Фирме «Мелодия» — 60 лет. Вот 7 душеспасительных саундтреков из ее фонотеки

Известность композитора Александра Зацепина началась в 1960-х с фильмов Леонида Гайдая. Он сделал музыку почти ко всем картинам великого комедиографа начиная с «Операции „Ы“», а кроме того, к культовому мультфильму «Тайна третьей планеты», к советским блокбастерам «Земля Санникова» и «Женщина, которая поет» и еще десяткам фильмов, которые уже мало кто помнит, но песни из них, отмеченные лучезарным зацепинским мелодизмом, до сих пор поются. В первый полнометражный альбом композитора, выпущенный фирмой «Мелодия», вошли хиты из гайдаевских комедий, которые до сих пор остаются на слуху, а также другие его песенные удачи и инструментальные пьесы — фанк на утиных манках «Танец шамана» и романтическая баллада из итало-советской исторической драмы «Красная палатка». По стечению обстоятельств в мире этот фильм, где снимались Шон Коннери и Клаудия Кардинале, известен с музыкой Эннио Морриконе, но Александр Сергеевич справился не хуже прославленного итальянского коллеги. Забавно, что Морриконе, как и Зацепин, использовал птичьи манки а также другие неочевидные инструменты и студийные ухищрения в своих саундтреках, но пришли они к этому абсолютно независимо друг от друга. Два композитора даже познакомились во время работы над «Красной палаткой», однако общение у них, увы, не сложилось: оба плохо и нехотя говорили на английском.