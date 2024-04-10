Фатих Акин: «Люди в белых пальто мои последние фильмы возненавидели»

— Я долго не мог понять, кто способен сыграть такую роль. Думал даже, что, может, Хатар самого себя сыграет. Но этот вариант сразу был отброшен: он не актер; я не знаю, способен ли он соблюдать дисциплину на площадке, и мне в любом случае нужно показывать его в молодости. А кастингом для моих фильмов занимается моя жена Моник. И она спросила: «Что конкретно мне искать? Ты хочешь кино гламурное или полудокументальное?» То есть она хотела знать, будет ли это что-то в духе «Славных парней» Скорсезе (мы ведь понимаем, что реальные гангстеры не выглядели так, как Роберт Де Ниро или Рэй Лиотта) или что-то максимально реалистичное, похожее на «Гоморру» Маттео Гарроне. Я ответил: «Ищи гламур». И Моник нашла Эмилио. Я, когда впервые увидел его, удивился: он совсем не похож на Хатара, такой худенький. Но мы познакомились, пообщались. Он сказал: «Я очень хочу это сыграть, я все сделаю, доверься мне». И он действительно все сделал. Набрал вес, накачал мышцы, отрастил бороду, побрил голову. Поменял манеру речи. Просто невероятно! Самое смешное, что реальный Хатар, который был довольно полным, перед съемками начал худеть. А Эмилио вес набирал. При этом они постоянно тусили вместе, и в какой-то момент я увидел, что по габаритам они сравнялись и выглядят почти одинаково.