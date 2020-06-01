Гид по важным (и тайным!) тропам аниме

Сакура

«Хёка»

Весеннее цветение — важная часть очень многих сериалов. Именно под сакурой, которая засыпает всех лепестками, в «Бездомном боге» сближаются двое старинных врагов, в «Хёке» сцена под сакурой окончательно определяет судьбу главного героя, а в фильме «Дарованный» под этим же деревом признаются в любви. Цветы вишни маркируют важные эмоциональные моменты, когда персонажи открываются друг перед другом.

Любование цветущими деревьями действительно занимает в жизни японцев важное место: это большое сезонное событие, к которому принято готовиться заранее. Нужно выбрать подходящее место, собрать семью или друзей, приготовить еду для пикника, а потом провести среди цветов целый день, глядя на них и размышляя о мимолетном и вечном. Для японцев, которые видят печальную красоту в исчезающем моменте, сакура служит символом быстротечности жизни. Люди рождаются и умирают так же быстро, как расцветают и опадают цветы вишни. И тем острее чувствуется в этот момент близость, даже если она такая же мимолетная, как цветение. И неважно, что и любовь, и дружба обречены исчезнуть! Раз наша жизнь мимолетна, нам нужно сконцентрироваться на ней, на этом моменте, потому что он важнее всего.

Светлячки

«Могила светлячков»

Среди сезонных явлений в аниме не менее часто, чем фейерверки и сакура, появляется вылет светлячков. Они одновременно маркируют время года и место, где происходят события (обычно рядом с водоемом), но еще отсылают к классическим поэтическим образам. Светлячок — частый герой последних стихотворений, в которых поэты подытоживают жизнь и замечают, что она промелькнула, как огонек. Так что свет этих насекомых, как и сакура, отмечает важность момента и напоминает о том, что все хорошее — и наша жизнь тоже — однажды заканчивается.

Увы, в руке моей,

Слабея неприметно,

Погас мой светлячок.

Это хайку написал на смерть младшей сестры Мукаи Керай, друг и ученик Басё.

Сезонность

«Фруктовая корзина»

В аниме много повторяющихся сезонных мотивов и событий, которые к ним привязаны. Например, повторяющийся сюжет школьных путешествий — на другой остров, в горы или к морю — часто происходит во время сезона момидзигари, любования красными листьями кленов. Так происходит во втором сезоне «Фруктовой корзины»: привезенный из такой поездки лист клена становится важным символом сближения героев. Сцены объяснения в любви проходят под сакурой (см. Сакура), но еще чаще — во время летнего фестиваля. Моменты семейной близости часто связаны с зимой: во-первых, из-за традиции рождественских ужинов, а во-вторых, потому что в период холодов люди греются, сидя вокруг котацу — традиционного стола с источником тепла внутри.

Такая важность сезонных событий для японской культуры — следствие представления о цикличности времени (в противоположность западной культуре, для которой время течет линейно). Но прошлое сменяется будущим только один раз, а сакура цветет каждую весну. Каждую осень краснеют и опадают листья, каждую зиму выпадает снег, и каждое лето звенят цикады и взрываются фейерверки. Ежегодное повторение впечатлений укрепляет связь японца с природой.

Сладости

«Хост-клуб Оранской школы»

Если судить по аниме, то в Японии обожают сладкое. В том же «Клубе свиданий старшей школы Оран» герои и героини подчеркнуто едят торты, пироги и пирожные. Но на самом деле это маркер вестернизированности героя, его принадлежности к молодежной пищевой культуре, благодаря которой в стране и появляются огромные вафли, взбитые сливки и прочие приметы новейшего кулинарного времени. Традиционная японская кухня не злоупотребляет сладким, там куда выше ценится умами — «мясной» вкус, который, впрочем, есть и у продуктов растительного происхождения (водорослей, грибов шиитаке или кофе).

Сладкий вкус в системе японских гастрономических ценностей находится на последнем месте. Это работает и для традиционных японских десертов: сахар там нужен, скорее, как усилитель вкуса и аромата центрального продукта. Например, тех же самых лепестков сакуры, из которых в сезон делают красивые желейные десерты на агар-агаре.

Старший брат

«Дорога юности»

В аниме (и в реальности) мир японских взрослых отделен от мира детей, но это не значит, что те остаются вообще без поддержки семьи. Ведь есть еще старшие братья и сестры, и именно они зачастую заботятся обо всех аспектах жизни героев и несут за них ответственность. Ведь, с одной стороны, старшие дети сами еще помнят, каково это — быть подростком, а потому могут помочь и с алгеброй, и с тем, как пережить первую влюбленность. А с другой — они обладают авторитетом, основанным на том, что они-то все это уже попробовали и узнали (см. Иерархия).

Например, в «Дороге юности» именно старший брат, а не суровый отдалившийся отец, переживает за оценки младшего в семье и его будущее вообще. А во втором сезоне «Фруктовой корзины» вмешательство старшего брата помогает герою отстоять свое право на то образование, которое нужно ему самому, а не семье.

У такого распределения ролей есть и чисто практическое объяснение. Экономические реалии меняются очень быстро, и, хотя японская семья остается очень традиционной (см. Гендерные роли), работать сейчас обычно приходится обоим родителям. Или только матери, если отец, например, умер или с ней развелся. И тогда вся работа по дому, в том числе забота о других детях, падает на старшего сына или дочь. Хорошая иллюстрация тут — аниме «Хоримия», где домашние обязанности лежат на старшекласснице Хори.

Субкультуры

«Токийские мстители»

В Японии, где людям очень важно коллективное одобрение, одежда — важнейший социальный маркер. По ней (и по аксессуарам) можно сделать вывод, кто перед тобой: банковский служащий, школьница или кто-то из босодзоку (молодежных бандитских банд).

Молодежные субкультуры, которые противопоставляют себя традиционному укладу общества, в Японии очень разнообразны. Это и байкеры-босодзоку, существующие с 1970-х, и готические лолиты, и фрутс, которые смешивают в своих образах элементы всех субкультур, и гяру (от английского «girl»), для которых характерны одежда образца американских 1990-х и сильный искусственный загар. При этом принадлежность к субкультуре вовсе не означает, что подросток навсегда потерян для общества и никогда не встроится в корпоративную систему. Обычно случается как раз наоборот: дети вырастают, откладывают эксцентричные наряды, получают образование и идут работать в офис.

Узнать кое-что об уличном костюме можно, например, по «Фруктовой корзине». Главная героиня этого аниме, Тору, выглядит как обычная прилежная школьница. Но на самом деле она маргинал, у нее нет четкого места в социуме. Догадаться об этом внимательный зритель может еще до того, как статус Тору будет четко проговорен — тут достаточно посмотреть на ее подруг. Они тоже явные аутсайдерки. Одна принадлежит к готам (на что указывают ее викторианские наряды), а вторая, Ариса Уотани — бывшая участница молодежной банды. Это сразу видно: девушки из босодзоку часто красятся в блондинок и носят длинные юбки. И хотя Ариса давно вышла из группировки, она продолжает использовать этот образ: носит такую юбку в школу, красит ногти в неприлично яркие цвета и так далее. Этим она бросает вызов традиционному обществу и подчеркивает, что с ней лучше не связываться. Кстати, у Арисы есть еще один интересный предмет гардероба, который она периодически надевает, — длинный плащ токкофуку, который тоже относится к униформе молодежных банд. Ей он достался от матери главной героини, Кейко — та тоже когда-то в такой состояла.

В аниме «Токийские мстители» члены босодзоку тоже показаны вполне достоверно. Герои тут красят волосы, носят прически коки и во время «официальных мероприятий» типа драк с другими бандами одеваются в собственную униформу — комбинезоны милитари и плащи. А в свободное время разгуливают в широких белых рубашках и шароварах.

Суицид

«Апельсин»

Найти аниме, в котором никак не упоминается сведение счетов с жизнью, очень сложно. Самоубийство родителя (как в «Апельсине» или «Корзинке фруктов»), друга или близкого (как в «Красавице-воине Сейлор Мун» или «Тетради смерти») или попытки главного героя или героини покончить с собой (как в «Прозе бродячих псов» или «Форме голоса») — подобные трагические повороты сюжета встречаются не реже, чем истории о цветении сакуры.

Дело в том, что традиционно в Японии самоубийство считалось единственным и естественным способом решения проблем чести (так, после битвы воины проигравшей стороны могли покончить с собой из-за того, что они подвели своего феодала). Эту традицию легитимизировало и японское искусство, в котором в принципе редко встречаются истории со счастливым финалом. В пьесах театра кабуки, которые обычно были основаны на реальных кейсах светской или уголовной хроники, двойное самоубийство влюбленных (в стиле Ромео и Джульетты), которые не могут быть вместе, было распространенным сюжетом. У классика японской драматургии Тикамацу Мондзаэмона было аж три пьесы о двойном суициде. И одну из них, «Самоубийство влюбленных на острове Небесных сетей», экранизировали дважды — сперва Масахиро Синода, потом Такеши Китано, соединивший в своих «Куклах» несколько сюжетов Мондзаэмона.

Другая причина распространенности этого сюжета — негласное табу на обсуждение вопросов психического здоровья (см. Депрессия), до сих пор существующее в Японии.

Хотя сейчас правительство Японии рассматривает самоубийства как серьезную проблему, их уровень все равно крайне высок. Этому способствует и устройство общества (см. Вина и Буллинг), в котором человек отвечает за свои действия перед коллективом (а то и несколькими), так что давление на него намного сильнее, чем на Западе; и то, как устроена офисная жизнь сарариманов с постоянными жесткими переработками, которые компенсируются только алкоголем.

Впрочем, сейчас в Японии распространен и так называемый социальный суицид — его совершают хикикомори, полностью изолирующиеся из-за провалов, которые считают позорными (например, если не могут поступить в университет). Но в аниме «Невиданный цветок» главный герой запирается в комнате, не хочет учиться и никого видеть по более серьезной причине: он когда-то не смог спасти подругу от смерти.