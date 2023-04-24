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«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи: улетный боевик в стиле «Бесславных ублюдков»

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Алексей Ионов рассказывает, что ждет зрителей «Министерства неджентльменских дел», боевика про Вторую мировую, который появится на Кинопоиске в мае. Спойлер: точно не историческая реконструкция и не глубокая психодрама.

Алексей Ионов

Журналист, постоянный автор Кинопоиска

В 1942 году немецкие подлодки терроризировали Атлантику, топя британские и американские корабли. Основной базой субмаринам служил маленький испанский островок Фернандо-По у побережья Западной Африки — формально нейтральная территория, куда не могли сунуться регулярные войска. Чтобы избавиться от назойливых U-boat, британский премьер-министр Черчилль отдает тайный приказ отправить на остров группу отчаянных диверсантов. Их задача — добраться до Фернандо-По, не попавшись на глаза ни британцам, ни нацистам, и уничтожить три стоящих в гавани корабля — два немецких буксира и итальянский грузовоз с оружием и припасами для подлодок. Руководит пестрой командой диверсантов харизматичный и абсолютно неуправляемый майор Гас Марч-Филлипс (Генри Кавилл).

Гай Ричи сделал себе имя на гангстерских боевиках, но в его портфолио они давно уже перемешались с масштабными голливудскими блокбастерами («Шерлок Холмс»), ремейками диснеевских мультфильмов («Аладдин») и серьезными военными драмами («Переводчик»). «Министерство неджентльменских дел» на этом фоне выглядит синтезом предыдущих увлечений режиссера. Берем реальную историческую военную основу и добавляем к ней фирменные черты Ричи: динамичное и нелинейное повествование, искрометные диалоги, ярких и слегка безумных персонажей и залихватский и кровавый экшен.

«Министерство» основано на одноименной книге британского журналиста и писателя Дэмиена Льюиса. Однако, помимо собственно названия, имен главных героев и основных деталей операции «Почтмейстер», экранизация не взяла из первоисточника ничего. Книга Льюиса — серьезный, драматический и подкрепленный множеством свидетельств и источников труд (да, если вы еще не поняли, секретная миссия на Фернандо-По — реальный эпизод Второй мировой). Фильм Ричи — лихой и даже залихватский боевик, в котором все несерьезно. Его ближайший аналог — «Бесславные ублюдки» Тарантино, ассоциации с которыми во время просмотра возникают практически постоянно. Не хватает только финального твиста, переписывающего всю историю Второй мировой.

Генри Кавилл, Алекс Петтифер, Алан Ричсон, Хиро Файнс Тиффин и Генри Голдинг

Главное достоинство «Министерства» — его актеры. Генри Кавилл, Алан Ричсон, Алекс Петтифер, Генри Голдинг и Хиро Файнс-Тиффин, играющие основную группу диверсантов, явно сдружились за время съемок и в общих сценах действительно напоминают команду. Некоторые исполнители особенно выделяются на общем фоне, буквально экспроприируя каждую сцену со своим участием.

Генри Кавилл с одинаково счастливой и безумной улыбкой крошит толпы нацистов и избавляет начальника британской секретной службы от виски, сигар, зажигалки и дорогого пальто. Не менее колоритно смотрится Ричсон, который за два часа на экране преображается то в якобы пьяного моряка, то в скромного шведского интеллигента в очочках, то в безумного берсерка, крушащего врагов с помощью лука со стрелами, ножа, а в одной сцене — топора. Самые же лучшие эпизоды достались Эйсе Гонсалес. В одной сцене ее героиня демонстрирует блестящие навыки обращения с любыми видами огнестрельного оружия, в другой выходит на сцену в ослепительном белом платье и завораживает целый зал нацистов и их союзников безупречным исполнением песни на немецком.

Эйса Гонсалес

Игра актеров становится еще более впечатляющей, когда понимаешь, что играть им, по сути, нечего. Сценарий никак не прописывает характеры персонажей и не отражает их роль в планировании событий. Не зная реальной истории, зритель никогда не догадается, что Гас Марч-Филлипс не только безумец с болезненной тягой к одежде убитых противников, но и мозг всей операции, безукоризненно ее спланировавший. Эйса Гонсалес при всей крутости своей героини пропускает все веселье, ее удел — служить красивой приманкой для глаз нацистов и, по всей видимости, зрителей. Нацисты же выглядят карикатурными и бесполезными статистами: герои расправляются с их полчищами с такой легкостью, что любая интрига в повествовании исчезает; у британских диверсантов просто нет достойных противников. Но главный сюрприз поджидает в финальных титрах: оказывается, вскоре после возвращения из Фернандо-По герои Кавилла и Гонсалес поженились, однако за весь фильм в их взаимоотношениях нет ни намека на взаимную симпатию.

Совсем больно при просмотре фильма станет тем, кто знаком с реальной версией событий. Если бы прототипы героев провернули операцию «Почтмейстер» так, как это показано на экране, это был бы провал. Герои фильма собирались затопить корабли и решили угнать их только в последний момент, когда изначальный план не сработал. Настоящие диверсанты заранее шли именно угонять корабли, потому что нет никакого смысла топить их в гавани на мелководье, откуда их легко будет поднять. И настоящие диверсанты умыкнули свои цели без шума и почти без единого выстрела; персонажи фильма же разнесли, наверное, половину Фернандо-По и тем самым создали публичный инцидент, которого так стремился избежать Черчилль, опасавшийся вступления нейтральной Испании во войну на стороне «оси».

Бабс Олусанмокун

Впрочем, никто и не ждал от Гая Ричи скрупулезной экранизации 600-страничного кирпича-первоисточника. Тем более что адский шум, устроенный командой эксцентричных диверсантов на тропическом острове, тут как раз на пользу делу: благодаря ему самые далекие от учебников истории слои населения узнали о реальных героях, тихо умыкнувших под покровом ночи три не самых маленьких корабля. Тоже хорошо!

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