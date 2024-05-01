Что смотреть дома: новый сезон «Леди Баг и Супер-Кота» и «Доктора Кто», «Годзилла: Минус один», «Темная материя»

Новый сезон анимационного сериала про подростков-супергероев и перерождение Доктора Кто. Продолжение «Истребителя демонов» и свежие истории во вселенной «Звездных войн». А еще много футбола. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Подростки-супергерои борются со злодеями и личными проблемами
Где вышло: Кинопоиск — с 3 мая
Обычные школьники Маринетт Дюпэн-Чэн и Адриан Агрест на самом деле тщательно оберегают покой французской столицы, принимая облик могучих защитников — Леди-Баг и Супер-Кота. В (пока) новейших сериях они будут противостоять зловредному Монарху, бороться с паническими атаками и неловкостью подростковых чувств. В пятом сезоне популярного мультсериала зрителей ждет масштабная финальная битва, включающая в себя запутаннейший план Монарха (и, конечно, неожиданную развязку).
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Драма о спасении 669 детей от фашистов
Где вышло: Кинопоиск — с 8 мая
1987 год. Британскую экономику сотрясает кризис, Альбион накрывает шторм, а пенсионер Николас Уинтон (Хопкинс) вспоминает, как в конце 1930-х помогал детям — беженцам из фашистской Германии — перебираться из Чехословакии в Англию. И до сих пор жалеет, что спасти удалось «так мало».
Основанная на реальных событиях картина Джеймса Хоуза («Медленные лошади») — история в духе «Списка Шиндлера» с выдающейся работой Хопкинса, компанию которому составили Хелена Бонем Картер (мать), Лена Олин (жена) и Джонни Флинн (молодой Уинтон).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Военный детектив с Екатериной Климовой и Александром Панкратовым-Чёрным
Где вышло: Кинопоиск — с 1 мая
1944 год. Майор Елагина (Климова) и старшина Федоренко (Панкратов-Чёрный) из военной прокуратуры попадают под обстрел на границе Беларуси и Литвы. Пообщавшись с начальником местного батальона подполковником Шиловым, они остаются для поиска и изобличения литовского подполья. Сериал о работе следственных органов во время Великой Отечественной войны, чья отправная точка — Киев 1941 года (первые два сезона — российско-украинская копродукция).
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Паркер Поузи, Саманта Мортон и Терри Крюс в зарисовках о конце света
Где вышло: Амедиатека — с 7 мая
Зомби-апокалипсис всегда не вовремя, и большинство людей он застал врасплох. «Истории» — альманах во вселенной Walking Dead, посвященный старым и новым персонажам, зачастую суровым испытаниям, которые проходят непохожие дуэты. Ученый (Энтони Эдвардс), верящий, что зомби — следующая стадия эволюции, и заблудившаяся путешественница (Поппи Лю). Брутальный мужчина (Крюс), готовящийся к судному дню, и свободолюбивая девушка (Оливия Манн) становятся невольными попутчиками в путешествии по стране. Наконец, пассажиры парохода «Брук», на борту которого оказывается Ди (Мортон) с девятилетней дочерью Лидией (Скарлетт Блум). Из последней новеллы верные фанаты франшизы узнают предысторию Альфы, появившейся в девятом и десятом сезонах шоу.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске.
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Гэбриел Бирн и Эйдан Гиллен в байопике Сэмюэла Беккета
Где вышло: Кинопоиск — с 4 мая
1969 год. Узнав о предстоящей награде, Сэмюэл Беккет (Бирн) покидает нобелевскую церемонию. Ощущая, что он не достоин премии, выдающийся драматург перебирает в памяти всех, кому он должен бы перечислить призовые деньги: родственников, товарищей по французскому Сопротивлению, Джеймса Джойса (Гиллен), у которого работал секретарем, супругу Сюзанну (Сандрин Боннер), которой не был верен.
Артистичный байопик одного из ярчайших представителей театра абсурда, автора «В ожидании Годо». Режиссером выступил Джеймс Марш, снявший «Вселенную Стивена Хокинга» и оскароносный док «Человек на проволоке».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Экранизация романа Энн Райс, известного по фильму с Крузом и Питтом
Где вышло: Амедиатека — с 3 мая
Состоятельный магнат Луи де Пон дю Лак (Джейкоб Андерсон из «Игры престолов») просит о встрече журналиста Дэниэла Моллоя (Эрик Богосян), которому дал неопубликованное интервью в Луизиане 1973 года. Почти полвека назад он признался, что является вампиром, а теперь хочет внести некие корректировки в историю о тяготах начала XX века, когда его и обратил в кровопийцу Лестат де Лионкур (Сэм Рид).
За новую адаптацию романа Энн Райс взялся Ролин Джонс, работавший над «Перри Мейсоном» и «Подпольной империей». В его версии больше внимания будет уделено расовой нетерпимости, а роль обращенной девочки Клаудии сыграла Бэйли Басс. 12 апреля также на AMC стартует второй сезон.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске.
Подробнее о сериале:
Джоэл Эдгертон и Дженнифер Коннелли в экранизации бестселлера
Где вышло: Apple TV+ — с 8 мая
Джейсона Дессена (Эдгертон) не интересовало ничего, кроме квантовой механики, пока он не встретил любовь всей жизни. 15 лет спустя мужчина все еще счастлив в браке с Даниэлой (Коннелли), и у них подрастает сын Чарли (Оакс Фигли). Однако экс-ученого похищают неизвестные, и он загадочным образом попадает в альтернативную реальность, где предпочел науку семейному счастью.
Амбициозный сай-фай по роману Блейка Крауча, где также снялись Алиси Брага и Джимми Симпсон. Среди режиссеров — Алик Сахаров («Игра престолов», «Ведьмак») и тандем Логана Джорджа и Селин Хелд («Американская «мечта»).
Юмористки XX и XXI веков снова вместе и в опасной близости от успеха
Где вышло: Max
Почтенная королева комедии Дебора Вэнс (Джин Смарт) успешно перезапустила карьеру, а ее дерзкая ассистентка Ава Дэниелс (Ханна Эйнбиндер) теперь пишет для популярного ситкома. Прощание оказалось полезно для обеих, но теперь их дороги снова пересекутся: Дебора хочет стать ведущей ночного телешоу, которое могло стать следующим этапом ее карьеры много лет назад.
Очаровательное драмеди о смехе и слезах за кулисами шоу-бизнеса, во многом строящееся на контрастности поколений (но не только). Химия между героинями Смарт и Эйнбиндер легко находит своего зрителя, особый блеск в новом сезоне приписывают обеим.
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Политическая «Большая маленькая ложь» с бенефисом Джеффа Дэниелса
Где вышло: Netflix
Чарли Крокер (Дэниелс) — строительный магнат из Атланты в шатком положении: бизнес-империю вот-вот ждет банкротство, а конкуренты уже готовы занять его место. Однако предприниматель не намерен сдаваться и пустит в ход все политические и деловые связи.
Экранизация одноименного романа Тома Вульфа, по чьим книгам Филип Кауфман снял «Парни что надо», а Брайан де Пальма — «Костер тщеславий». Историю о трампоподобном магнате адаптировал для малого экрана Дэвид Э. Келли — сценарист «Большой маленькой лжи», а половину шоу сняла Реджина Кинг («Одна ночь в Майами»).
Вселенная Star Wars продолжает расширяться — во времена трилогии приквелов
Где вышло: Disney+ — с 3 мая
В далекой-далекой галактике две женщины выбирают непохожие пути. Морган Элсбет (Дайана Ли Иносанто) вливается в ряды Галактической империи и становится верной соратницей адмирала Трауна (Ларс Миккельсен), а разочаровавшаяся в ордене джедаев Баррисс Оффи (Мередит Сэленджер) познает прелести Темной стороны Силы под руководством Великого инквизитора (Джейсон Айзекс). Мультсериалом рулит архитектор всей телевизионной вселенной Star Wars Дэйв Филони («Мандалорец», «Асока», «Войны клонов»).
Шути Гутва в новом воплощении культового британского сай-фая
Где вышло: Disney+ — с 9 мая
Руби Сандей (Милли Гибсон) разыскивает биологических родителей и нового подопечного приемной матери — младенца, которого украли гоблины. На корабле фантастических тварей она знакомится с неким Доктором (Гутва), с которым Руби и отправится в невероятные странствия по пространству и времени.
Новую главу в бессмертном сай-фае Ее Величества снова пишет Расселл Т. Дэвис, который в середине нулевых и возродил легендарное телешоу. Роль вечно перерождающегося странника Доктора теперь играет звезда «Сексуального просвещения».
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Настоящие герои никогда не пропускают день ног
Где вышло: Crunchyroll — с 12 мая
Глава всей японской нечисти Мудзан хочет во что бы то ни стало захватить Нэдзуко — демонессу, которой удается противостоять жажде человеческой крови. Однако прежде ему придется иметь дело с ее братом Тандзиро, который стал борцом со злом, чтобы найти противоядие от недуга сестры. И пока демоны готовят план нападения, их истребители начинают тренировки по столь интенсивной программе, что не под силу простому смертному. Студия ufotable продолжает старательно ковать один из самых популярных подростковых сериалов момента, уделяя особое внимание дизайну персонажей и боевым сценам.
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Легендарный кайдзю нападает на уже разрушенную Японию
Где вышло: Prime Video — с 3 мая
1945 год. Япония обезоружена и раздавлена после поражения во Второй мировой. Однако грохот бомбардировок пробудил природное явление, не менее устрашающее, чем атомный снаряд: из моря на берег вышел Годзилла.
За 70-летнюю историю мифология легендарной ящерицы разрослась до целого учения, однако новейший хит проката и обладатель «Оскара» за визуальные эффекты подкупает простотой концепта. Япония и так на нуле, а тут еще он. Режиссером выступил Такаси Ямадзаки, снявший дилогию «Паразит» по классической хоррор-манге, а также 3D-аниме «Люпен III: Первый» и несколько историй о робокоте Дораэмоне.
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Что еще смотреть на Кинопоиске
Лиза Янковская и Вадик Королёв в современной истории о прекрасной даме и рыцаре
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Романтическая сказка о пермяках-миллениалах — фильм этой недели.
Вторая режиссерская работа Любови Мульменко — одной из лучших сценаристок России («Как меня зовут», «Комбинат „Надежда“»). Сотрудник магазина «Охотник и рыболов» Ваня (Королёв) — человек, будто живущий в советской комедии: «всегда готов», старомодно изъясняется, девушек величает «фрау». Неожиданно его ухаживаниям отвечает балерина Кристина (Янковская), выросшая под строгим надзором мамы и бабушки, а также не слишком счастливая в отношениях с женатым мужчиной. На фестивале «Маяк» фильм отметили призами за сценарий и лучшую женскую роль.
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Немного магического реализма от Аличе Рорвахер
Отмеченный в Каннах призом Французской ассоциации киноискусства, новый фильм Рорвахер прошел по фестивалям и прокату несколько тише, чем «Чудеса» или «Счастливый Лазарь», но это не значит, что его следует пропускать. Ретро-мистический сюжет посвящен Италии 1980-х и археологу Артуру (Джош О’Коннор), который помогает кладоискателям с раскопками этрусских артефактов, а сам ищет вход в загробный мир, чтобы вернуть возлюбленную. Нестареющая романтика.
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Вспоминаем дебют Меркуловой и Чупова, которые везут первый англоязычный фильм в Канны
Трудно в это поверить, но режиссерский и семейный дуэт Наташи Меркуловой и Алексея Чупова заявил о себе всего чуть больше десяти лет назад: комедийный альманах о сексуальном ханжестве россиян прогремел в Сочи на «Кинотавре» (по легенде, от градуса напряжения в кинотеатре даже вырубился свет). В новом десятилетии они сняли триллер на английском о таксисте-убийце (Джо Коул) и юной пассажирке (Тиган Крофт), которая ничего не подозревает.
Шпионский триллер с Александром Горбатовым и Линдой Лапиньш
Холодная война не остывает: новый сериал Сергея Попова («Мосгаз. Западня», «Заключение») посвящен деятельности советской разведки в 1989 году. Капитан Александр Нечаев (Горбатов), после двухлетнего перерыва в работе, следует за артистами немецкого мюзик-холла из Москвы в Берлин, чтобы те не передали важные данные американскому журналисту. В спецоперации оказываются замешаны танцовщица Ингрид (Лапиньш) и еще несколько спецслужб из разных стран.
Пирс Броснан возвращается «на ТВ» 30 лет спустя
Илай Маккаллоу (Броснан) — ровесник Техаса, многое повидавший на своем веку (даже попадал в плен к коренным американцам). Начало XX века приносит ему новые испытания: богатство теперь обеспечивают не скот, а нефть, вдобавок привычный уклад нарушают мексиканские повстанцы. Маккаллоу намерен разбогатеть на черном золоте, несмотря на все трудности.
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Спорт
Футбол недели: ответные матчи в Лиге чемпионов
Максимум интриги в полуфиналах
Полуфиналы ЛЧ порадовали качественным сюжетом в первых матчах. «Реал» и «Бавария» закончили с ничейным счетом, а ПСЖ минимально проиграл «Боруссии» и должен биться за победу в ответной игре. Что это значит для зрителя? Что в ответных матчах очень много интриги: ни один из клубов не гарантировал себе безопасный проход в финал. Добавьте сюда очень высокий уровень отдельных звезд: Кроос, Винисиус, Кейн и Мбаппе готовы самостоятельно решать в больших матчах, и ради таких моментов чистой гениальности стоит смотреть футбол. Ответные матчи пройдут 7 и 8 мая в 22:00 по Москве. Посмотреть их можно в разделе «Спорт» с подпиской Яндекс Плюс.
РПЛ недели: «Зенит» и «Краснодар» идут за титулом
Чемпионские туры в нашем футболе
Это лучший сезон в нашем футболе за последние пять лет — чемпионская интрига на максимуме! Главные претенденты — «Зенит» и «Краснодар», причем у конкурентов ровно по 50 очков, а до конца чемпионата остается всего четыре тура, то есть права на ошибку уже нет.
«Зенит» сыграет с очень мотивированным ЦСКА — армейцы откатились на 8-ю строчку и сохраняют лишь теоретические шансы на место в медалях, но все еще могут оставить своих соперников из Санкт-Петербурга без титула. Учитывая непростые отношения двух клубов, мотивация более чем достаточная. Матч пройдет в 19:00 и будет доступен с подпиской Яндекс Плюс.
У «Краснодара» задача еще сложнее: южане сыграют со «Спартаком», который выдал серию удачных матчей с новым тренером и намерен до последнего бороться за серебро. Если «Краснодар» сможет набрать три очка против самого сложного соперника на финише сезона, шансы на титул значительно возрастут. Матч пройдет 11 мая в 16:30 и будет доступен в Плюсе.
Автор: Алексей Филиппов, Егор Параскун
Фото: James Gill — Danehouse / Getty Images, ФК “Зенит” / ТАСС