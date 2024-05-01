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Королева вампиров и латиноамериканская Ханна Монтана. 5 фактов об Эйсе Гонсалес — звезде «Задачи трех тел» и новой музе Гая Ричи

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В марте на Netflix гремела новая работа авторов «Игры престолов» — масштабный научно-фантастический эпик «Задача трех тел», а в мае на Кинопоиске выходит фильм Гая Ричи, исторический комедийный боевик «Министерство неджентльменских дел». Эти проекты связывает одна актриса — Эйса Гонсалес. Еще недавно она терялась на втором плане в «Малыше на драйве» и «Годзилле против Конга», а сейчас все чаще получает заметные и интересные новые роли. Рассказываем, что нужно знать об амбициозной актрисе, которая пробилась в кино через латиноамериканский Nickelodeon и долго ждала, пока ей перестанут предлагать только роли фоновых красавиц.

Она попала в профессию из-за трагедии

Эйса Гонсалес родилась в 1990 году в мексиканском городе Каборка. До какого-то времени девушка и не думала об актерстве: в школе она преуспевала в экономике, отец надеялся, что она сможет поступить в престижный университет вроде Гарварда или Йеля. А мать, в прошлом фотомодель, очень не хотела, чтобы и жизнь дочери была связана со сценой.

Когда Гонсалес было 12 лет, ее отец погиб в автокатастрофе. Актриса и сейчас называет это самым трагическим эпизодом в жизни. В тот же год умерли все ее оставшиеся бабушки и дедушки. Чтобы хоть как-то отвлечь ребенка от горя, мать Гонсалес начала водить ее на всевозможные творческие кружки: пение, рисование, актерское мастерство. Именно на сцене Эйса поняла, что здесь ей и место.

Эйса Гонсалес

Актерство помогло девушке транслировать сложные эмоции и принять их. Вот как она описывает это сама: «Я проживаю все чувства, которые хочу прожить. Меня переполняет страх, но я его приветствую. Это единственное время в жизни, когда страх — мой друг».

Любопытно, что и в Голливуд девушка попала после личной трагедии, пускай и меньшего масштаба. Ее тогдашний бойфренд изменил Гонсалес, причем новость об этом разошлась по местным таблоидам (на тот момент актриса уже была известной в Мексике). Чтобы как-то спрятаться от унижения и боли, она полетела развеяться в США. Там мать убедила Эйсу обновить ее профиль на IMDbPro — профессиональном ресурсе, где артисты в том числе связываются с агентами. И через несколько недель Гонсалес позвали на кастинг в сериал «От заката до рассвета» Роберта Родригеса, где она в итоге сыграла королеву вампиров Сантанико Пандемониум — ту же роль, что в полнометражном фильме исполнила Сальма Хайек. Так и началась голливудская карьера актрисы.

«От заката до рассвета»

В родной Мексике Эйса была звездой с детства

В Голливуд Гонсалес попала только 10 лет назад, а по-настоящему заметные роли в большом кино начала получать и того позже. Но в США она уже приехала опытной актрисой. Дело в том, что на экране Эйса появляется с 16 лет. В Мексике ее впервые узнали как главную звезду молодежной теленовеллы «Лола: Давным-давно». В ней Гонсалес играет бедную девушку, которая вынуждена подрабатывать няней, а в свободное время выступает в составе рок-группы.

Музыкальная тема продолжилась в карьере актрисы и дальше. В 2010-м вышел сериал «Мечтай со мной» — проект латиноамериканского отдела Nickelodeon. Героиня Эйсы — мечтательная девочка-тинейджер Клара Молина, которая решает участвовать в музыкальном ток-шоу. Вот только родители запрещают ей это делать, так что Клара выдумывает альтер эго Рокси Поп и выступает инкогнито. По сути, Эйса Гонсалес играла латиноамериканскую версию Ханны Монтаны. И, к слову, как и Майли Сайрус, она выпустила сольные поп-альбомы под своим именем, но, правда, всего два — в 2009 и 2012 годах.

«Мечтай со мной»

К моменту переезда в США Эйса чувствовала себя перед камерами очень уверенно. Это замечают и те, кто ее снимает. Например, шоураннеры «Задачи трех тел» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс так отзывались о профессионализме актрисы: «Очевидно, что она занимается этим с детства. Между дублями она расслаблена, с ней приятно находиться рядом, пить кофе и болтать о ерунде. Но как только кричат „Мотор!“, она преображается».

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Ей отказывали в ролях по странной причине

Получить первые заметные роли в Голливуде было непросто, и не только потому, что, несмотря на актерский опыт, агенты и кастинг-директора относились к Гонсалес как к новичку. На многих пробах ей отказывали по той причине, что она «слишком красивая». «Я думала: а кто ж тогда Марго Робби? Она самая красивая женщина, которую я видела в жизни».

Эйса Гонсалес

Гонсалес считает, что к латиноамериканским актрисам есть некоторая предвзятость по поводу внешности, их часто стереотипизируют и представляют исключительно как горячих красавиц. Получить любые роли вне этого плоского типажа было намного труднее, чем ее нелатиноамериканским коллегам.

Актриса вспоминает: «Я думала, может, мне побрить голову? Сделать себя менее привлекательной? Или более привлекательной? Не одеваться красиво, или одеваться красиво, или покрывать себя с головы до ног все время?»

Чтобы добиться успеха, нужно быть очень терпеливым, позитивным и никогда в жизни не терять надежду. Это очень трудно, но результативно.

Гонсалес терпеливо ждала других, более интересных предложений. И это не всегда было просто. Об этом рассуждает и Розамунд Пайк, с которой актриса вместе играла в фильме «Аферистка» и в процессе очень сблизилась: «Терпение, умение сказать „нет“, когда тебе предлагают очередную роль красотки, и ждать чего-то, что позволит показать весь спектр своего таланта, — это и есть главное испытание киноиндустрии».

Теперь Эйса Гонсалес хочет показать актерский диапазон

Ожидание оправдалось: в последние годы актриса все чаще играет нестандартные для своего типажа роли. В той же «Аферистке» она исполняет роль саркастичной помощницы главной героини — мошенницы, профессионально обманывающей пенсионеров. В «Скорой» Майкла Бэя ей отведена роль смелой девушки-фельдшера, которая оказывается заперта внутри машины с грабителями. Гонсалес играет в паре с уже состоявшейся звездой Джейком Джилленхолом и ни в одной сцене ничуть ему не уступает.

«Аферистка»
«Скорая»

В «Задаче трех тел» Эйса играет Огги Салазар — гениальную ученую на грани нервного срыва. Еще недавно Гонсалес и представить не могла, что кто-то даст ей такую роль в большом голливудском проекте — сложный драматический образ, выходящий за рамки и того, что раньше считалось ее типажом, и того, как обычно представляют людей науки в киноиндустрии.

«Задаче трех тел»

В «Министерстве неджентльменских дел» Гая Ричи для Гонсалес тоже нашлась необычная задача: она играет англичанку и весь фильм разговаривает с британским акцентом, с чем не всегда справляются даже самые уважаемые американские актеры. Ее персонаж, агентка Марджори Стюарт, вместе с героями Генри Кавилла и Алана Ричсона отправляется на миссию по саботажу немецких подлодок во время Второй мировой.

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А где еще мы ее увидим?

«Министерстве неджентльменских дел»

Эйса, судя по всему, хорошо сработалась с Гаем Ричи и появится аж в двух его следующих картинах — в комедийном боевике In the Grey (где она сыграет со старыми знакомыми Джейком Джилленхолом, Генри Кавиллом и своей подругой Розамунд Пайк) и в приключенческом фильме «Источник вечной молодости» (где Гонсалес делит экран с Натали Портман, Джоном Красински и Доналом Глисоном).

Также актриса планирует вернуться в испаноязычные проекты с сериалом La Maquina с Гаэлем Гарсиа Берналем и Диего Луной в главных ролях. Это драма о стареющем боксере, чей агент предлагает ему в последний раз попытаться побороться за титул. Гонсалес играет бывшую жену главного героя (Берналь) — спортивную журналистку, которая очень переживает за амбициозного экс-мужа.

Автор: Ефим Гугнин

Фото: Christopher Polk / Getty Images, Ben Gabbe / Getty Images

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