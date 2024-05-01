Королева вампиров и латиноамериканская Ханна Монтана. 5 фактов об Эйсе Гонсалес — звезде «Задачи трех тел» и новой музе Гая Ричи

Любопытно, что и в Голливуд девушка попала после личной трагедии, пускай и меньшего масштаба. Ее тогдашний бойфренд изменил Гонсалес, причем новость об этом разошлась по местным таблоидам (на тот момент актриса уже была известной в Мексике). Чтобы как-то спрятаться от унижения и боли, она полетела развеяться в США. Там мать убедила Эйсу обновить ее профиль на IMDbPro — профессиональном ресурсе, где артисты в том числе связываются с агентами. И через несколько недель Гонсалес позвали на кастинг в сериал «От заката до рассвета» Роберта Родригеса, где она в итоге сыграла королеву вампиров Сантанико Пандемониум — ту же роль, что в полнометражном фильме исполнила Сальма Хайек. Так и началась голливудская карьера актрисы.

«От заката до рассвета»