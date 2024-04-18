Боятся ли VFX-специалисты прогресса нейросетей в видео? Мы их спросили!

«Кто говорит, что AI — это просто инструмент, давайте дружить! Вместе будем разносить еду в кафе и мыть посуду», — так отреагировал на увиденные примеры в своем личном блоге Данил Криворучко, участвовавший в создании графики для проектов Netflix, Amazon, Nike и открывающих титров к сериалам Apple TV+. Таких реакций немало. В прошлом году за свое будущее тревожились сценаристы и актеры Голливуда (но, кажется, на какое-то время отстояли себя), теперь алгоритмы добрались и до специалистов VFX — с той лишь разницей, что у сценаристов и актеров есть профсоюзы, отстаивающие их права, а специалисты по графике не защищены примерно никак. В то время как Open AI регулярно показывает доработанные и улучшенные версии алгоритма Sora, стартапы в сфере создания изображений и видео, а также студии продолжают закрываться, поэтому сейчас, кажется, самое время, чтобы обсудить возможное развитие событий и будущее индустрии компьютерной графики и визуальных эффектов. Вопрос «Когда людей заменят роботы?» уже не кажется ни ироничным, ни ерническим.

Кинопоиск поговорил с несколькими опытными специалистами от индустрии — фрилансером, двумя директорами крупных студий, режиссером, техническим директором с опытом в AI, — и из этого получилось несколько мнений о ситуации, профсоюзах, перспективах будущего и личных планах в профессии.