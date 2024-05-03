«Мысль о тебе»: невинные фантазии о романе с талантливым добрым феминистом. Гарри Стайлсом?

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Новейший потенциальный хит Amazon Prime — экранизация эротико-феминистского романа про 40-летнюю мать-одиночку (Энн Хэтэуэй), вступившую в страстные отношения с 24-летним лидером бойз-бенда, срисованным, как считается, с Гарри Стайлса. Фильм можно показывать младшим школьникам, с разочарованием констатирует Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Накануне своего 40-летия Солен (Энн Хэтэуэй), лос-анджелесская галеристка, везет 16-летнюю дочь Иззи (Элла Рубин) на Coachella. Муж, с недавних пор бывший (Рейд Скотт), купил Иззи и ее друзьям билеты на фан-встречу с бойз-бендом August Moon, по которому те сохли в седьмом классе. Солен случайно знакомится с одним из участников группы, 24-летним англичанином Хейсом (Николас Голицын), и вскоре он уже появляется на пороге ее галереи в окружении телохранителей и папарацци.

Как все великие мысли, мысль про «Мысль о тебе» пришла в голову ее автору случайно: однажды вечером, когда дети легли спать, Робин Ли, актриса второго ряда, посмотрела на YouTube клип группы One Direction и подумала, что неплохо было бы замутить с Гарри Стайлсом. Вскоре появилась книжка в мягкой обложке, которая не сразу стала бестселлером, но неплохо разошлась во время пандемии, когда запертым дома людям хотелось читать про то, как кто-то колесит по миру и занимается сексом. Ядром аудитории были, очевидно, фанаты и фанатки Стайлса (хотя формально это не совсем фан-фикшен, а герой как бы собирательный). Режиссер экранизации Майкл Шоуолтер — автор множества в меру безликих сериалов и фильмов, в основном комедий («Любовь — болезнь», «В поиске», «Осторожно, спойлер!»).

«Мысль», видимо, тоже относится к ромкомам, хотя в плане «ком» тут поживиться совсем нечем. Зато «ром» хоть отбавляй. Интересно, что, как в недавнем хите с похожим названием «Кто угодно, кроме тебя», все начинается с того, что героине нужно в туалет (Солен заваливается в трейлер Хейса, думая, что это общественная уборная). Судя по всему, это новое жанровое правило.

Николас Голицын и Энн Хэтэуэй

Хэтэуэй хороша, могло ли быть иначе? У ее героини французское имя, красивый дом и инклюзивная галерея. В чем заключается инклюзивность, так и не становится понятно, но этот эпитет повторяется несколько раз. Что касается певца, то он, как формулирует несколько раздражающая дочка Солен (она, видите ли, переросла «Луну» и слушает St. Vincent), «талантливый добрый феминист». У него мечтательный взгляд и много маленьких татуировок. Голицына, недавно игравшего британского принца в популярном гей-ромкоме «Красный, белый и королевский синий», и правда легко представить на стене школьной спаленки.

Что мешает счастью двух этих привлекательных, свободных взрослых людей? Честный ответ на этот вопрос — ничего, но, поскольку для книги или фильма требуется конфликт, авторы холят и лелеют надуманные по большей части трудности психологического характера. Что скажут люди? Что скажет дочка? Что напишут в интернете?

Пустые переживания, таким образом, важнейший элемент фильма. Солен все еще переживает, что муж ушел к молодой коллеге (сценаристы в праведном гневе изобразили его таким законченным козлом, что увлечение им безупречной героини кажется странным). Хейс переживает, что его не воспринимают всерьез (как большого артиста, по-видимому) и что все от него чего-то хотят. Готово ли общество принять роман женщины постарше и мужчины помоложе? Их альянс так хрупок.

Николас Голицын

В книге, сообщают, центральное место занимают подробные описания секса, но экранизация по целомудренности приближается к диснеевским мультфильмам; оттенки серого можно разглядеть разве что на обоях в гостиничном номере. Когда герои наконец оказываются там, чтобы предаться разнузданным страстям, оператор вдруг переходит на нервные крупные планы, где ничего не разобрать (что это полетело, трусы?). Судорожная монтажная склейка — и вот влюбленные уже могут с облегчением заказать курятину и немного потанцевать в полных комплектах скромного нижнего белья. Их дальнейшие приключения в турне и вовсе превращены в клиповую нарезку под выступления группы и в целом похожи на рекламу смартфона.

Отметим, что в соответствии с законами гармонии музыка August Moon так же безобразна, как искусство в галерее Солен. Но это не имеет значения. Важнее то, поедут ли Солен с Хейсом в Париж? Будут ли сидеть в бистро и целоваться под дождем? При желании фильм мог бы двинуться куда-то в сторону «Римских каникул» (в Рим они тоже заедут), но авторы слишком озабочены возрастной разницей между героями, чтобы обращать внимание еще и на социальную. К тому же те с большой неохотой выходят на улицу, предпочитая проводить время в клаустрофобических телевизионных интерьерах. Ах если они хотя бы занимались там чем-то интересным.