Что смотреть дома: новый сезон «Леди Баг и Супер-Кота» и «Доктора Кто», «Годзилла: Минус один», «Темная материя»

Обычные школьники Маринетт Дюпэн-Чэн и Адриан Агрест на самом деле тщательно оберегают покой французской столицы, принимая облик могучих защитников — Леди-Баг и Супер-Кота. В (пока) новейших сериях они будут противостоять зловредному Монарху, бороться с паническими атаками и неловкостью подростковых чувств. В пятом сезоне популярного мультсериала зрителей ждет масштабная финальная битва, включающая в себя запутаннейший план Монарха (и, конечно, неожиданную развязку).

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