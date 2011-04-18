Сиквел «Дюны» уже можно назвать одним из главных кинособытий этого года, и многие справедливо полагают, что это не только пример отличной фантастики, но и образцовое продолжение, которое развивает достоинства первого фильма. Хотя создатели новой версии «Дюны» не во всем следовали букве оригинального романа, им удалось передать его настроение, актуализировать содержание и встать вровень с лучшими сиквелами в истории кино.

При этом часть зрителей посчитали вторую серию «Дюны» скучным недоблокбастером, который не передает всего многообразия и сложности тем оригинального романа. Как книга Фрэнка Герберта шла к своей идеальной адаптации? О чем экранизация Дени Вильнёва предупреждает зрителей сегодня? И как ее авторам удалось создать настолько убедительный мир? Обо всем этом — в новом видеоэссе.