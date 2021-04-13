«Интервью с вампиром»: какой получилась экранизация без Тома Круза и Брэда Питта?

2 октября на телеканале AMC вышли первые два эпизода телесериала «Интервью с вампиром». Это новое прочтение культового вампирского романа Энн Райс. У экранизации неожиданно высокие оценки: 98% — рейтинг критиков на RT, 76% — зрительский. Кинопоиск рассказывает подробнее о сериале, его отличиях от первоисточника и фильма 1994 года с Томом Крузом и Брэдом Питтом, а также о том, что в шоу оценили критики и зрители.

О чем сериал?

Падкий на сенсации журналист Дэниэл Моллой (Эрик Богосян) берет интервью у вампира. Луи де Пон-дю-Лак (Джейкоб Андерсон, Серый Червь из «Игры престолов») родился в Луизиане во второй половине XVIII века, но жив, а точнее, не мертв до сих пор. В 1793 году Луи повстречал вампира по имени Лестат Лионкур (Сэм Рид), и новый знакомый быстро обратил его. Со временем Луи разочаровался в вечной жизни. Чтобы приятель не грустил, Лестат решил «удочерить» ребенка и обратил малышку Клодию (Бэйли Басс), мать которой умерла во время охватившей Новый Орлеан эпидемии чумы.

Спустя годы Клодия нагуливает аппетит к убийствам и быстро взрослеет умом. В какой-то момент она понимает, что навеки останется запертой в теле пятилетнего ребенка, лишенного удовольствий взрослой жизни. Тогда девочка решает отомстить и убить Лестата, что не так-то просто сделать.

Кто работает над сериалом?

Ролин Джонс, Мара ЛеПере-Шлуп, Эрик Богосян, Сэм Рид, Бэйли Басс, Джейкоб Андерсон и Марк Джонсон

«Интервью с вампиром» — попытка AMC построить новую франшизу, после того как «Лучше звоните Солу» подошел к концу. Поэтому команду проекту подобрали соответствующую ожиданиям канала. Шоураннер — Ролин Джонс («Изгоняющий дьявола», «Огни ночной пятницы», «Подпольная империя»). Экранизацией она руководила под присмотром исполнительного продюсера Марка Джонсона («Лучше звоните Солу») и сына Энн Райс, Кристофера.

Первые два эпизода поставил опытный кинематографист, ветеран «Игры престолов» и шоураннер «Дома Дракона» Алан Тейлор (другие его работы — «Безумцы», «Тор 2: Царство тьмы», «Множественные святые Ньюарка»). «Алан — легендарный режиссер. Наше сотрудничество с ним восходит еще ко временам первого эпизода „Безумцев“ — искусно созданного продукта, который помог AMC укрепить свои силы на рынке оригинального контента», — заявил президент оригинального программирования AMC Networks и AMC Studios Дэн МакДермотт.

«Интервью с вампиром» не самая толстая книжка, но создатели сериала никуда не спешат. В интервью они говорят, что планируют растянуть историю на три сезона, и в первый войдет только треть романа. Боссы AMC явно верят в успех проекта, поскольку продлили сериал на второй сезон за несколько дней до премьеры.

Как создавался литературный первоисточник?

Энн Райс написала «Интервью с вампиром» в 1976 году. Она тяжело переживала смерть своей шестилетней дочки Мишель. Писательница впала в депрессию, злоупотребляла алкоголем. Чтобы прийти в себя, Энн решила расширить свой ранний рассказ до полноценного романа.

Энн работала быстро: днем изучала материалы о вампирах, а по ночам писала. Текст был готов за три недели. Критики приняли «Интервью» не очень благосклонно, а вот простым читателям новинка пришлась по душе. Как минимум до выхода «Сумерек» «Интервью с вампиром» считалось самым популярным вампирским романом со времен «Дракулы» Брэма Стокера.

Изначально Райс думала ограничиться одним романом, но со временем читатели и издатели уговорили ее написать продолжение. Первый сиквел, «Вампир Лестат», вышел в 1985 году и стал началом цикла «Вампирские хроники». В него входит 13 романов, разошедшихся по миру тиражом свыше 80 миллионов экземпляров.

В 2020 году телеканал AMC купил права на цикл, выложив за него порядка 30–40 млн долларов. AMC планирует создать целую телевселенную произведений Энн Райс. Канал также приобрел права на трилогию «Жизнь Мэйфэйрских ведьм», действие которой разворачивается в том же мире, что и события «Вампирских хроник». Правда, писательница новые экранизации уже не увидит: Энн Райс умерла в декабре 2021 года в возрасте 80 лет.

Что нужно помнить про «Интервью с вампиром» 1994 года?

Кирстен Данст, Брэд Питт и Том Круз

Путь фильма с Томом Крузом, Брэдом Питтом и Кирстен Данст был долгим и извилистым. Права на экранизацию «Интервью с вампиром» были проданы сразу же после выхода романа, но проект почти на два десятилетия застрял в производственной неразберихе, пока режиссером не назначили Нила Джордана.

Сценарий адаптировала сама Райс. В романе она намекала, что отношения между Луи и Лестатом были куда ближе, чем братско-дружеские, но писательница не верила, что в Голливуде того времени ей позволят сохранить эти намеки на экране. Райс оказалась недалека от истины: Луи хотели превратить в женщину и отдать роль певице Шер, а в финальном сценарии у Пон-дю-Лака умерли жена и ребенок.

Кастинг Тома Круза и Брэда Питта, главных секс-символов тогдашнего Голливуда, ругали и Энн Райс, и фанаты. Райс особенно критиковала выбор Тома Круза и говорила, что из него Лестат такой, как из Эдварда Робинсона — Рэтт Батлер в «Унесенных ветром». Писательница предлагала поменять Круза и Питта местами, но после выхода фильма изменила свое мнение и даже звонила Крузу с извинениями.

Как сериал отличается от фильма и первоисточника?

Бэйли Басс в роли Клодии

Для фильма Райс была вынуждена утрамбовать все события романа в двухчасовой формат. Создатели сериала же изначально рассчитывают на три сезона по семь эпизодов в каждом. Кроме того, продюсеры обещают, что сериал будет ближе к тексту первоисточника, а акцент сделан будет не на сюжете, а на взаимоотношениях персонажей.

В сериале природа взаимоотношений двух вампиров показывается и проговаривается прямым текстом. «Он мой наставник, мой любовник, мой создатель», — спокойно говорит Луи в беседе с Моллоем. «Сериал превращает гомоэротический подтекст в гейский ромком-хоррор», — подмечает EW.com.

Сценаристы переработали образы персонажей. Моллой и Клодия стали старше. Моллой теперь не начинающий журналист, а умудренный опытом автор. Клодия из пятилетнего ребенка выросла в подростка на грани пубертата. Но больше всего изменился сам Луи: из богатого плантатора он превратился во владельца борделя. А вот что про Лестата говорит исполнитель его роли Сэм Рид: «Мне нравится игра Тома Круза, но, когда Энн написала вторую книгу, она слегка изменила характер Лестата. И, чтобы лучше раскрыть его образ, мы добавили побольше материала из следующих книг».

Поменялось время и место действия. Если в оригинале был Сан-Франциско середины 1970-х, а Луи обратился в вампира в конце XVIII века, то теперь действие перенеслось в Дубай 2020 года и в Новый Орлеан 1910 года. Также интересно, что в сериале Моллой приезжает не на первое, а на второе интервью, которое Луи дает спустя полвека после первого. Первое, взятое в Сан-Франциско в середине 1970-х, больше напоминало не беседу, а болезненный бред. Теперь же Луи готов рассказать, как все было на самом деле.

Каковы первые отзывы о сериале?

Джейкоб Андерсон и Сэм Рид

Критики отмечают химию между исполнителями главных ролей и хвалят то, как создатели осовременили историю. Еще выделяют остроумные диалоги, внимательность к деталям, работу костюмеров и атмосферу Нового Орлеана вековой давности. Из минусов пишут про недостаточную проработку второстепенных персонажей и неровный темп повествования. Особенно критикам показались скучными сцены в современности, но они отметили крайне оригинальное представление Дэниэла Моллоя, который в первый раз появляется на экране в рекламе собственного онлайн-курса. А вот Hollywood Reporter пишет, что сериал подводит стремление усидеть на двух стульях сразу — и осовременить историю для молодого зрителя, и остаться верным первоисточнику.

Фанаты, разумеется, остались недовольны многим — и обещанием осовременить шоу, и переносом времени действия в современность и в XX век. Вал критики обрушился на кастинг на роль Луи Джейкоба Андерсона, британского актера афрокарибского происхождения. Хотя и в фильме с Брэдом Питтом, и в книге проговаривалось, что Луи — креол, а это потомки европейских колонизаторов смешанного происхождения, в том числе потомки рабов. Похвально, что AMC, возлагающий большие надежды на сериал, думает о расовом разнообразии каста и не обращает внимания на претензии части фан-базы.