Главные фильмы перестройки и 1990‑х

Нет войне

Трагикомедия о рутине солдатской жизни во время войны в Чечне

В 1990-е российский кинематограф наконец начинает говорить о наследии современных войн: сначала появляются ленты про Афганистан, а затем уже и про Чечню. Если в 1980-е эпизоды с ветеранами Афгана появлялись впроброс и эпизодически (так было и в «Родне», и даже в «Курьере»), то после вывода войск в 1989 году и полной отмены цензуры кинематографисты исследуют как психологию войны («Афганский излом»), так и попытки бывших военных приспособиться к мирной жизни, как правило, неудачные («Нога», «Мусульманин»). С началом боевых действий в Чечне эта тема получает новое развитие, и самым радикальным антивоенным манифестом становится акционистский «Зеленый слоник» о взрыве насилия на гауптвахте.

Наиболее точный портрет бессмысленных войн нарисовал Александр Рогожкин в «Блокпосте». Он сосредоточился не на военном экшене или эстетике насилия, а на повседневной жизни солдат, для которых отсутствие надежды и эмпатии становится рутиной. Главным достижением Рогожкина стал удивительно бесстрастный, но при этом чуткий взгляд на конфликт: режиссер не занимает ни одну из сторон и показывает, как расчеловечивают друг друга обычные и даже симпатичные в общем люди.