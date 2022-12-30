Фирме «Мелодия» — 60 лет. Вот 7 душеспасительных саундтреков из ее фонотеки

23 апреля 2024 года исполняется 60 лет «Мелодия», главной и единственной рекорд-компании в СССР. К этой юбилейной дате вышла иллюстрированная книга «Фирма: 100 пластинок „Мелодии“» об истории лейбла и некоторых ее знаковых записях. Ее написали Ляля Кандаурова и Денис Бояринов, который для этой подборки по просьбе Кинопоиска отобрал из архива «Мелодии» семь пластинок с песнями из советских фильмов и мультфильмов.
Денис Бояринов
Музыкальный журналист
Музыка из кинофильма «Романс о влюбленных»
(1974)
Андрей Михалков-Кончаловский сперва присматривал Александра Градского в свой фильм-мюзикл «Романс о влюбленных» только как закадрового вокалиста. Но, по легенде, которую охотно распространял сам Градский, патлатый рок-музыкант начал знакомство с известным режиссером тем, что в гневе покрыл его матом, а потом пытался выгнать из студии и тем самым обворожил. Так 25-летний студент Гнесинки и лидер группы «Скоморохи» спел за всех мужских персонажей в фильме, стал автором его звуковой дорожки, а заодно и самым молодым кинокомпозитором в СССР. В немалой степени благодаря рок-н-ролльному драйву саундтрека «Романс о влюбленных» стал хитом проката в СССР. А после того как фильм получил главный приз кинофестиваля в Карловых Варах, амбициозного Градского стали пускать на телевидение и в звукозаписывающую студию «Мелодии», где он сочинял свои концептуальные рок-альбомы.
«Романс о влюбленных» удался не только благодаря голосу Градского с его полетом и обнаженным нервом. Тексты песен принадлежат Булату Окуджаве и Наталье Кончаловской (матери режиссера), оркестровые аранжировки молодому композитору помогал делать многоопытный джаз-ансамбль «Мелодия» под руководством Георгия Гараняна, а в пронзительном финале саундтрека звучит «Колыбельная», потрясающе исполненная молодой Валентиной Толкуновой.
«Разговор со счастьем»
(1974)
Известность композитора Александра Зацепина началась в 1960-х с фильмов Леонида Гайдая. Он сделал музыку почти ко всем картинам великого комедиографа начиная с «Операции „Ы“», а кроме того, к культовому мультфильму «Тайна третьей планеты», к советским блокбастерам «Земля Санникова» и «Женщина, которая поет» и еще десяткам фильмов, которые уже мало кто помнит, но песни из них, отмеченные лучезарным зацепинским мелодизмом, до сих пор поются. В первый полнометражный альбом композитора, выпущенный фирмой «Мелодия», вошли хиты из гайдаевских комедий, которые до сих пор остаются на слуху, а также другие его песенные удачи и инструментальные пьесы — фанк на утиных манках «Танец шамана» и романтическая баллада из итало-советской исторической драмы «Красная палатка». По стечению обстоятельств в мире этот фильм, где снимались Шон Коннери и Клаудия Кардинале, известен с музыкой Эннио Морриконе, но Александр Сергеевич справился не хуже прославленного итальянского коллеги. Забавно, что Морриконе, как и Зацепин, использовал птичьи манки а также другие неочевидные инструменты и студийные ухищрения в своих саундтреках, но пришли они к этому абсолютно независимо друг от друга. Два композитора даже познакомились во время работы над «Красной палаткой», однако общение у них, увы, не сложилось: оба плохо и нехотя говорили на английском.
(1976)
«Голубой щенок пришел к нам оттуда же, откуда и знаменитые музыканты, — из города Бремена, он пошел вслед за своей знаменитой компанией и, надеемся, наверняка найдет путь к человеческим сердцам», — сообщал слушателям режиссер и актер Ролан Быков на обложке этой пластинки. Представляя новую совместную работу композитора Геннадия Гладкова и поэта Юрия Энтина, Быков не ошибся: веселые, острохарактерные, праздничные песни из «Голубого щенка» стали такой же вечной детской классикой, как и их старшие братья из «Бременских музыкантов». Гений музыкальной сказки Гладков собрал на их запись своих любимых вокалистов, с которыми работал неоднократно: Алису Фрейндлих, Андрея Миронова и Михаила Боярского. А молодой и только что прославившийся на всю страну «Романсом о влюбленных» Александр Градский спел вместо композитора за Рыбу-пилу и без особых усилий затмил и Роберта Планта, и Оззи Осборна. «Голубой щенок» стал вторым подходом Юрия Энтина к пьесе венгерского писателя Дюлы Урбана о щенке, который стал изгоем из-за своей небесной масти. Первый, выпущенный несколькими годами ранее кукольный мультфильм «Мой голубой щенок» особой популярности не снискал, хотя там тоже были песни, сочиненные опытным композитором Богданом Троцюком.
Александр Басилая и ВИА «Иверия»
(1984)
«Свадьба соек» — первая совместная работа создателя тбилисского ансамбля «Иверия» Александра Басилая и мастера музыкальных телешоу Евгения Гинзбурга. Следом этот тандем сделает мюзикл об аргонавтах «Веселая хроника опасного путешествия», где прозвучит один из крупнейших хитов советских 1980-х про корабль «Арго». «Свадьба соек», основанная на произведениях классика грузинской литературы Важа-Пшавелы и народных песнях, не уступает собрату в легкости и мелодичности, а по высокому градусу атмосферы грузинского застолья даже превосходит его.
Фирма «Мелодия» издала «Свадьбу соек» на пластинках, причем в двух вариантах — на грузинском и на русском, в переводе известного поэта-песенника Михаила Танича. Согласно байке Гинзбург, снимая телефильм, быстро вышел за рамки его скромного бюджета и был вынужден заканчивать картину на личные средства Басилаи, что, впрочем, не помешало мюзиклу выйти на экраны и получить приз на болгарском конкурсе «Золотой Орфей».
Музыка из кинофильма «Двойной капкан»
(1985)
Латвийский маэстро Раймонд Паулс писал не только хиты для Пугачёвой, Леонтьева, Вайкуле и других звезд эстрады. В его обширном портфолио много мюзиклов, музыки к театральным постановкам и, разумеется, саундтреков к фильмам Рижской киностудии. Для детектива «Двойной капкан», снятого классиком балтийского нуара Алоизом Бренчем, Паулс сделал саундтрек в духе электронного буги на синтезаторах Yamaha DX-7, Kawai SX-240 и драм-машине Roland TR-909 (впрочем, там присутствуют не только брейки и фанковый грув, но и фирменный сентиментальный рояль).
Всё по модному фасону середины 1980-х, поскольку сюжет фильма Бренча крутился вокруг рижской банды фарцовщиков, промышляющих контрабандными эротическими фильмами и журналами и не подозревающих, что тем самым они насаждают западный образ жизни и ценности под незримым руководством «иностранных кукловодов». В фильме агентурная сеть преступников тянулась от рижского бара «Карат», и под пару треков с этой пластинки в этом заведении могли бы станцевать остромодный брейк-данс. В это же самое время страна заслушивалась шлягерами Паулса про светофор зеленый и миллион алых роз.
Так композитор, получивший в том же 1985-м звание народного артиста СССР, был в некотором роде двойным агентом, приоткрывавшим занавес над западной музыкой и западным образом жизни, таким желанным и недостижимым для жителей Союза. Кстати, на обложке пластинки «Двойной капкан» Раймонд Волдемарович выглядит вполне по-шпионски.
(1985)
Вначале был одноименный музыкальный мультсериал, снятый киевским мультипликатором Давидом Черкасским. В нем было много хороших песен, но самым крупным хитом из «Приключений капитана Врунгеля» стали незабываемые куплеты мафиози: «Мы бандито, гангстерито, мы кастето-пистолето, о-йес». Песни для «Врунгеля» сочинили композитор Георгий Фиртич и поэт Ефим Чеповецкий. Их музыкальный и поэтический язык был так же свеж и весел, как анимационные гэги Черкасского. Композитора Фиртича вспоминают сейчас прежде всего как автора «Бандито, гангстерито», однако он большой мастер, весомая фигура российского авангарда (с 1994 года Фиртич руководил Ассоциацией современной музыки Союза композиторов Санкт-Петербурга) и наследник идей русского футуризма 1920-х. При этом композитор много и с удовольствием занимался прикладной и развлекательной музыкой. Он сочинил немало саундтреков для детективных и комедийных картин, сотрудничал с крупнейшими режиссерами вроде Леонида Гайдая и Михаила Швейцера, а также любил писать песни для фильмов, и они получались у него запоминающимися. Для инсценировки, изданной на пластинке «Мелодии», песни из «Врунгеля» были перезаписаны ансамблем Киевского театра эстрады, которым руководил Александр Шаповал — яркий саксофонист и бэнд-лидер, видный участник украинской джаз-сцены, в прошлом художественный руководитель ансамбля «Водограй». В новых интерпретациях в них стало еще больше буффонады и эксцентрики. Например, в аранжировке «Бандито, гангстерито», помимо стилизации под неаполитанскую песню, изначально предусмотренной композитором, появились остроумные намеки на итальянскую эстраду 1980-х и очевидная пародия на одну из звезд той волны — Matia Bazar.
(1988)
Фильм Сергея Соловьёва о том, как из-за женщины вступают в противостояние подпольный коммерс-мафиозо и молодой неформал, пленил людей, взрослевших в 1980-е. Во многом благодаря тому, что там к большой аудитории прорвались новое неофициальное искусство и рок-музыка. Чрезвычайно театральный, даже оперный сюжет «Ассы» (баритон убивает тенора, чтобы погибнуть от руки сопрано) был украшен обилием отсылок к актуальной поп-культуре: в фильме мелькают заметные деятели андеграунда, там насвистывают Стинга, признаются в любви к Нику Кейву, звучат песни «Аквариума», «Браво» и «Союза композиторов», а Виктор Цой и группа «Кино» в расширенном составе исполняют свою самую известную песню (которая впервые была издана именно в составе этого саундтрека на пластинке «Мелодии»). Оригинальную музыку к «Ассе» написал Борис Гребенщиков, но саундтрек, выпущенный «Мелодией», составлен исключительно из песен, сочиненных не для фильма, и, по сути, представляет собой маленький best of советского рока 1980-х — от давшего идею для сценария нью-вейвого хита Юрия Чернавского «Здравствуй, мальчик Бананан» до «Чудесной страны», звучащей в трагической развязке.
Денис Бояринов, Ляля Кандаурова. «Фирма. 100 пластинок „Мелодии“». Купить книгу
Иллюстратор: Павел Мишкин
Изображения: Discogs, Wikipedia