утонул?).
После смерти императора Баудолино и его друзья отправляются в полное опасностей и приключений путешествие в поисках легендарного царства пресвитера Иоанна. Путешествие занимает почти полтора десятилетия, и в его ходе странники посещают множество мифических земель и сталкиваются с не менее мифическими существами, в том числе великанами, пигмеями, единорогами и сатирами. В какой-то момент друзья попадают в плен к горному старцу и подвергаются пыткам. Несколько лет они проводят в рабстве у ордена ассасинов, и только чудом им удается сбежать.
В том же 2000 году выходят «Ангелы и демоны» — первый роман Дэна Брауна о приключениях профессора истории искусств и религиозной символогии Роберта Лэнгдона. Действие книги разворачивается в Риме. Местная жандармерия обращается к Лэнгдону за помощью, после того как загадочный убийца убивает видного ученого ЦЕРН, похищает четверых высокопоставленных кардиналов и угрожает взорвать в Риме бомбу с антиматерией. И хотя убийца (страдающий болезненной тягой к насилию над женщинами, надо отметить) оказывается лишь исполнителем воли настоящего злодея, выясняется, что он является потомком древнего ордена ассасинов, обвиняющим крестоносцев в многочисленных преступлениях против своего народа.
Настоящий всплеск книжной продукции по ассасинам случился после выхода первой видеоигры Assassin’s Creed. Франшиза породила огромное количество сопутствующего материала, в том числе книг и комиксов. Только на русском языке вышло около двух десятков романов — как игровых новеллизаций, так и оригинальных историй — и несколько графических романов.
Реальные ассасины вдохновили и несколько полностью вымышленных орденов. Так, во вселенной DC уже более тысячи лет существует тайная Лига ассасинов, возглавляемая суперзлодеем Ра’с аль Гулом. А в мире «Песни Льда и Пламени» Джорджа Мартина есть религиозный культ наемных убийц, базирующийся в вольном городе Браавос. Члены культа служат богу смерти Многоликому и считают смерть настоящим даром. Их услуги стоят дорого, но репутация у Безликих практически безукоризненная, ведь, обладая даром менять свое лицо, Безликие способны подобраться к любой жертве. Интересно, не проще ли героям было сразу заказать убийство Короля Ночи у Якена Хгара? Валар моргулис.
Теперь ты ассасин
В начале XXI века продюсера компании Ubisoft Патриса Дезиле посетила идея создать игру про средневекового ассасина — свидетеля множества реальных исторических событий. Так появилась первая Assassin’s Creed (2007), героем которой стал Альтаир ибн Ла’Ахад — живший во времена Третьего крестового похода ученик горного старца с крайне интересной биографией. Ему довелось устранять верховного магистра ордена тамплиеров и помогать с убийством Чингисхана, а одним из самых серьезных его противников оказался… глава самих ассасинов Аль-Муалим, отвергнувший идеалы ордена.
Создатели Assassin’s Creed очень ответственно подошли к описанию нравов и обычаев ассасинов и к изображению средневекового Багдада, практически все показанные в игре события в той или иной степени опираются на исторические факты. В игре присутствовал учебник, содержащий множество интересных подробностей, а появлявшиеся на карте точки интереса были привязаны к реальным достопримечательностям. Однако вместе с тем сценаристы ввели в повествование криптоисторический сюжет, который и позволил превратить одну игру в успешную серию, чье действие может переместиться в любой момент человеческой истории.
По канону игры, орден ассасинов возник еще в глубокой древности и веками действовал из-за кулис, отстаивая идеалы свободы общества, личности и мысли и стремясь сделать мир лучше, в том числе и с помощью убийств. Веками ассасины воевали на стороне революционеров, бросали вызов тиранам и все это время противостояли своим злейшим врагам — тамплиерам, которые верили, что добиться процветания человечества можно только путем строгого над ним контроля.
На сегодняшний день серия Assassin’s Creed насчитывает тринадцать основных игр, герои которых действовали в самых разных периодах человеческой истории, начиная от Древнего Египта и античной Греции и заканчивая Америкой времен войны за независимость и викторианским Лондоном. Правда, серия уже давно эволюционировала: если первые игры были чистокровными стелс-экшенами, где игрокам для успешного прохождения приходилось прятаться от противника и незаметно расправляться с врагами, то более поздние превратились в полноценные RPG в открытом мире, где стелс вообще не требовался. А в Assassin’s Creed Valhalla магистральный сюжет про противостояние ассасинов и тамплиеров и вовсе уходит куда-то на третий план — в центре сюжета остается простое желание клана норвежцев перебраться в Англию. Правда, вышедшая в 2023 году Assassin’s Creed Mirage стала своего рода возвращением к корням серии — как в плане сюжета, так и геймплея.
Assassin’s Creed — самая известная франшиза, посвященная ассасинам, но далеко не единственная. Еще в 1988 году японская студия Telenet выпустила две игры — XZR и XZR II, главным героем которых стал Сэдлер, сирийский ассасин, способный путешествовать во времени, что он и делает, с охотой убивая различных исторических религиозных деятелей и современных политических лидеров наподобие американского президента или советского генсека. Серия пользовалась сравнительным успехом на рубеже десятилетий, но вышедшая в 1992 году четвертая игра серии, Exile: Wicked Phenomenon, стала и последней.
26 июня 2012 года поступили в продажу «Мечи ислама» — первое дополнение для глобальной стратегии в реальном времени Crusader Kings II. Стратегия предлагала игрокам принять на себя управление той или иной средневековой династией и с помощью войн, браков, покушений и прочих махинаций и интриг привести династию к процветанию. DLC же добавляло в игру возможность прохождения за мусульманские династии, и правители шиитских государств получили возможность нанимать гашишинов для борьбы с иноверцами, в том числе путем заказных убийств.
А вышедшее 7 марта 2017 года 12-е дополнение «Монахи и мистики» (оцените живучесть игры!) добавило возможность вступать в тайные религиозные общества, и для тех игроков, кто играл за шиитские династии, таким обществом стал орден ассасинов.
Убийства на экране
В сериалы и кино ассасины тоже проникли, пусть их присутствие и не столь заметно. В первом сезоне телесериала «Марко Поло» от Netflix три гашишина пробираются во дворец Хубилай-хана и пытаются отравить его с помощью яда скорпиона. Ханским слугам удается отразить нападение, хотя сам Хубилай ранен и на какое-то время оказывается выведен из игры. Марко Поло и незаконнорожденный сын хана Бьямба отправляются на поиски того, кто стоит за нападением — таинственного и могущественного горного старца. Старец вводит Марко в состояние наркотического опьянения, а затем предлагает присоединиться к ним.
А в 2016 году на экраны вышел фильм Джастина Курзеля «Кредо убийцы» — экранизация игровой серии Assassin’s Creed. Картина могла похвастаться самостоятельным сюжетом, вписывающимся в игровой канон: действие переносилось в Испанию XV века, а главным героем становился испанский ассасин Агилар де Нерха. Фильм заработал 240 млн долларов при бюджете в 125 млн долларов; низкие сборы и крайне негативная реакция прессы (всего 18% положительных рецензий на Rotten Tomatoes) на корню похоронили любые планы на продолжение в формате полного метра. Но еще в 2020 году Ubisoft заключила эксклюзивное соглашение с Netflix, в рамках которого на платформе должно было появиться сразу несколько игровых и анимационных сериалов по мотивам франшизы. Правда, четыре года спустя Netflix так ничего и не выпустил. Последняя новость об игровом сериале, например, датирована прошлым январем и сообщает об уходе шоураннера Джеба Стюарта.
Весной 2024 года на ближневосточной платформе Yango Play стартовал крайне амбициозный для арабской индустрии проект — снятый за 12 млн долларов 30-серийный сериал «Ассасины. Начало». В центре сюжета — история о трех друзьях детства, один из которых стал визирем у сельджуков, второй — известным математиком, астрономом и поэтом, а третий основал Низаритское исмаилитское государство. Легенда о дружбе Омара Хайяма, Хасана ибн Саббаха и Низама аль-Мулька действительно встречается в исторических источниках, вот только реальный аль-Мульк родился на 50 лет раньше остальных и явно никак не мог быть их товарищем. Более того, Хасан ибн Саббах в сериале показан исключительно злодеем, которого заманивает на путь зла мистическая женщина, и буквально в самом начале нам показывают сцену, в которой юношей опаивают гашишем и обещают райские удовольствия.
Разумеется, арабский сериал ловко смешивает реальную историческую фактуру и весь пласт легендарных историй о низаритах — все, чтобы создать увлекательную масштабную историю в духе «Игру престолов», обладающую восточным колоритом. Просто держите в уме, что снимали сериал явно не шииты.
Автор: Алексей Ионов