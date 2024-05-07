«Маленький человек поступает не так, как представлялось интеллигенции»: разговор с Любовью Аркус о перестройке и 1990-х

Я все понимала про «шоковую терапию», про то, что реформы — это в любом случае шок, и так далее. Но вот чего я совершенно не понимала… В перестройку же, на самом деле, шел активный процесс просвещения. Даже моя свекровь, которая не любила коммунистов и не любила демократов, честно сидела перед телевизором, слушала первый Съезд народных депутатов, ей было очень интересно. И так жила огромная часть страны. Этот процесс шел через самые разные источники: через журнал «Огонек», у которого были просто немыслимые тиражи, и через газету «Московский комсомолец»; я даже не называю сейчас «Знамя», «Новый мир», «Дружбу народов», «Неву», толстые журналы, которые выписывала интеллигенция. Мы жили очень скромно, но у нас была подписка на все толстые журналы, буквально на все. Чтобы не пропустить статью какого-нибудь экономиста Шмелёва — видите, я его помню, их было человека три-четыре, которые просто были властителями дум. Утром выстраивалась очередь у газетного киоска, чтобы купить журнал с этой экономической статьей, заполненной цифрами. Нельзя сказать, что народ был готов к реформам, нет. Но нельзя и сказать, что он был закрыт для просвещения. Оно было — кривое, косое, какое угодно. Сейчас, наверное, читать статью Шмелёва «Авансы и долги» было бы смешно, но это был еще один кирпичик в фундамент нового знания. И вдруг в 1992 году одновременно с «шоковой терапией» наступило полное молчание. Никто ничего больше никому не объяснял.