«Каскадеры»: умеренно смешной экшен, снятый как по профсоюзному заказу

В мировой прокат вышел комедийный боевик Дэвида Литча, где Райан Гослинг играет каскадера, а Эмили Блант — режиссера. Поверить в то, что лучшие люди в кино — это специалисты по трюкам, постарался Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Опытный голливудский каскадер Колт Сиверс (Райан Гослинг) работает дублером экшен-звезды Тома Райдера (Аарон Тейлор-Джонсон) и крутит роман с англичанкой-оператором Джоди Морено (Эмили Блант). Исполняя трюк, он ломает спину. Проходит полтора года. Колта, теперь парковщика, находит продюсер (Ханна Уэддингхэм) и уговаривает вернуться в профессию. Джоди (с которой они расстались, но он все еще по ней сохнет) снимает в Сиднее свой режиссерский дебют — фантастический эпос «Металшторм» с Райдером в главной роли. Прилетев в Австралию, Колт обнаруживает, что, во-первых, Джоди совершенно его не ждала, а во-вторых, Райдер куда-то пропал, и его срочно нужно найти.

Образ каскадеров как невидимых героев кинематографа, представленный в этом фильме, кажется справедливым лишь отчасти: едва ли какая-то еще из закулисных прикладных киноспециальностей получала столько восхищенного внимания. Где драмы о звуковиках, комедии о костюмерах, хорроры о декораторах и боевики о «хлопушках»? Кое-что есть, но это крохи. Про же каскадеров снята как минимум пара десятков известных фильмов, в том числе отличных — от народного «Чудовища» с Бельмондо до культового «Трюкача».

И каскадеры, подавшиеся в режиссуру, тоже были всегда; в некотором смысле и Чарли Чаплин с Бастером Китоном попадают в эту категорию. Но сейчас, на волне «Джона Уика» и всего прочего, каскадерский профсоюз набрал особенное влияние и, например, давит на Киноакадемию, чтобы тоже получать «Оскары» (кампания, поддержанная Гослингом и Блант на последней церемонии, продолжается и внутри самого фильма). Дэвид Литч, ставший очень успешным экшен-режиссером (первый «Уик», «Взрывная блондинка», «Дэдпул 2», «Быстрее пули»), отмечает десятилетие в новой профессии посвящением предыдущей.

Райан Гослинг

Что касается Гослинга, то ему, видимо, просто нравится играть каскадеров. Здесь он, впрочем, совершенно другой, нежели в «Драйве» и «Месте под соснами». Это Гослинг художественно растрепанных волос, сбивчивых реплик вполголоса, нелепых нарядов (среди прочего куртка Miami Vice и желтый костюм) — словом, самоироничный Гослинг, который теперь всем нравится еще больше, чем Гослинг, молчаливо страдающий, или даже Гослинг в белой рубашке под проливным дождем.

«Каскадеры» (в оригинальном названии The Fall Guy есть элемент каламбура, но вообще оно более или менее переводится как «Лох») формально основаны на одноименном сериале из 1980-х, но взяли из него только центральную мысль, и так знакомую, впрочем, всем, особенно организаторам банковских ограблений. А именно, что каскадер — профессиональный супермен, чьи навыки могут быть использованы в самых разных экстремальных ситуациях. На работе Колт Сиверс гоняет на машине, горит и падает с высоты, в свободное время он делает примерно все то же самое. Хотя в фильме, надо сказать, на удивление немного экшена вплоть до финального отрезка, где Литч словно спохватывается и, когда все вроде бы уже закончилось, вываливает минут двадцать трюков нон-стоп. К слову, как раз минут двадцать (не обязательно именно эти) из фильма стоило бы вырезать. Нет ни одной причины, по которой ему нужно идти больше полутора часов.

Эмили Блант

Криминальная интрига смехотворна (и могла бы в абсолютно любой момент закончиться одним звонком в полицию), зато, как выяснится в конце, злободневна. «Каскадеры» — очень отчетливо Шейн Блэк-лайт (сценарист Пирс работал с Шейном Блэком на «Железном человеке 3», Гослинг — на «Славных парнях»). Вроде то же самое, но нет — не так остро, не так быстро, не так смешно. Немножко стрельбы, чуточку броманса, цитаты из кинофильмов и прочий метаюмор, повторяющиеся гэги, труп в гостиничном номере, собачка Жан-Клод, которая азартно хватает злодеев за тестикулы, но только если скомандовать ей по-французски.

Романтическая линия больше и нежнее, чем можно было ожидать, и у Блант с Гослингом есть химия в кадре, несколько забавных моментов и даже пара трогательных. Но и хорошие сцены (скажем, выяснение отношений среди статистов в костюмах инопланетян) подпорчены тем, что Литч не умеет вовремя их остановить, а тайминг в такого рода комедии — самое главное. Вдобавок линия про «Металшторм» убита внутренним противоречием: либо мы видим, что фильм Джоди — полная фигня, и смеемся над этим, либо болеем за то, чтобы героине удался ее дебют, который ей так дорог; но не одновременно.

Аарон Тейлор-Джонсон (посередине)

В конечном счете «Каскадеры» все равно довольно симпатичная картина именно за счет многочисленных несовершенств и нестыковок. Но умиляться тому, как Литч любит свое ремесло (лейтмотив положительных отзывов), мы тоже вовсе не обязаны. Любит — и молодец. Если его фильмография что-то и демонстрирует, то эту разницу между постановкой действия (любого — не обязательно драк и погонь) и режиссурой. Он, по-видимому, очень хороший каскадер и поэтому, как уже безусловно ясно, никогда не снимет по-настоящему хороший фильм.