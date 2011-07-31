Андрею Кончаловскому — 85! Василий Корецкий рассказывает об удивительных виражах стиля, мысли и карьеры режиссера

В канун 85-летия хотелось бы пожелать великому юбиляру оставаться в этой вышине, не снисходя до сиюминутной конъюнктуры, но и не улетая совсем уж в космос богоискательства, почти неизбежного на такой длинной дистанции. Однако бурные времена не дают режиссеру отвлечься от мыслей о судьбах России: сейчас он уже готовит новый проект, сериал про революции 1917-го, их истоки и, вероятно, про последствия, которые Кончаловский считает катастрофическими. Действующие лица — Ленин, Сталин, Крупская, Распутин и другие исторические фигуры, сыгранные непрофессиональными актерами, которых искали в том числе с помощью плакатов в московском метро. Проект по нынешним временам более чем рискованный, но Кончаловский никогда не боялся говорить на острые темы. Еще за два года до Евромайдана он снял пророческий док «Битва за Украину» с моралью, взятой из книги Кучмы «Украина — не Россия».