Евгений Водолазкин, Ольга Сутулова, Айгель и другие культурные герои советуют книги на лето

Спецпроект о чтении в отпуске
Запускаем новый — литературный! — спецпроект Кинопоиска и Букмейта, посвященный самому приятному чтению: в длинные выходные, в отпуске и в каникулы. В этом материале мы опросили актеров, писателей и музыкантов, что они сами читают на отдыхе и советуют другим. Здесь будет из чего выбрать: сочетание хохота с трагедией, романы под шум моря, хорошие детективы, мудрая книга-перезагрузка и фэнтези, понятное каждому современному человеку.
Дина Рубина, «Маньяк Гуревич». Отличный автор с великолепным чувством юмора. Каждая глава затягивает своей сценой. Текст написан очень музыкально, с большим количеством интересных слов. Идеальное для меня произведение для отпуска.
В отпуске надо читать то, что хочется! Помню, прекрасно провела лето в компании Константина Паустовского. Поехала в Тарусу, и мне так понравилась экскурсия, что я прочла все шесть книг «Повести о жизни» в течение месяца. Очень понравилась Донна Тартт. «Тайная история», «Щегол» и «Маленький друг» под шум моря очень легли.
В отпуск можно взять, к примеру, «Путешествия с моей тетушкой» Грэма Грина. Генри, банковский служащий на пенсии, знакомится со своей тетушкой Августой, и с этого момента жизнь его круто меняется. Начинается бесконечное путешествие этой странной пары, полное опасностей и авантюр. Первоначальная безликость Генри с лихвой компенсируется пассионарностью тетушки Августы. Если бы я давал к ее образу музыкальную иллюстрацию, это была бы песня «Моя бабушка курит трубку». Отличный роман. Легкий, изящный, искрящийся юмором — естественно, английским.
Восьмая книга Карлоса Кастанеда «Сила безмолвия». Однажды разбирал чемодан в отпуске на Шри-Ланке, на дне этого чемодана обнаружилась единственная книга и именно восьмая почему-то. Пришлось читать ее. И я обомлел.
А еще «Тибетская Книга мертвых» — не знаю, с чем связано, но в отпуске самое то.
Джонатан Франзен, «Поправки». Лонгрид — для меня в отпуске идеальный формат. Чем толще, тем лучше. Про то, откуда мы все взялись, почему мы такие сложные и простые одновременно.
А еще есть детское и подростковое чтение вслух. Я всегда советую Нодар Думбадзе — «Я, бабушка, Илико и Илларион». Вообще, беспроигрышный вариант для всех возрастов, на отдыхе вечером перед сном ухохочешься!
Если любимый автор — это тот, кого можно читать с любого места, то одним из таких авторов для меня будет Ивлин Во. Не думаю, что хорошую литературу можно разделить посезонно, но все-таки легкость и ненавязчивость Ивлина Во, наверное, больше всего подходит для лета.
Мы с дочкой сейчас читаем «Зверский детектив» Анны Старобинец. Когда мы покупали книгу, мне сказали, что я ее сама у ребенка отберу и буду читать. В итоге мы действительно очень увлеченно читаем ее вместе: сначала дочка, а теперь я читаю по ее просьбе вслух всей семье. Мы ждем этих вечеров с предвкушением удовольствия. Есть подкаст на «Гусьгусе», где автор с разными учеными обсуждает повадки зверей и всякие биологические приколы, которые могли бы обусловить сюжетные повороты, и это отдельный кайф, а последняя книга серии вообще есть в авторском прочтении в аудиоверсии. Помимо незамысловатого, но прикольного детективного сюжета, здесь есть много важного для меня — про ценности, отношения и, между прочим, права людей и животных.
Алексей Иванов. Наш замечательный современник и наш великий соотечественник. Из двух условных линий творчества автора — условно современной и условно исторической — мне ближе историческая. «Золото бунта», «Сердце пармы» и мощнейший «Тобол» — я невероятно признателен автору за десятки часов чистого счастья, которые я провел за чтением этих романов.
В отпуске, конечно, надо читать детективы, и я хочу посоветовать классику, которую вы могли пропустить, — «Купе смертников» Себастьяна Жапризо. Ночной поезд, купе спального вагона, несколько пассажиров и труп, симпатичный инспектор Грацци — словом, всё, как мы любим. А если одного романа не хватит, у Жапризо их много, и все хороши.
Рекомендую почитать книгу «Дождись лета и посмотри, что будет». Потому что она о любви.
«Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова. Моя любимая книга. Читал ее еще в институте, а потом несколько раз перечитывал. Максимально точный роман про всех нас. Читается на одном дыхании.
Евгения Некрасова
Писательница
Если бы я поехала в отпуск, мне бы понравилось там читать «Охоту на маленькую щуку» Юхани Карилы. В романе есть самобытный, жуткий и веселый мир, наверное, вымышленной Лапландии, где люди и мифологические существа уживаются вместе. А еще это история взросления молодой женщины и вырастания из юной любви, как из сапог, на фоне болот с комарами, домовыми, утопленниками, гоблинами и другими. Мне нравится в этом тексте то, что героиня тут все время действует, прямо как в жизни.
Алексей Поляринов
Писатель, переводчик
У каждого читателя есть автор, на котором он отдыхает. Для меня такой автор — Терри Пратчетт. Мне кажется, это единственный писатель, над книгами которого я смеялся буквально в голос. Впрочем, это вовсе не означает, что Пратчетт — легкомысленный юморист, ничего подобного. В его книгах юмор всегда разбавлен мудростью и грустью, а некоторые книги, даром что фэнтези-сюжеты, рассказывают о вещах, понятных каждому современному человеку. Например, «Мрачный жнец» — это, кроме прочего, роман о выгорании и усталости от работы. Главный герой романа — буквально Смерть, он (в мире Пратчетта Смерть — мужчина) уходит с работы, устраивается на ферму, занимается простыми житейскими делами и много думает о том, в чем вообще смысл его должности. По-моему, идеальное чтение для отпуска.
У меня всегда с собой в чемодане миллион книг по саморазвитию, и это серьезно утяжеляет багаж. Честно говоря, я читаю по две страницы из каждой и только одну книгу действительно прочел в запой в отпуске — «Иосиф и его братья» Томаса Манна. Это огромное произведение, более полутора тысяч страниц! Оно удивительно структурировано, чрезвычайно красиво в своей композиции, все продумано до мельчайших деталей, причинно-следственные связи раскрыты настолько ясно, что кажется, будто все укладывается по своим местам. Эта книга, на самом деле, структурирует мышление. Перевод «Иосифа и его братьев» Томаса Манна, который сделал Соломон Апт, занял, по-моему, несколько лет, и его работа по-настоящему впечатляет.
Читал я эту книгу во время путешествия в Таиланд. У меня был долгий перелет, по двое суток в пути туда и обратно. Книга настолько ясная, последовательная и четкая, что, несмотря на весь хаос вокруг во время путешествия с пересадками и новыми лицами, она помогала мне сохранять спокойствие, баланс и концентрацию.
Юрий Сапрыкин
Журналист, писатель
Настасья Хрущёва, «Метамодерн в музыке и вокруг нее». Под заголовком, обещающим трактат о смысле очередного всеобъясняющего термина, прячется захватывающая эссеистика; все, что вы хотели узнать о современности, но даже не знали, как об этом спросить. Хрущёва — сама композитор, исповедующая принципы «новой простоты» — начинает с академической музыки, но даже если вы полный профан в предмете, то это не помешает. В ее концепцию рядом с сочинениями Пярта и Мартынова укладываются мемы и паблики в ВК, Пелевин и новая драма, Слава КПСС и бог знает что еще. Если совсем упрощать, то ситуацию метамодерна, или просто современность, определяют предельная серьезность и тотальная ирония, сливающиеся до неразличимости, меланхолия и эйфория, между которыми невозможно провести границу, ощущение конца времени и невозможности что-либо сказать и нащупывание слов и звуков, которые звучат будто впервые. Ощущение от прочитанного — как если бы впервые понял, что всю жизнь говорил прозой, настолько удачно эта мерцающая схема накладывается на все вокруг, и за прошедшие с момента выхода книжки годы ее объяснительная сила, кажется, только выросла.
Сюзанна
Певица
Я рекомендую для отпуска книгу Эриха Фромма «Иметь или быть». Она очень точно раскрывает привычные нам паттерны поведения и заставляет задуматься о счастье и разумном потреблении материального. Это книга-перезагрузка, которая поможет вернуться из отпуска другим человеком.
Я бы порекомендовал Твена. Не очень популярных «Тома Сойера за границей» и «Тома Сойера — сыщика». Почему? Да потому что сам собираюсь взять их осенью на отдых.
Правильный отпуск положено проводить под детектив или триллер. Не будем отступать от правила. «Лес» Светланы Тюльбашевой — образцовый в своем роде триллер, сочетающий суховатую строгость формы с многоукладностью содержания. Кажется, что сюжетные линии «Леса» не сплетаются в единый канат, а играют в веревочку, пересекаясь и разбегаясь в разные стороны: психологической драмы, хоррора, мистического триллера, детектива, романа выживания и воспитания. Это только кажется. Светлана Тюльбашева плетет плотную изящную сеть интриги, а потом делает элегантный жест, и… Нет, это читать надо. Читайте.
Автор: Кристина Ятковская
Леттеринг: Евгений Николаев
Иллюстрация: Павел Мишкин