Евгений Водолазкин, Ольга Сутулова, Айгель и другие культурные герои советуют книги на лето

У меня всегда с собой в чемодане миллион книг по саморазвитию, и это серьезно утяжеляет багаж. Честно говоря, я читаю по две страницы из каждой и только одну книгу действительно прочел в запой в отпуске — «Иосиф и его братья» Томаса Манна. Это огромное произведение, более полутора тысяч страниц! Оно удивительно структурировано, чрезвычайно красиво в своей композиции, все продумано до мельчайших деталей, причинно-следственные связи раскрыты настолько ясно, что кажется, будто все укладывается по своим местам. Эта книга, на самом деле, структурирует мышление. Перевод «Иосифа и его братьев» Томаса Манна, который сделал Соломон Апт, занял, по-моему, несколько лет, и его работа по-настоящему впечатляет.

Читал я эту книгу во время путешествия в Таиланд. У меня был долгий перелет, по двое суток в пути туда и обратно. Книга настолько ясная, последовательная и четкая, что, несмотря на весь хаос вокруг во время путешествия с пересадками и новыми лицами, она помогала мне сохранять спокойствие, баланс и концентрацию.