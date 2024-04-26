Кредо убийцы. Какими были настоящие ассасины и как их изображают в книгах, видеоиграх, кино и сериалах

Поскольку Марко Поло отправился в свое первое путешествие в 1276 году — спустя год после окончательной гибели движения низаритов и спустя почти век после смерти Рашида ад-Дина Синана, — можно уверенно утверждать, что никаких ассасинов он в глаза не видел, а сведения о них записывал с чужих слов. В первую очередь черпая сведения из суннитских источников и хроник крестоносцев, а и те и другие низаритов люто ненавидели и в своих текстах кляли последними словами. Так, например, мусульманский историк XIII века Ибн аль-Асир описывал низаритов как «изгоев и еретиков, убивавших не только своих врагов, но и союзников». Другим оскорбительным прозвищем было «гашишин» — его использовали или в прямом смысле («обкурившийся гашиша»), или в переносном значении («недостойный человек»).