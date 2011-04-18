Сиквел «Дюны» уже можно назвать одним из главных кинособытий этого года, и многие справедливо полагают, что это не только пример отличной фантастики, но и образцовое продолжение, которое развивает достоинства первого фильма. Хотя создатели новой версии «Дюны» не во всем следовали букве оригинального романа, им удалось передать его настроение, актуализировать содержание и встать вровень с лучшими сиквелами в истории кино.
При этом часть зрителей посчитали вторую серию «Дюны» скучным недоблокбастером, который не передает всего многообразия и сложности тем оригинального романа. Как книга Фрэнка Герберта шла к своей идеальной адаптации? О чем экранизация Дени Вильнёва предупреждает зрителей сегодня? И как ее авторам удалось создать настолько убедительный мир? Обо всем этом — в новом видеоэссе.
Василий Покровский
Автор сценария
В отличие от более ранних адаптаций, которые во многом экзотизировали мир Арракиса, Дени Вильнёв решил сделать предельно приземленную экранизацию. Обычно от высокобюджетной фантастики мы ожидаем захватывающей операторской работы или зрелищных сражений, но в «Дюне» Вильнёва камера часто статичная, на происходящее мы смотрим преимущественно с высоты самих героев и куда реже — с большой высоты, как бы с точки зрения бога. Симптоматично и то, что в кульминационной схватке между Фейд-Раутой и Полом Вильнёв вовсе обходится без музыки. Динамика в ней задается напряженным дыханием героев. Такая повышенная сенсорность — осознанное решение создателей. В их представлении вселенная «Дюны» должна быть практически осязаемой, поэтому в дилогии Вильнёва так много кадров, где герои руками узнают окружающий мир.
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Авторы: Василий Покровский, Анастасия Усанова