В 2023 году сериал «Доктор Кто» отпраздновал 60-летие и уже совсем скоро вернется с новым сезоном. Любимое многими поколениями шоу в последние несколько лет как будто пропало с радаров массового интереса, но сейчас переживает всплеск популярности, и мы еще не раз увидим на экране историю пришельца, который путешествует с земными спутниками и спутницами сквозь пространство и время в синей полицейской будке, меняет лица и характеры и сражается с несправедливостью. На протяжении всей своей истории сериал постоянно перепридумывал себя, переживал годы забвения и возрождался, при этом всегда оставаясь важным феноменом массовой культуры.

В этом видеоэссе мы не будем выбирать лучшего Доктора или объяснять запутанную мифологию сериала, а расскажем, как менялся «Доктор Кто» с момента перезапуска в 2005 году, чем отличались друг от друга шоураннеры новой эпохи и почему это не просто шоу для гиков, а по-настоящему интересный и актуальный сериал.