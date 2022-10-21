В 2023 году сериал «Доктор Кто» отпраздновал 60-летие и уже совсем скоро вернется с новым сезоном. Любимое многими поколениями шоу в последние несколько лет как будто пропало с радаров массового интереса, но сейчас переживает всплеск популярности, и мы еще не раз увидим на экране историю пришельца, который путешествует с земными спутниками и спутницами сквозь пространство и время в синей полицейской будке, меняет лица и характеры и сражается с несправедливостью. На протяжении всей своей истории сериал постоянно перепридумывал себя, переживал годы забвения и возрождался, при этом всегда оставаясь важным феноменом массовой культуры.
В этом видеоэссе мы не будем выбирать лучшего Доктора или объяснять запутанную мифологию сериала, а расскажем, как менялся «Доктор Кто» с момента перезапуска в 2005 году, чем отличались друг от друга шоураннеры новой эпохи и почему это не просто шоу для гиков, а по-настоящему интересный и актуальный сериал.
Ольга Макашёва
Автор сценария
«Как и в случае с другим культовым британским героем, Джеймсом Бондом, каждые несколько лет образ Доктора воплощал новый актер. По сюжету главный герой не умирал, а регенерировал, обретая новое лицо и характер, но при этом всегда оставаясь собой. Этот прием не только позволил продюсерам не зависеть от конкретных исполнителей и двигать историю и настроение шоу в разных направлениях, но и превратил Доктора в по-настоящему мифического многоликого героя.
Кем бы он ни был — ученым-снобом, космическим бродягой или безумцем в шарфе, — его неизменными характеристиками остаются вера в добро, нелюбовь к оружию и уверенность в том, что из любой, даже самой безвыходной ситуации можно выйти победителем».
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Авторы: Ольга Макашёва, Анастасия Усанова