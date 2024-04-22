Роджер Корман: человек, который съел Голливуд и лично вырастил Скорсезе, Кэмерона и Бекмамбетова

Точного числа фильмов, которые он произвел, не знает никто, включая его самого, потому что иногда он работал над картинами даже без указания в титрах. Никогда в жизни он не употреблял по отношению к своим фильмам слова «искусство» или «самовыражение» и, скорее всего, мало задумывался и о том, и о другом. Если слушать самого Кормана, то покажется, что думал он прежде всего о деньгах. Не случайно написанная им в 1998 году книга называлась «Как я снял сто фильмов в Голливуде и не потерял ни цента».